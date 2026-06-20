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Rassegna stampa di oggi • sabato 20 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
20 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 20 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 20 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 20 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Trentino, ciclista quattordicenne investita e uccisa da un’auto
    di (Redazione La Stampa)
    L’incidente è avvenuto all’ora di pranzo a Pressano, frazione di Lavis
  • Lite tra le figlie di Emilio Fede per l’eredità, il pm di Roma chiede l’archiviazione
    di (Redazione La Stampa)
    Un patrimonio milionario tra immobili, conti correnti, gioielli e cassette di sicurezza
  • Meloni punta il dito verso Trump: il video virale che avrebbe irritato il presidente Usa
    di (Redazione La Stampa)
    Il retroscena è nelle immagini. Dietro la nuova tensione tra Giorgia Meloni e Donald Trump ci sarebbe la diffusione di alcuni video del G7 di Evian non autorizzati dallo staff Usa, compreso quello in cui la premier punta il dito verso il presidente americano. Il filmato, rilanciato negli Stati Uniti soprattutto dall’area democratica, avrebbe irritato Trump e il suo entourage. Da qui sarebbe nato l’attacco del presidente Usa, che ha accusato Meloni di aver “implorato” una foto con lui. La premier ha respinto quelle parole definendole inventate. Guarda anche: Meloni, Trump e la foto della polemica: cos'è successo davvero
  • Parapendio si impiglia in una gru in Cina: pilota sospeso nel vuoto
    di (Redazione La Stampa)
    Sospeso nel vuoto. A Nanchong, nella provincia cinese del Sichuan, una persona alla guida di un parapendio è rimasta impigliata accidentalmente in una gru da cantiere vicino a un ponte. Le immagini riprese da testimoni mostrano il pilota appeso in alto, mentre alcune persone osservano la scena da lontano. Il salvataggio è avvenuto nella notte: i vigili del fuoco hanno dovuto estendere completamente la scala per raggiungerlo. Secondo i media locali, che citano fonti del governo locale, il parapendista è stato recuperato in sicurezza.
  • Notte di scontri No Tav a Chiomonte: lanciate pietre e lacrimogeni. Salvini: “Ruspa!”
    di Francesco Falcone
    Venerdì sera i manifestanti si erano concentrati al presidio dei Mulini

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

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IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • L’agguato di Trump a Meloni
    di Jacopo Favi
    È la cronaca di un disastro non annunciato né previsto. Una tempesta che scoppia all’improvviso e travolge ogni illusione di poter ricostruire un rapporto, se non più privilegiato, almeno di […] The post L’agguato di Trump a Meloni first appeared on il manifesto.
  • Hub migranti nei paesi terzi, è scontro aperto in Europa
    di Andrea Spinelli Barrile
    Accelerare la costruzione di hub per migranti nei Paesi terzi. È il succo della lettera ai vertici delle istituzioni europee e nazionali promossa dalla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni […] The post Hub migranti nei paesi terzi, è scontro aperto in Europa first appeared on il manifesto.
  • Waslat Hasrat-Nazimi, nel confine delle nostre case
    di Gennaro Serio
    Il libro «Rausländer. Unsere Koffer sind gepackt» (Rausländer, fusione di Ausländer, straniera e raus, fuori, le nostre valigie sono pronte. Rowohlt Verlag, 2025) della giornalista e scrittrice Waslat Hasrat- Nazimi […] The post Waslat Hasrat-Nazimi, nel confine delle nostre case first appeared on il manifesto.
  • Braccianti, il contratto non basta: il lavoro è in «paraschiavitù»
    di Luciana Cimino
    Ci sono due miti da sfatare nel racconto del caporalato in agricoltura. Il primo è che sia un fenomeno che riguardi solo il meridione, il secondo è che il soggetto […] The post Braccianti, il contratto non basta: il lavoro è in «paraschiavitù» first appeared on il manifesto.
  • Sull’Ucraina si tratta nell’ombra, ma il nome di Costa divide
    di Jacopo Favi
    «Sì, ma non litighiamo sul nome». Le dichiarazioni del primo ministro olandese, Rob Jetten il secondo giorno di vertice a Bruxelles sono abbastanza indicative del clima. Ieri si è più […] The post Sull’Ucraina si tratta nell’ombra, ma il nome di Costa divide first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 20 Giugno 2026

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