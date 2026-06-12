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Rassegna stampa di oggi • venerdì 12 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
12 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 12 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 12 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 12 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Dopo l’aula, uniti sulla legge elettorale: i progressisti si appellano al «fronte del No»
    di Daniela Preziosi
    Schlein: «Avete fallito». Conte: «Toccherà a noi rilanciare l’Italia». Bagarre alla Camera sulle frasi sessiste di Silvestri (M5s). Poi la nota unitaria Pd-M5s-Avs: «Ci impegniamo in una battaglia comune contro la deriva di una destra che teme di perdere» 
  • Iran, nuova giravolta di Trump: «Raid annullati, intesa vicina»
    di Lucia Malatesta
    L’annuncio di un attacco senza precedenti in Iran «fino a farli a pezzi». Poi la retromarcia. «Punti finali approvati con la leadership iraniana. Sì all’accordo da tutti i paesi coinvolti»
  • Limitare il mercato per rendere la casa un vero diritto
    di Giovanni Laino
    L’abbordabilità dell’affitto è un indicatore dell’equilibrio urbano. Il problema è che questo equilibrio si sta rompendo. La casa non può essere lasciata esclusivamente alle dinamiche di mercato, serve una regia pubblica capace di intervenire in modo integrato su abitare, patrimonio edilizio e trasporti
  • FdI rimaneggia ancora una volta il Bignami-bis
    di giulia merlo
    Il centrodestra cerca di superare i rischi di  costituzionalità. Vannacci propone le preferenze Il campo progressista: «La destra forza la mano perché teme di perdere»
  • «Vannacci aiuta la sinistra». Ora Meloni ha un altro nemico
    di Giulia Merlo
    La premier in Aula rivendica di essere «la vera destra», polemica contro il generale. Cauta con Israele, non cita mai Trump e vuole «un mediatore autorevole» con la Russia


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Rituali, sessioni, luoghi per vivere
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/laura-dominici.html">Laura Dominici</a>
    La Giornata internazionale dello Yoga
  • Bonus 5.0: domande al via dal 12 giugno
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/carmine-fotina.html">Carmine Fotina</a>
    Si chiude la lunga attesa delle imprese per gli incentivi del nuovo piano Transizione 5.0: da domani alle 12 sarà possibile presentare le prenotazioni per l’iperammortamento sul portale del Gestore…
  • Dai borghi al Sud: i finanziamenti più richiesti dai giovani con il Progetto Rete
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/lorenzo-pace.html">Lorenzo Pace</a>
    Tra le idee dei giovani imprenditori coinvolti nel progetto Rete, la maggior parte dei finanziamenti richiesti riguarda il Sud e i piccoli centri. Le domande arrivano direttamente dai ragazzi, alcuni…
  • Lavoro in aumento e stipendi in calo per i laureati italiani
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/eugenio-bruno.html">Eugenio Bruno</a>
    Sale l’occupazione sia a un anno che a cinque anni dal titolo. Fredde le retribuzioni. Peggio va alle laureate: -67 euro mensili rispetto agli uomini
  • La Biblioteca Leopardi torna indietro di 500 anni e svela un affresco del XVI secolo
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/patrizia-maciocchi.html">Patrizia Maciocchi</a>
    Un lavoro di restauro ha portato alla luce dipinti rimasti nascosti dal 1841. La biblioteca di Giacomo si arricchisce per i visitatori con la Sala degli Antichi

