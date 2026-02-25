Il disco in evidenza: The Former Site Of, 2026, The New Pornographers

L’attesa è finita per gli appassionati di indie rock. I New Pornographers hanno annunciato l’uscita del loro decimo album in studio, The Former Site Of, confermando una nuova fase creativa per una delle band più influenti della scena indipendente nordamericana. Il disco arriverà il 27 marzo 2026 e accompagnerà il gruppo in un nuovo tour nel corso della primavera.

Annuncio ufficiale e data di uscita

The Former Site Of sarà pubblicato il 27 marzo 2026 su Sub Pop Records. La pubblicazione segna il decimo lavoro in studio della band, un traguardo significativo che consolida la lunga carriera del gruppo.

Il singolo Votive anticipa il disco

Ad anticipare l’album è il singolo Votive, già disponibile sulle piattaforme di streaming. Il brano nasce attorno al suono del mandolino di A.C. Newman e si sviluppa da un’apertura atmosferica dominata da synth e tastiere fino a una struttura più ampia e aperta. Il pezzo rappresenta bene l’approccio narrativo e sonoro del nuovo progetto, unendo immediatezza melodica e stratificazione musicale. Il videoclip animato di Votive, realizzato da Michael Arthur, accompagna le immagini ai temi evocati dal testo e al ritornello condiviso da A.C. Newman e Kathryn Calder.

Dieci storie tra intimità e tensione sociale

In The Former Site Of, i New Pornographers raccolgono dieci brevi storie che raccontano personaggi posti a estremi personali e sociali. Ogni brano è costruito come una canzone pop curata nei dettagli, mantenendo una forte identità narrativa. L’album nasce inizialmente nello studio domestico di Newman, per poi essere sviluppato insieme alla formazione completa composta da A.C. Newman, Kathryn Calder, Neko Case, John Collins e Todd Fancey.

Un nuovo contributo alla sezione ritmica

Per la prima volta, la band si avvale della collaborazione del batterista Charley Drayton, noto per il suo lavoro con Divinyls, The Rolling Stones e Fiona Apple. Questo ingresso rappresenta un elemento di rinnovamento importante nel suono del gruppo, pur nel rispetto dell’identità storica della band. Per il tour primaverile del 2026, il ruolo di batterista sarà invece affidato a Josh Wells, già noto per le collaborazioni con Destroyer e Black Mountain.

Il processo creativo secondo A.C. Newman

La lavorazione dell’album è stata fortemente influenzata dal tempo trascorso in studio da A.C. Newman. Questo approccio ha permesso di definire la struttura essenziale dei brani prima del confronto con il resto della band. La nuova metodologia ha reso il processo più fluido e mirato, favorendo una maggiore libertà creativa nella fase collettiva.

Il tour statunitense del 2026

Dopo l’annuncio del disco, i New Pornographers hanno confermato un tour negli Stati Uniti a partire dal 22 aprile 2026. La prima data è prevista al The Wilbur di Boston, seguita da concerti in venue storiche come Webster Hall a New York, Teragram Ballroom a Los Angeles, The Metro a Chicago e il 9:30 Club di Washington D.C. Il tour vedrà come ospite Will Sheff degli Okkervil River.

Conclusione

The Former Site Of si presenta come un lavoro maturo e coerente, capace di raccontare storie intense attraverso una scrittura pop raffinata. Con questo decimo album, i New Pornographers confermano la loro capacità di rinnovarsi senza perdere riconoscibilità, aprendo un nuovo capitolo della loro carriera artistica. (La redazione)

