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Rassegna stampa 28 aprile: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
28 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Il servizio, esterno a questo sito, è offerto gratuitamente online da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

Giornali sportivi

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Oltre la geopolitica e la crisi energetica, c’è una Cuba che resiste con la boxe
    di Francesco Caremani
    Samuel Fabbri, bolognese, ex pugile, si è trasferito ad Avana oltre vent’anni fa dove ha fondato il Gimnasio de Boxeo Centro Habana. La palestra accoglie bambini e adolescenti, offre una struttura quotidiana, regole e alternative per chi non vuole abbandonare l’Isola. Il documentario di Cristiano Regina segue da vicino allenamenti, relazioni, momenti familiari. Sullo sfondo la politica internazionale, l’embargo e una Cuba lontana dall’immaginario turistico
  • A bordo della Global Sumud Flotilla: «Dopo tante ingiustizie è ora che arrivi anche giustizia»
    di Chiara Sgreccia
    Domani segue la missione umanitaria sulla nave Furleto. «Arriveremo a Gaza. Ora più che mai è importante esserci, mettere anche i propri corpi per manifestare il dissenso», dice Simone D’Aversa del gruppo autonomo portuali di Livorno. Avvistati quattro droni 
  • Richiami alla democrazia e collaborazione Usa-Regno Unito: così re Carlo prova a mediare con Trump
    di Luca Sebastiani
    I reali inglesi sono stati accolti lunedì alla Casa Bianca dal presidente e dalla First Lady. Tempo di qualche foto, il più classico dei tè, poche chiacchiere. Nulla di impegnativo, i temi caldi sono rimandati a oggi. In un faccia a faccia lontano dalle telecamere, e poi nel discorso al Congresso
  • Cos’è e come funziona la grazia: il potere che fa somigliare il capo dello Stato a un sovrano
    di Giulia Merlo
    L’istituto giuridico, tornato al centro del dibattito politico, è considerato una sorta di incrostazione monarchica. Previsto dalla Costituzione, è un potere esclusivo del Quirinale che può essere attivato anche in disaccordo con il ministro della Giustizia, come ha stabilito la Consulta con il famoso caso Bompressi. È un provvedimento eccezionale (Mattarella ne ha concesse 36) che cancella gli effetti della pena per un condannato per ragioni umanitarie
  • Senza coltelli: le regole di una cucina disability friendly
    di Agnese Giardini
    Niente lame, niente fuochi accesi, niente preparazioni lunghe che richiedono di passare molto tempo in piedi. Sono le regole delle ricette di @epicuriousexpeditions, fatte per includere anche chi ha problemi di mobilità ridotta


