Glen Hansard pubblica Don’t Settle – Transmissions East & West: la retrospettiva live in due volumi registrata a Berlino

Glen Hansard annuncia l’uscita di Don’t Settle – Transmissions East & West, una retrospettiva live articolata in due volumi che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera solista e delle sue esperienze precedenti. Il primo capitolo, Transmissions East (Vol. 1), sarà disponibile dal 24 aprile 2026 per Plateau Records e Secretly Distribution, mentre il secondo, Transmissions West (Vol. 2), arriverà nel corso del 2026. Il progetto raccoglie 22 brani reinterpretati dal vivo e registrati in una cornice di grande valore storico, offrendo una fotografia sonora intensa e diretta del percorso artistico del cantautore irlandese.

Disco disponibile anche su Amazon

Registrazione al Funkhaus di Berlino

Le nuove versioni dei brani contenuti in Don’t Settle – Transmissions East & West sono state registrate dal vivo presso il Funkhaus di Berlino, storica sede della radio di stato della Germania Est. Hansard e la sua band hanno inciso i due volumi in due serate dell’aprile 2025 davanti a un pubblico partecipe, scegliendo un approccio che privilegia autenticità e immediatezza. Entrambi i volumi sono stati registrati senza overdub vocali, senza seconde take, senza autotune e senza editing, una decisione che mette in primo piano l’interpretazione e la scrittura. Il risultato è un lavoro che unisce più dimensioni: retrospettiva, raccolta dei brani più amati, album dal vivo e, al tempo stesso, nuova produzione discografica. I primi dieci brani compongono Transmissions East (Vol. 1), mentre il secondo volume, con tracklist ancora da rivelare, completerà il progetto nel 2026. In questo modo, l’opera assume una struttura narrativa che collega passato e presente, mantenendo però una forte coerenza stilistica.

Dai Frames agli Swell Season

I due volumi riuniscono reinterpretazioni di brani della carriera solista di Glen Hansard, insieme a pezzi legati alla sua esperienza come frontman dei Frames e come metà del duo The Swell Season. Questa ampia selezione restituisce la varietà del suo repertorio e la continuità del suo percorso creativo. Hansard, membro fondatore dei Frames, ha raggiunto notorietà internazionale anche grazie alla partecipazione al film Once del 2007, realizzato insieme a Markéta Irglová. Dal progetto cinematografico è nato un sodalizio artistico culminato con la vittoria dell’Oscar per la Miglior Canzone Originale grazie a Falling Slowly, e con la successiva attività discografica e dal vivo di gli Swell Season. Nel corso degli anni, il cantautore ha inoltre collaborato con artisti come Bob Dylan, Bruce Springsteen e Joni Mitchell, consolidando una reputazione fondata sulla credibilità musicale e sull’intensità delle sue esibizioni.

I brani, le nuove versioni e l’origine del concept

Tra le nuove versioni live già disponibili figurano Down On Our Knees e Didn’t He Ramble, proposte in interpretazioni che valorizzano l’energia del contesto dal vivo. I video delle performance testimoniano la forza espressiva di queste riletture, che mantengono intatta la struttura originale ma ne amplificano la dimensione emotiva. L’idea di Don’t Settle – Transmissions East & West nasce da un concerto tenuto nell’estate 2024 allo Zuiderparktheater de L’Aia, nei Paesi Bassi, durante un violento temporale. In quell’occasione Hansard invitò il pubblico a salire sul palco, trasformando la serata in un’esperienza collettiva che ha poi ispirato l’impianto del progetto. Transmissions East (Vol. 1) rappresenta quindi il primo capitolo di un’opera che riflette sul passato ma mantiene uno sguardo aperto, mentre Transmissions West (Vol. 2) completerà la visione complessiva nel 2026. Oggi, a 55 anni, Hansard definisce questo lavoro come un documento di energia e connessione, capace di fissare su disco lo spirito dei suoi concerti in un momento significativo del suo percorso.

Un live che unisce passato e presente

Con Don’t Settle – Transmissions East & West, Glen Hansard propone una retrospettiva che non si limita a riproporre il repertorio, ma lo rilegge attraverso la dimensione del live e dell’interazione con il pubblico. Il progetto si configura come una sintesi della sua carriera, dalle radici con i Frames fino all’esperienza con gli Swell Season e al percorso solista avviato con Rhythm and Repose nel 2012 e proseguito con Didn’t He Ramble, Between Two Shores, This Wild Willing e All That Was East Is West of Me Now. L’uscita del primo volume il 24 aprile 2026 rappresenta l’inizio di un racconto in due parti che mette al centro la forza dell’esecuzione dal vivo e la continuità di una scrittura maturata nel tempo. (La redazione)

