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Rassegna stampa di oggi • martedì 19 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
19 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 19 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 19 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 19 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Sicurezza e politiche migratorie, nuovo caos sul ruolo dell’Ice ai Mondiali
    di Maria Michela D’Alessandro
    Nell’America che dall’11 giugno dovrebbe accogliere il mondo preoccupa il ruolo degli agenti anti-immigrazione: dovrebbero occuparsi solo di ordine pubblico e sicurezza, ma sul tema la Casa Bianca rimane ambigua. Non è un caso che diverse organizzazioni per i diritti civili abbiano mandato avvisi di allerta ai tifosi stranieri. E le cauzioni fino a 15mila dollari chieste ai cittadini di oltre 50 paesi per ottenere un visto temporaneo sono state sospese solo pochi giorni fa
  • Il veterano e il ragazzino: Messi-Yamal ai Mondiali è anche una sfida politica
    di Valerio Piccioni
    Cresciuti ne La Masia del Barcellona, sono legati da un talento sconfinato, ma rappresentano al momento due immaginari agli antipodi: abbiamo visto il primo consegnare a Trump una maglietta dell’Inter Miami con il suo nome e il secondo sventolare la bandiera della Palestina dal bus dello scudetto blaugrana. Le semplificazioni sono sempre da evitare. Ciò che è certo è che lo sport, ancora una volta, non può illudersi di ignorare i guai di questo mondo
  • Da “just do it” a ChatGpt, se pure Nike usa l’Ia per i complimenti a Sinner
    di Alice Valeria Oliveri
    «This isn’t just history – it’s his story in the making», recitano gli account del brand. La chiamano “Ai slop”, dove “slop” sta per spazzatura, la desertificazione della creatività in favore del piattume sintattico che, come sembra sia successo con i complimenti firmati Nike, ripiega su ritornelli linguistici sempre identici e robotici
  • “Fjord”, un Mungiu da Palmarès: se l’accoglienza non è rispetto
    di Teresa Marchesi
    Quello del regista capofila della Nouvelle Vague rumena è quasi un court drama su una religiosissima famiglia di immigrati in Norvegia. Una storia minima con domande universali. Mentre continua a far discutere il caso Bolloré
  • Paolo Bellini e l’eutanasia, perché il terrorista nero non ha diritto al fine vita
    di Vitalba Azzollini
    L’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage di Bologna, ha chiesto di accedere al suicidio medicalmente assistito, sostenendo di essere vittima di un «complotto politico, mediatico e giudiziario». Ma la procedura del fine vita non si fonda sulla mera volontà di morire


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Flotilla, manifestazioni in diverse città d’Italia. Da Roma a Milano, da Bologna a Firenze: le foto e gli slogan
    di Redazione Cronaca
    Da Milano a Roma, passando per Bologna, Firenze e Cagliari: diverse manifestazioni si sono svolte oggi, 18 maggio, nella giornata di sciopero generale di 24 ore che riguarda tutti i settori indetto dall’Unione dei sindacati di base contro la guerra e in solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Lo sciopero è stato indetto appunto a […] L'articolo Flotilla, manifestazioni in diverse città d’Italia. Da Roma a Milano, da Bologna a Firenze: le foto e gli slogan proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Corteo a Milano per la Flotilla, i manifestanti protestano sotto la pioggia: “Rompere ogni accordo con Israele, governo agisca”
    di Simone Bauducco
    “Rompere ogni accordo con Israele”. Lo chiedono i manifestanti che lunedì 18 maggio, dopo le nuove intercettazioni della Global Sumud Flotilla, sono scesi in piazza a Milano, sotto la pioggia, in solidarietà agli attivisti fermati. “Le denunce che abbiamo fatto per le intercettazioni in acque internazionali rimarranno nella storia – spiegano nel corso degli interventi […] L'articolo Corteo a Milano per la Flotilla, i manifestanti protestano sotto la pioggia: “Rompere ogni accordo con Israele, governo agisca” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Processo Maradona, ancora tensione in aula: la figlia Giannina vede le foto dell’autopsia e piange. Scontro con il neurochirurgo
