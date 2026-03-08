Il disco in evidenza: The Tenement Year, 1988, Pere Ubu

Con The Tenement Year, i Pere Ubu pubblicarono il loro sesto album in studio e tornarono ufficialmente insieme dopo la separazione del 1982. Il disco nacque da una reunion maturata quasi per caso durante nuovi progetti musicali. Inoltre rappresentò un momento di passaggio nella storia del gruppo, perché riunì la formazione storica e introdusse un suono più vicino al pop rispetto al passato.

La reunion dopo lo scioglimento del 1982

Dopo alcuni anni di distanza, David Thomas si ritrovò a lavorare con diversi ex membri della band durante la realizzazione dell’album Blame the Messenger del 1987. In particolare parteciparono Tony Maimone, Allen Ravenstine, il musicista di Cleveland Jim Jones e il percussionista Chris Cutler, noto anche per il suo lavoro con Henry Cow. Durante il tour di quel progetto, il gruppo iniziò a eseguire anche alcuni brani del repertorio di Pere Ubu. Di conseguenza emerse con naturalezza l’idea di una reunion ufficiale. A quel punto fu contattato anche il batterista originale Scott Krauss, completando così la nuova formazione.

Un suono più libero e orientato al pop

Con The Tenement Year la band cambiò parzialmente direzione artistica. Il disco mantenne infatti l’identità sperimentale del gruppo, tuttavia mostrò un approccio più sciolto, diretto e con una maggiore apertura verso strutture pop. Allo stesso tempo quell’orientamento rappresentò solo l’inizio di una trasformazione più ampia. Nei lavori successivi, infatti, la componente pop divenne ancora più evidente, segnando una nuova fase nella discografia della band.

Disco disponibile anche su Amazon

Cleveland al centro del racconto

Il disco ebbe anche un valore simbolico. The Tenement Year funzionò infatti come un saluto alla città di Cleveland, luogo di origine del gruppo e punto di riferimento della scena musicale che li aveva visti nascere. Per questo motivo l’album racchiuse un forte legame con l’ambiente culturale della città. Inoltre richiamò la storia personale e artistica dei musicisti che ne avevano costruito l’identità fin dagli esordi.

Il sesto album dei Pere Ubu

The Tenement Year rappresentò quindi il capitolo della rinascita per i Pere Ubu, oltre a essere un momento di riflessione sulle proprie radici. La reunion della formazione storica e il cambiamento di stile introdussero una nuova fase della band, mentre il disco rimase anche un tributo finale alla loro Cleveland. (La redazione)

