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Rassegna stampa di oggi • giovedì 18 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
18 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 18 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 18 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 18 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Luna di miele a Versailles. Ma dietro l’unità tra Trump e l’Ue c’è un nuovo ricatto tech
    di Francesca De Benedetti
    «Qui comando io», dice il presidente Usa al G7. A colpi di ricatti incastra l’Europa nelle dipendenze dagli Usa: si è visto con l’energia e si vede con l’AI. Macron rivendica il tappeto rosso steso per Trump a Versailles, ma l’appeasement non porta bene
  • Al G7 tutti per Kiev. Ora Costa vuole dialogare con Putin
    di Davide Maria De Luca
    Il presidente del Consiglio Ue afferma di aver intrapreso una prima ricognizione nei confronti della Russia. Il capo dell’Eliseo: «Ci siamo rimobilitati per l’Ucraina»
  • L’atomica, l’uranio e i soldi. Ma l’accordo Usa-Iran può crollare subito
    di LUCIA MALATESTA
    Fine del blocco navale, distruzione delle scorte di materiali radioattivo, rinuncia all’atomica, ma anche via libera a 300 miliardi di dollari per la ricostruzione iraniana: gli Usa pubblicano l’intesa con Teheran, mentre continua il balletto delle firme. Ma intanto il presidente Usa non rinuncia alle minacce: «Se gli ayatollah non si comportano bene riprenderemo a bombardare»
  • In Cisgiordania i coloni appiccano il fuoco a due moschee
    di Bianca Senatore
    Presi di mira due villaggi lontano da Ramallah. Le testimonianze: «Ogni notte arrivano armati di mazze, catene e fiaccole». La  polizia non interviene mai
  • L’alleanza progressista comincia da tre. «Nessun veto», ma gli esclusi rumoreggiano
    di Daniela Preziosi
    Il selfie del quartetto dei leader raccoglie consensi, e così le due date di piazza prima dell’inizio delle vacanze: «Ma nessun veto». Fratoianni: «Pd, M5s e Avs da soli fanno il 42 per cento». Malcelato malumore fra gli esclusi. Renzi: divisi si perde, e si manda la destra al Quirinale. Magi: la foto è come quella dell’anno scorso, non basta a vincere


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Urbanistica, il procuratore Viola replica a Sala: “Nessuna volontà di interferire con attività del Comune. Lasciate lavorare i pm”
    di Redazione Giustizia
    A tirarlo in ballo era stato lo stesso sindaco di Milano. “Sono curioso di capire il dottor Viola come vede la situazione”, aveva dichiarato Giuseppe Sala commentando la sentenza sulla Torre di via Stresa che ha assolto tutti gli 8 imputati (la prima delle numerose inchieste aperte in questi anni sull’urbanistica milanese), dicendo di essere […] L'articolo Urbanistica, il procuratore Viola replica a Sala: “Nessuna volontà di interferire con attività del Comune. Lasciate lavorare i pm” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Hai fatto di tutto per farmi perdere Ballando con le stelle”, “Eri una pippa”, “Ma perché l’hai invitato?”: scontro totale in diretta tra Emanuele Filiberto e Guillermo Mariotto
    di Redazione FqMagazine
    Nel corso della puntata di ieri, 16 giugno, del programma pomeridiano di Rai1 La Volta Buona, la conduttrice Caterina Balivo ha ospitato in studio Emanuele Filiberto di Savoia. L’incontro ha dato vita a un serrato confronto ravvicinato con il giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, presente in studio. Al momento dell’ingresso dell’ospite, introdotto […] L'articolo “Hai fatto di tutto per farmi perdere Ballando con le stelle”, “Eri una pippa”, “Ma perché l’hai invitato?”: scontro totale in diretta tra Emanuele Filiberto e Guillermo Mariotto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Cena a Versailles, l’invito in pompa magna di Macron a Trump per provare a sedurlo. Le opposizioni: “Leccapiedi”
