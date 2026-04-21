Tinariwen, dal Sahara al mondo: storia e musica

I Tinariwen sono un collettivo di musicisti tuareg originari del Sahara tra il sud dell’Algeria e il nord del Mali, nella regione dell’Azawad. Considerati pionieri del desert blues (tishoumaren), hanno costruito nel tempo un linguaggio musicale riconoscibile, basato su chitarre e su un equilibrio tra tradizione tuareg, influenze africane e rock occidentale. Dalla fine degli anni Settanta fino al 2026, il gruppo ha attraversato conflitti, esili e tournée internazionali, mantenendo una forte identità culturale e musicale.

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Le origini tra esilio, musica e identità

Il collettivo nasce alla fine degli anni Settanta attorno alla figura di Ibrahim Ag Alhabib, fondatore e guida storica. La sua storia personale segna profondamente la musica dei Tinariwen: da bambino assiste alla morte del padre durante una rivolta tuareg nel 1963 e cresce tra campi profughi in Algeria e zone desertiche. In questo contesto costruisce la sua prima chitarra artigianale e sviluppa uno stile influenzato dalla musica tergui. Nel 1979, insieme ad Alhassane Ag Touhami e Abdallah Ag Alhousseyni, forma un primo nucleo musicale che si esibisce in contesti locali. Il gruppo, inizialmente senza nome ufficiale, viene chiamato Kel Tinariwen, ovvero “la gente del deserto”. Negli anni Ottanta, il passaggio in Libia e l’addestramento militare sotto il regime di Muammar Gheddafi portano alla nascita di un collettivo più ampio. In questa fase, la musica diventa strumento di racconto delle difficoltà del popolo tuareg, diffusa attraverso cassette registrate e distribuite nel Sahara.

Il successo internazionale e i riconoscimenti

Dopo il ritorno in Mali e la fine della partecipazione ai movimenti ribelli nei primi anni Novanta, il gruppo si dedica completamente alla musica. Le prime registrazioni ufficiali arrivano nel 1991, ma è con The Radio Tisdas Sessions (2001) che i Tinariwen raggiungono un pubblico internazionale. Negli anni successivi, album come Amassakoul (2004) e Aman Iman (2007) consolidano la loro reputazione globale. Il gruppo inizia a esibirsi regolarmente in Europa, Nord America, Asia e Australia, partecipando a festival di rilievo e attirando l’attenzione di numerosi artisti internazionali. Il riconoscimento più importante arriva nel 2012, quando Tassili vince il Grammy Award come miglior album world music. Nel tempo, la band ottiene anche altre nomination ai Grammy e premi internazionali, confermando il proprio ruolo centrale nella musica globale. Parallelamente, i Tinariwen diventano un punto di riferimento per una nuova generazione di musicisti tuareg, influenzando gruppi emergenti e contribuendo alla diffusione del desert blues.

Stile musicale e il nuovo album del 2026 Hoggar

Il suono dei Tinariwen è caratterizzato da chitarre elettriche e ritmi ipnotici, riconducibili al concetto tuareg di assouf. La loro musica unisce tradizione orale, melodie africane e influenze rock, sviluppate anche grazie all’ascolto di artisti occidentali attraverso registrazioni informali giunte nel Sahara. Nonostante queste influenze, il gruppo mantiene un approccio originale, radicato nella cultura tuareg e nella narrazione delle esperienze del deserto. Nel 2026 pubblicano Hoggar, il loro decimo album. Il lavoro affronta una nuova fase di violenza nel Mali, legata a conflitti complessi e alla presenza del gruppo mercenario Wagner. Il disco conferma l’impegno del collettivo nel raccontare la realtà del proprio territorio attraverso la musica, mantenendo coerenza con il percorso artistico iniziato decenni prima.

Conclusione

I Tinariwen rappresentano una delle realtà più significative della musica contemporanea legata alle tradizioni africane. Dalla diffusione su cassette nel deserto alle tournée internazionali, il loro percorso racconta una storia di resistenza culturale e innovazione musicale. Con Hoggar, il collettivo prosegue un cammino che unisce memoria, identità e attualità, mantenendo saldo il legame con le proprie radici. (La redazione)

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