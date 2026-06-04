Il disco in evidenza: Sem Fronteiras, 2026, Bruno Berle

Il 10 luglio 2026 uscirà Sem Fronteiras, il nuovo album del cantautore, produttore e polistrumentista brasiliano Bruno Berle, pubblicato da Far Out Recordings e anticipato dal singolo Manhã. Considerato una delle figure più rappresentative della nuova musica brasiliana contemporanea, Berle si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie a una scrittura raffinata, a una voce riconoscibile e a una ricerca sonora che unisce tradizione e sensibilità contemporanea. Dopo il debutto con No Reino Dos Afetos nel 2022, la sua attività internazionale si è intensificata, portandolo a esibirsi nel Regno Unito, in Europa e in diversi Paesi asiatici.

Un album nato tra continenti e incontri

“Sem Fronteiras”, che in italiano significa “Senza Confini”, è il terzo album in studio dell’artista e prende forma attraverso le esperienze accumulate durante i numerosi viaggi compiuti negli ultimi anni. Registrato tra Londra, San Paolo, Minas Gerais, Germania e Maceió, il disco è stato co-prodotto insieme al collaboratore di lunga data Batata Boy. Si tratta del progetto più ampio realizzato finora da Berle, un lavoro che guarda a un’idea di connessione globale e alla possibilità di costruire relazioni oltre i limiti geografici. L’album si sviluppa attraverso immagini ricorrenti nella poetica del musicista: paesaggi aperti, luce del mattino, colori intensi e legami umani. Il risultato è un’opera caratterizzata da sonorità calde e delicate, sostenute da una scrittura attenta ai dettagli.

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Le radici nel Nordest del Brasile

La storia personale di Bruno Berle occupa un ruolo importante nell’identità del progetto. Nato nello stato di Alagoas, nel Nordest del Brasile, l’artista è cresciuto in una famiglia della classe lavoratrice e ha trascorso l’infanzia spostandosi frequentemente tra diverse città alla ricerca di migliori opportunità per i genitori. Questi continui cambiamenti hanno contribuito a costruire una relazione complessa con il tema del movimento e dell’appartenenza. In Sem Fronteiras emerge infatti una doppia prospettiva: da una parte la dimensione collettiva della musica e degli incontri, dall’altra una riflessione sulle difficoltà che ancora oggi accompagnano la libera circolazione delle persone.

Il valore della comunità artistica

Uno degli aspetti centrali del percorso di Berle è il rapporto con la comunità musicale che lo circonda. L’artista ha più volte riconosciuto il ruolo decisivo avuto dalle persone che hanno sostenuto i suoi primi progetti, contribuendo alla realizzazione delle registrazioni precedenti. Negli ultimi anni ha scelto di restituire quel sostegno collaborando ai lavori di altri musicisti del Nordest brasiliano, tra cui Nyron Higor e Phylipe Nunes Araújo, partecipando ai loro album pubblicati nel 2025. Attorno a questa rete di artisti si è sviluppato un ambiente creativo particolarmente attivo, con base a San Paolo ma profondamente legato alle regioni nordorientali del Brasile. Un contesto caratterizzato dalla condivisione di idee, collaborazioni discografiche, concerti e tournée comuni.

“Manhã”, il singolo che anticipa il disco

Il primo assaggio di Sem Fronteiras è rappresentato da Manhã, brano che riflette lo spirito collaborativo alla base dell’intero progetto. La canzone è stata scritta da João Menezes, già autore di alcuni brani presenti nei precedenti lavori di Berle, insieme a Marvin Viera. Il pezzo era apparso originariamente nell’album Areia e Mar del 2018 e viene ora riproposto all’interno di un nuovo contesto artistico.

Tra introspezione ed energia dal vivo

La tracklist si apre con Você Já Sabe Que Eu Te Amo, costruita attorno a una progressione di chitarra classica che introduce l’ingresso del Fender Rhodes e il dialogo vocale con Nyron Higor. Tra i momenti più significativi del disco figura anche Amor Inteiro, brano che mette in evidenza la dimensione più energica del progetto. La batteria di Pedro Lacerda e i cori di Nina Maia restituiscono infatti l’intensità delle esibizioni dal vivo che caratterizzano i concerti di Berle e della sua band.

Il tour europeo e la data al Roskilde Festival

L’uscita dell’album sarà accompagnata da un tour estivo europeo. Sul palco Bruno Berle sarà affiancato da una formazione composta da quattro elementi insieme a Nyron Higor, Phylipe Nunes e Batata Boy.

Il percorso si concluderà al Roskilde Festival, appuntamento che rappresenterà il concerto più importante della carriera dell’artista in termini di pubblico e visibilità internazionale.

Una riflessione sui confini contemporanei

Con Sem Fronteiras, Bruno Berle propone un lavoro che nasce dall’esperienza del viaggio e dalla forza delle collaborazioni artistiche. Il disco mette al centro il tema della connessione tra persone, culture e musicisti, mantenendo però uno sguardo consapevole sulle disuguaglianze che ancora limitano la libertà di movimento. Un progetto che consolida ulteriormente il ruolo del musicista brasiliano all’interno di una scena creativa in costante crescita e sempre più presente nel panorama internazionale. (La redazione)

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