    di Luana De Micco
    “Versailles? Non è una facciata placcata d’oro. È roba seria”. Se c’è un uomo che apprezza il lusso, le dorature e la scenografia del potere, quell’uomo è Donald Trump. Ed Emmanuel Macron lo sa perfettamente. Al termine di tre giorni di G7, a Evian, il presidente degli Stati Uniti è invitato questa sera a una […] L'articolo Cena a Versailles, l’invito in pompa magna di Macron a Trump per provare a sedurlo. Le opposizioni: “Leccapiedi” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • G8 25 anni dopo: la battaglia di Genova, i vincitori e i vinti della globalizzazione. Millennium in libreria e online
    di Millennium
    Venticinque anni fa, nelle strade di Genova esplodeva la guerriglia urbana, il manifestante Carlo Giuliani veniva ucciso da un carabiniere, mezzo mondo restava scioccato dalle immagini della processione di barelle in uscita dalla scuola Diaz e dalle testimonianze sulle violenze subite da detenuti inermi nella caserma di Bolzaneto. Il 20 e il 21 luglio 2001, […] L'articolo G8 25 anni dopo: la battaglia di Genova, i vincitori e i vinti della globalizzazione. Millennium in libreria e online proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Sono passati dieci giorni da quando Ashley è uscita per un’escursione e non è più tornata”: 30enne scompare durante un ritiro yoga in Costa Rica
    di Redazione FqMagazine
    Da oltre due settimane non si hanno notizie di Ashley Phillips, una trentenne californiana scomparsa durante un soggiorno in Costa Rica. La 30enne è sparita mentre si trovava in un centro immerso nella foresta pluviale e dedicato a yoga e benessere. Della giovane non si hanno più notizie dal 2 giugno, quando era uscita per […] L'articolo “Sono passati dieci giorni da quando Ashley è uscita per un’escursione e non è più tornata”: 30enne scompare durante un ritiro yoga in Costa Rica proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Toni Negri: la resistenza al regime di guerra e ai nuovi fascismi
    di Roberto Ciccarelli
    Gli anni Novanta erano appena trascorsi: al centro della scena, la globalizzazione neoliberista, l’impressione della costruzione di uno spazio sovranazionale liscio e unificato nel segno del dominio del mercato, o, […] The post Toni Negri: la resistenza al regime di guerra e ai nuovi fascismi first appeared on il manifesto.
  • L’Iran ha vinto la guerra e guarda il “fumo” a Evian
    di Silvia Scipioni
    Nello Stretto di Hormuz un Paese senza marina militare dal 28 febbraio ha bloccato gli Usa e i traffici mondiali determinando per americani e israeliani una delle più colossali sconfitte […] The post L’Iran ha vinto la guerra e guarda il “fumo” a Evian first appeared on il manifesto.
  • L’Europa trascina gli Usa: «Compatti con l’Ucraina»
    di Silvia Scipioni
    È il G7 dell’Ucraina. Zelensky colleziona prese di posizione a favore dell’Ucraina, indignazione per l’attacco al Monastero delle Grotte di Kiev, unità contro Putin e tante promesse. Persino da Donald […] The post L’Europa trascina gli Usa: «Compatti con l’Ucraina» first appeared on il manifesto.
  • Putride o sovraffollate, galere da chiudere
    di Silvia Scipioni
    Sollicciano chiama Italia. La chiusura per via giudiziaria di ben sette reparti del carcere fiorentino di Sollicciano ha a che fare con il degrado del sistema penitenziario italiano nel suo […] The post Putride o sovraffollate, galere da chiudere first appeared on il manifesto.
  • Libano sotto le bombe, l’ira di Trump contro Israele
    di Michele Giorgio
    I comandi militari israeliani, scriveva ieri Maariv, attendono di conoscere il contenuto del memorandum d’intesa tra Usa e Iran. Le informazioni ricevute sarebbero rassicuranti per Benyamin Netanyahu e i vertici […] The post Libano sotto le bombe, l’ira di Trump contro Israele first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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