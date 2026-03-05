Agenzia ICE e Amazon rinnovano l’accordo per promuovere il Made in Italy nel mondo

Agenzia ICE e Amazon rinnovano la collaborazione per sostenere la crescita internazionale delle piccole e medie imprese italiane attraverso il commercio digitale. L’intesa rafforza un progetto avviato nel 2019 con l’obiettivo di favorire la presenza dei prodotti italiani sui principali mercati online.

Nel corso degli anni, l’iniziativa ha coinvolto migliaia di aziende e ha permesso ai consumatori di diversi Paesi di accedere a un’ampia selezione di prodotti che rappresentano qualità, tradizione e capacità produttiva italiana. Inoltre, il nuovo accordo amplia ulteriormente la presenza del Made in Italy su Amazon, includendo nuove vetrine dedicate in altri mercati europei.

Qui i prodotti made in Italy su Amazon

Un accordo per digitalizzare e far crescere le PMI italiane

Il rinnovo dell’intesa tra Agenzia ICE e Amazon punta a rafforzare il percorso di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. In particolare, il programma sostiene le aziende che desiderano sviluppare la propria presenza online e ampliare le opportunità di vendita oltre i confini nazionali.

Dal 2019 ad oggi, circa 2.200 aziende italiane hanno partecipato al progetto, contribuendo alla diffusione di circa 280.000 prodotti Made in Italy acquistati da clienti in tutto il mondo. Di conseguenza, l’iniziativa ha favorito una maggiore visibilità per numerose realtà produttive italiane.

L’accordo prevede inoltre un piano strutturato di promozione e sviluppo dedicato alle aziende presenti nella vetrina Amazon riservata esclusivamente al Made in Italy. Parallelamente, sono previsti programmi di formazione per la vendita online e attività di marketing mirate ad aumentare la presenza dei prodotti italiani sui mercati esteri.

La vetrina Made in Italy e i nuovi mercati online

All’interno della vetrina dedicata al Made in Italy su Amazon è possibile trovare prodotti provenienti da diverse regioni italiane. La piattaforma propone infatti 15 percorsi regionali, che valorizzano territori come Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Attualmente la vetrina raccoglie oltre 1 milione di prodotti e coinvolge circa 4.500 aziende italiane che esportano all’estero. Inoltre, il catalogo è disponibile nei negozi Amazon di diversi Paesi, tra cui Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.

Negli ultimi mesi si sono aggiunte anche nuove vetrine dedicate in Polonia, Svezia e Olanda. In questi store è già disponibile una selezione significativa di prodotti italiani: oltre 60.000 articoli su Amazon.nl, circa 48.500 su Amazon.pl e più di 47.000 su Amazon.se.

Amazon Incubator: il progetto pilota per le PMI

Tra le novità introdotte dal rinnovo dell’accordo rientra Amazon Incubator, un progetto pilota della durata di un anno pensato per accompagnare le imprese italiane nella crescita internazionale.

Il programma prevede la selezione di oltre 100 PMI con maggiore potenziale, che riceveranno supporto operativo per sviluppare la propria presenza online e rafforzare le strategie di vendita sui mercati esteri. In particolare, le aziende partecipanti saranno guidate passo dopo passo nella definizione di un piano per espandere il proprio business oltre i confini nazionali. Grazie a questa iniziativa, le imprese potranno acquisire competenze digitali e strumenti utili per consolidare la propria posizione nel commercio elettronico globale.

Un sostegno alla diffusione del Made in Italy

Il rinnovo dell’accordo tra Agenzia ICE e Amazon conferma l’impegno nel promuovere la qualità dei prodotti italiani sui mercati internazionali. Attraverso strumenti digitali, programmi di formazione e iniziative dedicate come Amazon Incubator, il progetto offre alle PMI nuove opportunità di crescita. La collaborazione rappresenta quindi un supporto concreto per le aziende che intendono esportare il Made in Italy, rafforzando la presenza dei prodotti italiani sulle principali piattaforme di commercio elettronico e ampliando l’accesso ai consumatori di tutto il mondo. (La redazione)

