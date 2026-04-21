Il disco in evidenza: It’s the Long Goodbye, 2026, The Twilight Sad

Dopo sette anni di attesa, The Twilight Sad pubblicano il loro sesto album in studio, It’s the Long Goodbye, uscito il 27 marzo 2026 per Rock Action Records. Il disco segna un momento importante nella storia del gruppo, che nel frattempo si è trasformato in un duo composto dai membri fondatori James Graham e Andy MacFarlane. Anticipato da tre singoli e seguito da tour nel Regno Unito e in Europa, il progetto arriva in una fase di rinnovamento per la band.

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Un nuovo capitolo per la band

It’s the Long Goodbye rappresenta il primo album in studio dal 2019. Inoltre, arriva dopo un cambiamento significativo nella formazione: dal 2025, infatti, The Twilight Sad operano come duo, mantenendo al centro la scrittura di Graham e MacFarlane.

Il disco è stato annunciato il 7 gennaio 2026, preceduto dalla pubblicazione del singolo Designed to Lose. Alla registrazione hanno partecipato David Jeans alla batteria e Alex Mackay al basso. Parallelamente all’uscita, la band ha programmato concerti in versione essenziale, seguiti da un tour completo con una formazione ampliata.

Dalle origini al riconoscimento internazionale

Nati a Kilsyth nel 2003, The Twilight Sad si sono affermati fin dagli esordi con uno stile distintivo. Il debutto Fourteen Autumns & Fifteen Winters del 2007 ha ricevuto ampi consensi, grazie alla combinazione tra la voce marcata di Graham e le sonorità stratificate di MacFarlane.

Nel corso degli anni, il gruppo ha attraversato diverse evoluzioni stilistiche. Forget the Night Ahead (2009) ha introdotto un approccio più personale e oscuro, mentre No One Can Ever Know (2012) ha mostrato influenze industrial e krautrock. Con Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave (2014) e It Won’t Be Like This All the Time (2019), la band ha consolidato una reputazione critica solida.

Nel frattempo, cambiamenti nella formazione hanno segnato il percorso del gruppo, con le uscite di membri storici come Craig Orzel e Mark Devine.

Suono e identità musicale

Il suono di The Twilight Sad è stato definito come una fusione tra folk e rumore, caratterizzato da una forte componente emotiva. La band è spesso associata a un approccio intenso e malinconico, ma capace di inserire dinamismo in una struttura musicale riconoscibile.

Anche le performance dal vivo hanno contribuito alla loro identità, con concerti noti per l’impatto sonoro elevato. Nel nuovo ciclo di tour, la formazione live includerà musicisti come Cat Myers alla batteria e Simone Butler al basso.

Tra continuità e cambiamento

Con It’s the Long Goodbye, The Twilight Sad aprono una nuova fase della loro carriera. Il passaggio a duo non rappresenta una riduzione, ma piuttosto una ridefinizione del progetto artistico. Tra continuità e cambiamento, il disco si inserisce in un percorso coerente, mantenendo intatta l’identità della band e accompagnandola verso il futuro. (La redazione)

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