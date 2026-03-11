Italia batte Stati Uniti 8-6 nel World Baseball Classic: vittoria storica a Houston (highlights)

L’Italia del baseball conquista una vittoria storica nel World Baseball Classic, superando gli Stati Uniti 8-6 a Houston. La nazionale guidata da Francisco Cervelli ha dominato gran parte della partita davanti a circa 30mila spettatori al Daikin Park. Grazie ai fuoricampo di Kyle Teel, Jac Caglianone e Sam Antonacci e alla prestazione sul monte di lancio di Michael Lorenzen, gli azzurri hanno costruito un vantaggio decisivo. Successivamente gli statunitensi hanno provato a rientrare in partita, ma non sono riusciti a completare la rimonta. Di conseguenza l’Italia resta prima nel girone e ancora imbattuta, con l’ultimo confronto contro il Messico che deciderà l’accesso ai quarti di finale.

Un successo costruito con lanci e fuoricampo

La partita è iniziata con un ritmo sorprendente per gli azzurri. Fin dalle prime riprese l’Italia ha imposto il proprio gioco, costruendo un vantaggio importante grazie alla solidità difensiva e alla potenza in battuta. In particolare, i fuoricampo di Kyle Teel, Jac Caglianone e Sam Antonacci hanno permesso alla nazionale italiana di allungare fino a un inatteso 8-0. Allo stesso tempo, sul monte di lancio Michael Lorenzen ha limitato l’efficacia delle mazze statunitensi con una prestazione determinante. Tuttavia la partita non è rimasta a senso unico. Con il passare delle riprese gli Stati Uniti hanno accorciato le distanze, approfittando di alcune occasioni favorevoli. Nonostante la pressione crescente, l’Italia è riuscita a mantenere il controllo del risultato fino all’ultimo inning, chiudendo l’incontro sul punteggio di 8-6.

La prima vittoria contro il Dream Team statunitense

Il successo assume un valore ancora maggiore considerando il livello della squadra americana. Infatti gli Stati Uniti si sono presentati al torneo con una formazione composta da molte delle loro principali stelle. Tra i nomi più importanti figuravano Aaron Judge, Kyle Schwarber, Bobby Witt, Gunnar Henderson, Paul Goldschmidt, Pete Crow-Armstrong, Roman Anthony e Bryce Harper. In molti sport una selezione di questo tipo viene definita Dream Team. L’Italia aveva già battuto gli Stati Uniti in passato. Tuttavia quei precedenti riguardavano formazioni dilettantistiche. Le vittorie erano arrivate nel 1973 alla Coppa Intercontinentale di Parma, nel 1980 al Mondiale in Giappone, nel 1986 al Mondiale nei Paesi Bassi e nel 2007 al Mondiale di Taiwan. Questa volta, invece, il successo è arrivato contro una nazionale statunitense composta dai suoi migliori giocatori.

Una squadra di italoamericani che rappresenta l’azzurro

La nazionale italiana del baseball è composta in gran parte da giocatori italoamericani. Molti di loro sono nipoti o bisnipoti di emigrati italiani e hanno scelto di indossare la maglia azzurra con orgoglio. Tra i protagonisti della vittoria spiccano Michael Lorenzen, Kyle Teel, Jac Caglianone e Sam Antonacci, ognuno con una storia familiare legata all’Italia. Le radici dei loro antenati attraversano diverse regioni, tra cui Calabria, Irpinia, Varesotto e Foggiano. All’interno della squadra non mancano rituali diventati simbolici. Nel dugout, ad esempio, è presente una macchina del caffè. Dopo ogni fuoricampo il capitano Vinnie Pasquantino accoglie il compagno con un espresso e due baci sulla guancia. Durante la partita contro gli Stati Uniti questo gesto si è ripetuto tre volte, accompagnando i fuoricampo decisivi della serata.

La sfida decisiva contro il Messico

Grazie alla vittoria contro gli Stati Uniti, l’Italia è ora prima nel girone a punteggio pieno. L’ultimo ostacolo verso i quarti di finale è la partita contro il Messico, in programma a mezzanotte e trasmessa su Sky Sport Max. La situazione di classifica offre agli azzurri diverse possibilità di qualificazione. Infatti la squadra può anche perdere la partita, purché riesca a segnare almeno quattro punti e l’incontro non arrivi agli extra inning. Nonostante questa condizione favorevole, la nazionale italiana arriva alla sfida con entusiasmo e fiducia. La vittoria contro gli Stati Uniti ha infatti dimostrato la competitività del gruppo guidato da Francisco Cervelli.

Conclusione

Il successo per 8-6 contro gli Stati Uniti rappresenta uno dei risultati più importanti nella storia del baseball italiano. La prestazione degli azzurri a Houston ha unito efficacia sul monte di lancio, potenza in battuta e grande spirito di squadra. Adesso l’Italia guida il girone e si trova a un passo dai quarti di finale del World Baseball Classic. La prossima partita contro il Messico sarà decisiva per confermare questo percorso e proseguire un torneo che, già ora, ha regalato una pagina significativa allo sport italiano. (La redazione)

