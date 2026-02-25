Il disco in evidenza: Make-Up Is a Lie, 2026, Morrissey

Morrissey annuncia l’uscita del suo quattordicesimo album da solista, Make-Up Is a Lie, atteso per il 6 marzo 2026. L’annuncio arriva insieme alla pubblicazione immediata del singolo omonimo Make-Up Is a Lie, già disponibile. Il nuovo progetto segna un ritorno discografico rilevante, il primo dopo oltre cinque anni, e accompagna la prosecuzione del tour mondiale dell’artista inglese.

Il ritorno discografico di Morrissey

Make-Up Is a Lie rappresenta un nuovo capitolo nella lunga carriera di Morrissey. L’album esce per Sire/Warner Records e sancisce il ritorno dell’artista su un’etichetta storica del suo percorso. Il disco è composto da dodici tracce e unisce scrittura poetica, tensione emotiva e soluzioni sonore imprevedibili. Il titolo dell’album si configura come un invito diretto alla verità e all’espressione senza filtri, temi centrali nella poetica dell’artista da oltre quattro decenni.

Il singolo Make-Up Is a Lie

Il primo singolo Make-Up Is a Lie introduce l’atmosfera dell’album con una struttura sonora dinamica. Il brano nasce dalla collaborazione con Camila Grey e si sviluppa su un groove vicino al trip-hop, con tamburi profondi, linee di basso pulsanti e un clima misterioso che evolve in un ritornello dream-pop. La voce di Morrissey attraversa il brano con un racconto intenso e suggestivo, dando forma a una narrazione che rafforza l’impatto emotivo della canzone.

Produzione e collaborazioni

L’album riunisce Morrissey con il produttore Joe Chiccarelli, già noto per il suo lavoro con The Strokes, The White Stripes, Weezer e My Morning Jacket. Le registrazioni sono avvenute allo Studio La Fabrique di Saint-Rémy-de-Provence, nel sud della Francia. Accanto a Morrissey troviamo una formazione consolidata, con Jesse Tobias, Camila Grey, Carmen Vandenberg, Juan Galeano, Alain Whyte, Gustavo Manzur e Brendan Buckley.

Tracklist e formati disponibili

La tracklist di Make-Up Is a Lie include brani già menzionati in passato dall’artista e titoli completamente inediti, oltre a una cover fedele di Amazona, canzone dei Roxy Music del 1973. L’album sarà disponibile in formato digitale e fisico. Il vinile uscirà in tre varianti: blu, rosso e picture disc Zoetrope, oltre al CD.

Disponibile anche su Amazon

Il tour mondiale e la data italiana

Le nuove uscite discografiche accompagnano il tour mondiale di Morrissey, già passato da Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa. La tournée riprenderà a gennaio e farà tappa anche in Italia. L’unica data italiana è prevista per il 9 marzo 2026 al Fabrique di Milano, uno degli appuntamenti più attesi dai fan.

Un nuovo capitolo nella carriera di Morrissey

Con Make-Up Is a Lie, Morrissey consolida ulteriormente il suo ruolo centrale nella musica contemporanea. Il nuovo album unisce coerenza artistica, forza espressiva e una visione sempre riconoscibile, confermando l’autore inglese come una delle voci più influenti e durature degli ultimi quarant’anni. (La redazione)