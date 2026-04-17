Il disco in evidenza: Two Moons, 2026, Bei Bei

Cos’hanno in comune Kung Fu Panda, Christina Aguilera e il Super Bowl? Hanno tutti, in modi diversi, incrociato Bei Bei – virtuosa del guzheng, un’antica cetra cinese dalle corde pizzicate, capace di passare da timbri cristallini a risonanze più scure e introspettive. Con il suo nuovo album Two Moons, però, Bei Bei si sottrae definitivamente al ruolo di presenza “di contorno” e firma un lavoro che rivendica spazio, identità e una direzione artistica precisa.

Un quasi flirt

Realizzato insieme al compositore e produttore inglese Paul Elliott, il cuore del progetto è quella tensione sottile – quasi flirt – tra strumenti orientali antichi e produzione occidentale moderna. Il guzheng e il guqin mantengono intatta la loro identità timbrica – ampia, mobile, a tratti imprevedibile – mentre l’architettura elettronica, costruita attraverso sintetizzatori analogici e processi in tempo reale, si organizza attorno a essi senza mai sovrastarli.

Tra riverberi e delay

Dal punto di vista sonoro, il disco evita consapevolmente la brillantezza iper-definita delle produzioni contemporanee, privilegiando una tessitura più calda e materica. C’è una qualità quasi tattile nel modo in cui riverberi, delay e saturazioni vengono integrati: non come rifiniture, ma come parte strutturale del suono. Questo approccio restituisce una dimensione più umana, dove l’imperfezione diventa elemento espressivo e non difetto da correggere.

Le canzoni

Tra suggestioni rarefatte e contemplative come nella title track Two Moons, a mood più cupi come in Shanghai Dreams e Walk The Fame, fino al minimalismo quasi sospeso del brano di chiusura Midnight Bizarre, questo album si impone come un lavoro che rifiuta le semplificazioni – di genere, di mercato, di linguaggio. Non cerca di mediare tra passato e presente, né tra Oriente e Occidente, ma costruisce uno spazio autonomo in cui queste categorie perdono rilevanza. (Adaja Inira)

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