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Caso Minetti, Delmastro non risponde. Mulè punta sulla Procura: “Vediamo se capisce se e dove ha sbagliato”
    di Manolo Lanaro
    L’ex sottosegretario a via Arenula, Andrea Delmastro Delle Vedove, non si sbottona dopo l’inchiesta de Il Fatto Quotidiano sul caso della grazia a Nicole Minetti concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che idea si è fatto del caso Minetti? “Nessuna idea. L’idea ve la siete fatta voi”. Scambia, Delmastro idee con notizie, su cui […] L'articolo Caso Minetti, Delmastro non risponde. Mulè punta sulla Procura: “Vediamo se capisce se e dove ha sbagliato” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Julio Velasco presenta l’Italvolley in vista degli Europei: “Il miglior modo di perdere è continuare a festeggiare. Facciamo come la Brignone, giocando rilassate senza obbligo di vincere”
    di Simone Bauducco
    “Dalle Olimpiadi invernali abbiamo ricevuto due insegnamenti: da una parte il pattinatore Malinin che era dato da tutti favorito, ma è caduto tre volte nel momento decisivo. Dall’altra l’impresa di Federica Brignone che è arrivata serena alle sue gare reduce da un gravissimo infortunio e ha compiuto un’impresa che sarà ricordata per secoli. Noi dobbiamo […] L'articolo Julio Velasco presenta l’Italvolley in vista degli Europei: “Il miglior modo di perdere è continuare a festeggiare. Facciamo come la Brignone, giocando rilassate senza obbligo di vincere” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italiana
    di Redazione Cronaca
    Nessy Guerra è stata condannata anche in appello: la 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 a causa della denuncia per adulterio presentata dall’ex marito italo-egiziano, Tamer Hamouda, dovrà scontare sei mesi. La notizia è stata comunicata dall’avvocata italiana Agata Armanetti che questa mattina ha appreso dal consolato italiano in Egitto la convalida della condanna […] L'articolo Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italiana proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meno Dante e Manzoni oggi, via i licei domani: nella scuola di Valditara, un sintomo di deminutio
    di Speaker's corner
    L’abbozzo delle nuove indicazioni nazionali scolastiche, benché in attesa di formalizzazione, prefigura orientamenti e destinazioni malcerte per il nostro Paese. L’apologia delle nostre radici, dello studio della lingua quale patrimonio da tutelare e della civiltà occidentale quale snodo principale della storia in realtà tradisce la propria fallacia di vuota propaganda: quel che balza all’occhio per […] L'articolo Meno Dante e Manzoni oggi, via i licei domani: nella scuola di Valditara, un sintomo di deminutio proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cuba sotto assedio, l’isola soffoca senza cibo, elettricità, carburante: così la sopravvivenza passa dal mercato nero. Il reportage e il video
    di F. Q.
    di Paolo Di Falco e Stella Elgersma “No hay nada. No hay comida, no hay corriente, no hay combustible” Nelle strade dell’Avana l’assedio statunitense si riassume così: cibo, elettricità, carburante. Il resto, a Cuba, viene dopo. O non viene affatto. Spesso non servono neanche le parole perché a parlare sono gli scaffali vuoti delle bodegas […] L'articolo Cuba sotto assedio, l’isola soffoca senza cibo, elettricità, carburante: così la sopravvivenza passa dal mercato nero. Il reportage e il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Uno spiraglio di luce a Tel Aviv
    di Andrea Spinelli Barrile
    Dal fiume al mare, oltre a essere il titolo di un bellissimo libro di Widad Tamimi,  è un progetto di liberazione, riconciliazione, giustizia riparativa e pace, di cui si discuterà […] The post Uno spiraglio di luce a Tel Aviv first appeared on il manifesto.
  • Un’Intelligenza Artificiale senza mostri
    di Matteo Bartocci
    Grandi moli di dati, colossali capacità di calcolo, immensi consumi di energia: è con queste credenziali che l’Intelligenza Artificiale si presenta oggi. Questi tre fattori hanno molto a che fare […] The post Un’Intelligenza Artificiale senza mostri first appeared on il manifesto.
  • Bolivia, celle a pagamento
    di Giulia Filpi
    Se l’America latina è il continente del realismo magico, sicuramente il carcere di San Pedro ne è una delle tante dimostrazioni. E forse solo la Bolivia, il paese meno occidentale […] The post Bolivia, celle a pagamento first appeared on il manifesto.
  • La “nuova proposta” di Teheran: ora aprire Hormuz, poi nucleare
    di Giulia Filpi
    È sul filo di rasoio la tregua tra Stati Uniti e Iran, ma la pace sembra un miraggio lontano, inceppato in una pericolosa fase di stallo. Per un accordo occorrono […] The post La “nuova proposta” di Teheran: ora aprire Hormuz, poi nucleare first appeared on il manifesto.
  • Il documento di finanza pubblica scontenta tutti
    di Giulia Filpi
    Tutti contro le politiche economiche del ministro Giorgetti, con l’assenzo di Giorgia Meloni. Dai sindacati alle associazioni datoriali, passando per gli enti locali, piovono critiche sul Documento di finanza pubblica […] The post Il documento di finanza pubblica scontenta tutti first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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