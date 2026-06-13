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🔴 Qatar - Svizzera LIVE: risultato in diretta TV, cronaca e streaming del match dei Mondiali 2026 • sabato 13 giugno 2026

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13 Giugno 2026

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