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Stefano De Martino “è andato a prendere Belén Rodríguez dove si era rifugiata”: le foto su Chi
    di Redazione FqMagazine
    È stato Stefano De Martino ad andare a prendere Belén Rodríguez “dove si era rifugiata nei giorni successivi” alle vicende che l’hanno vista protagonista a Milano. A documentarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune fotografie dell’ex coppia insieme in auto. Negli scatti emerge un clima disteso e familiare, lontano dalle tensioni del passato. […] L'articolo Stefano De Martino “è andato a prendere Belén Rodríguez dove si era rifugiata”: le foto su Chi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Mondiali 2026 al via, dalle stelle a Curaçao tutti i numeri della Coppa che è un inno al gigantismo e al trumpismo
    di Stefano Boldrini
    L’ultimo giro di giostra per Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Edin Dzeko, Guillermo Ochoa, Manuel Neuer, quasi sicuramente Neymar e chissà Harry Kane. Il debutto di Lamine Yamal, Erling Haaland, Désiré Doué, Kerim Alajbegovic, Florian Wirtz, Nico O’Reilly. L’esordio assoluto di nazionali come Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan. Il ritorno di R.D. Congo […] L'articolo Mondiali 2026 al via, dalle stelle a Curaçao tutti i numeri della Coppa che è un inno al gigantismo e al trumpismo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La classifica 2026 delle città dove si mangia meglio al mondo: Lima a sorpresa sul podio, Londra e Barcellona battono Napoli
    di Redazione FqMagazine
    La città in cui si mangia meglio al mondo è Lima, in Perù. Bangkok è al secondo posto, Città del Messico è al terzo, mentre la prima città italiana in classifica è Napoli al 14simo posto. È stata la celebre rivista britannica Time Out a pubblicare la classifica delle migliori città al mondo a livello […] L'articolo La classifica 2026 delle città dove si mangia meglio al mondo: Lima a sorpresa sul podio, Londra e Barcellona battono Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “La bellezza? Non mi sono mai sentita vittima di pregiudizi, il mio aspetto mi ha penalizzata per alcuni ruoli, favorita in altri”: così Anna Valle
    di Redazione FqMagazine
    Avrebbe preferito essere in giuria per “vedere più film” perché, sì, il ruolo di madrina le piace ma “quando ti trovi sul palco come se stessa e non nei panni di un personaggio, ti senti sempre un po’ fuori posto. Sono emozionata”. Anna Valle si è raccontata a Repubblica proprio in occasione del suo impegno […] L'articolo “La bellezza? Non mi sono mai sentita vittima di pregiudizi, il mio aspetto mi ha penalizzata per alcuni ruoli, favorita in altri”: così Anna Valle proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meloni, sconfitta sulla revisione delle quote Ue di emissione, attacca i “burocrati”: “Ribaltano le decisioni del Consiglio”
    di Chiara Brusini
    A marzo ha chiesto con scarso successo di mettere mano all’Ets, il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di Co2, cioè lo strumento chiave per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030, che Confindustria accusa di affossare le imprese italiane. Tre mesi dopo, con la revisione del meccanismo ormai alle porte, […] L'articolo Meloni, sconfitta sulla revisione delle quote Ue di emissione, attacca i “burocrati”: “Ribaltano le decisioni del Consiglio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Cinzia Dal Pino condannata a 18 anni per omicidio: uccise con il suv l’uomo che l’aveva scippata
    di (Redazione La Stampa)
    La commerciante di Viareggio sconterà la pena ai domiciliari
  • "A un passo da Gaza per affari": Gwyneth Paltrow nella bufera per lo spot immobiliare a Tel Aviv
    di (Redazione La Stampa)
    La star di Hollywood Gwyneth Paltrow è stata scelta come testimonial di un progetto immobiliare di lusso nel centro di Israele, scatenando l’indignazione sui social media da parte di utenti che hanno sottolineato la dissonanza con le condizioni di vita a Gaza e in Libano, nel contesto della guerra in corso tra Israele e Iran. L’attrice premio Oscar è protagonista di uno spot pubblicitario diffuso da Aviv Melisron, un gruppo immobiliare israeliano che promuove il progetto 51 Park a Herzliya, a nord di Tel Aviv. Il complesso residenziale di lusso prevede la costruzione di 646 appartamenti distribuiti su due edifici di […]
  • Toro, Bank of America sta ricevendo le prime offerte per il club granata
    di Gianluca Oddenino
    Il dossier della banca d’affari statunitense suscita interesse: il Sole 24 Ore svela le mosse di alcuni gruppi nordamericani che valutano la società di Cairo sui 200 milioni di euro
  • Le spettacolari immagini di un gruppo di capodogli avvistato a largo di Sanremo
    di (Redazione La Stampa)
    Uno straordinario avvistamento ha segnato l'inizio della nuova stagione di ricerca dell'Istituto Tethys nel Santuario Pelagos. Partiti da Portosole Sanremo, i ricercatori e i partecipanti di citizen science a bordo del motorsailer “Pelagos” hanno osservato infatti un gruppo familiare di capodogli composto da una femmina adulta, un piccolo e un giovane, assieme a un altro esemplare dal comportamento decisamente insolito, raramente osservato in questo contesto. Leggi l'articolo: Sanremo, gruppo di capodogli con un cucciolo avvistati nel Santuario Pelagos
  • Mondiali 2026, tutto sulla cerimonia d’apertura: orari, cantanti e location
    di (Redazione La Stampa)
    Shakira canta Dai Dai e fa il bis dopo il Waka Waka sudafricano. Allo Stadio Azteca la firma italiana del creativo Marco Balich

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • «La cronologia dell’acqua», filmare il corpo delle parole
    di Cristina Piccino
    Lo scorso anno ha debuttato al Festival di Cannes – nell Certain regard – lungometraggio d’esordio molto atteso (dopo un corto e videoclip come Take me to the South con […] The post «La cronologia dell’acqua», filmare il corpo delle parole first appeared on il manifesto.
  • Sparizioni forzate e il resto, Messico da cartellino rosso
    di Giulia Filpi
    Dall’alto della Estela de Luz, il monumento eretto per celebrare il bicentenario dell’indipendenza messicana, un enorme striscione guarda Città del Messico e il mondo. «Anche questo è in gioco», recita. […] The post Sparizioni forzate e il resto, Messico da cartellino rosso first appeared on il manifesto.
  • Lo stadio Azteca salda tutte le lotte
    di Giulia Filpi
    A una manciata d’ore dal fischio d’inizio dei Mondiali 2026, Città del Messico assomiglia a una festa dai contorni distopici. Mentre gli insegnanti mantengono lo sciopero e intensificano la protesta, […] The post Lo stadio Azteca salda tutte le lotte first appeared on il manifesto.
  • Il pogrom che non ti aspetti
    di Giulia Filpi
    Nella notte tra il 9 e il 10 giugno le strade di Belfast sono tornate a bruciare, sconvolte da un’ondata di violenza anti-immigrazione esplosa con ferocia inaudita in diversi settori […] The post Il pogrom che non ti aspetti first appeared on il manifesto.
  • Il pallone gonfiato per Trump mentre il mondo va in fiamme
    di Giulia Filpi
    In un parcheggio non lontano da SoFi Stadium, lo stadio che ospiterà le otto partite mondiali che si disputeranno a Los Angeles, qualche giorno fa si giocava una partitella di […] The post Il pallone gonfiato per Trump mentre il mondo va in fiamme first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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