    di Redazione Sport
    Altri momenti di forte tensione nel corso del secondo processo sulla morte di Diego Armando Maradona. Questa volta durante la decima udienza, quando in tribunale sono state proiettate le fotografie dell’autopsia dell’ex fuoriclasse argentino. Le immagini, mostrate dal neurochirurgo Leopoldo Luque, hanno scatenato la reazione di Gianinna Maradona, che è scoppiata a piangere arrivando a […] L'articolo Processo Maradona, ancora tensione in aula: la figlia Giannina vede le foto dell’autopsia e piange. Scontro con il neurochirurgo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Bambino va in Texas dai parenti e torna in Messico con il morbillo: maxi focolaio nel Paese con oltre 17mila contagi
    di Redazione Esteri
    Il viaggio di un bambino dal Texas, dove era andato per trovare dei parenti, al Messico ha innescato un enorme focolaio di morbillo. Il piccolo di 9 anni, non vaccinato, una volta tornato dal viaggio a Seminole a inizio 2025, ha cominciato a manifestare i sintomi della malattia con forte febbre e rash cutaneo. Dopo […] L'articolo Bambino va in Texas dai parenti e torna in Messico con il morbillo: maxi focolaio nel Paese con oltre 17mila contagi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Sondaggi, il centrodestra perde consensi: ecco chi vincerebbe. A sinistra Salis spariglia le carte nelle primarie
    di Redazione Politica
    A dicembre 2025, sei mesi fa, il centrodestra era ancora avanti. E non di poco. Più di tre punti e mezzo. Ma la rilevazione di maggio dice che se si tornasse oggi alle urne per le Politiche, le due coalizioni sarebbero di fatto alla pari, con un lieve vantaggio del cosiddetto Campo largo, vale a […] L'articolo Sondaggi, il centrodestra perde consensi: ecco chi vincerebbe. A sinistra Salis spariglia le carte nelle primarie proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Stato di emergenza internazionale per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo
    di Andrea Spinelli Barrile
    Le informazioni sul focolaio del virus Ebola scoppiato nell’est della Repubblica Democratica del Congo disegnano un quadro poco allegro e hanno convinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato […] The post Stato di emergenza internazionale per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo first appeared on il manifesto.
  • Non vorrei una “Norimberga europea” per Putin
    di Giulia Filpi
    Quando ho letto che 36 paesi appartenenti al Consiglio di Europa, compresa l’Italia, hanno deciso di istituire una sorta di tribunale speciale per giudicare crimini di guerra e la stessa […] The post Non vorrei una “Norimberga europea” per Putin first appeared on il manifesto.
  • Una contro-narrazione che scarta intorno all’identità
    di Arianna Di Genova
    L’eco delle polemiche, alcune pretestuose, e delle proteste, giustissime e pienamente condivisibili, che hanno animato le diverse sensibilità che si muovono all’interno e all’esterno della Biennale Arte di Venezia, si […] The post Una contro-narrazione che scarta intorno all’identità first appeared on il manifesto.
  • Boualem Sansal e la sua detenzione
    di Arianna Di Genova
    Al Salone Internazionale del Libro di Torino, l’incontro con Boualem Sansal non è stato semplicemente la presentazione di un libro o il racconto di una vicenda giudiziaria, ma il tentativo […] The post Boualem Sansal e la sua detenzione first appeared on il manifesto.
  • Flotilla per Gaza sotto attacco in acque internazionali
    di Daniele Nalbone
    La Global Sumud Flotilla si trova sotto attacco israeliano dalle 9 circa di questa mattina (ora italiana). Nel giro di quattro ore, gli incursori della marina di Tel Aviv sono […] The post Flotilla per Gaza sotto attacco in acque internazionali first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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19 Maggio 2026

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