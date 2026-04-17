Gaffe al Pentagono: Pete Hegseth cita la Bibbia, ma è una scena di Pulp Fiction

Durante una funzione religiosa al Pentagono, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha pronunciato una citazione presentata come una preghiera. Tuttavia, le parole recitate non provengono dalla Bibbia. Si tratta invece di una frase resa celebre dal film Pulp Fiction, diretto da Quentin Tarantino nel 1994 e interpretato, tra gli altri, da Samuel L. Jackson. L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione online.

La citazione durante la funzione religiosa

Nel corso della cerimonia, Hegseth ha invitato i presenti a unirsi a quella che ha definito una preghiera. Il momento era legato alla commemorazione della missione di salvataggio di un pilota il cui jet era stato abbattuto in Iran. La citazione è stata presentata come un passaggio religioso, ma in realtà non ha alcun legame con il testo sacro. Questo elemento ha reso la scena particolarmente controversa, soprattutto considerando il contesto ufficiale e istituzionale in cui è avvenuta.

Il riferimento a Pulp Fiction

Le parole pronunciate coincidono quasi perfettamente con il celebre monologo recitato da Samuel L. Jackson nel film Pulp Fiction. Nel lungometraggio, il personaggio interpretato dall’attore cita una falsa versione di un passo biblico poco prima di compiere un atto violento. Il contrasto tra il contesto cinematografico e quello religioso ha contribuito a rendere evidente la natura dell’errore. Inoltre, il riferimento è noto tra gli appassionati di cinema, il che ha facilitato il riconoscimento immediato della fonte reale della citazione.

Il video diventa virale

Poche ore dopo l’evento, il video della funzione ha iniziato a circolare online. Le immagini mostrano Hegseth mentre ripete quasi parola per parola il monologo del film. La diffusione rapida sui social ha amplificato la gaffe, trasformandola in un caso mediatico. Di conseguenza, l’episodio è stato commentato da numerosi utenti, contribuendo alla sua viralità e alla sua ampia visibilità.

Conclusione

L’episodio evidenzia come un riferimento culturale possa essere frainteso, soprattutto in contesti ufficiali. La sovrapposizione tra linguaggio religioso e citazioni cinematografiche ha generato un errore evidente, che si è rapidamente diffuso online. In sintesi, la vicenda dimostra quanto sia importante verificare le fonti, soprattutto quando si tratta di citazioni attribuite a testi sacri, e quanto velocemente un episodio possa trasformarsi in un fenomeno virale. (La redazione)