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📰 Le ultime notizie dal mondo della politica • domenica 21 giugno 2026

Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le principali breaking news del momento, selezionate tramite Google Notizie, per offrire una panoramica chiara e immediata degli eventi più rilevanti a livello nazionale e internazionale.

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REDAZIONE
21 Giugno 2026

News politica italiana

In questa pagina raccogliamo in tempo reale le principali notizie sul tema del momento, selezionate attraverso Google News per offrire informazioni sempre immediate. Il nostro obiettivo è garantire notizie attuali, affidabili e facilmente consultabili sull’argomento dell’ultim’ora o del giorno, così da permettere ai lettori di restare sempre aggiornati.

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domenica, 21 giugno 2026
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📰 Misano. Notte Rosa, i Nomadi fanno il pieno - lapiazzarimini.it

Misano. Notte Rosa, i Nomadi fanno il pieno  lapiazzarimini.it (leggi di più)

🏛️ Grafica Pride, l'attacco di Vannacci: "Ecco la destra fluida che fa la stessa politica della sinistra" - L'Espresso

Grafica Pride, l'attacco di Vannacci: "Ecco la destra fluida che fa la stessa politica della sinistra"  L'Espresso (leggi di più)

🏛️ La politica britannica non si è più ripresa da Brexit - Il Post

La politica britannica non si è più ripresa da Brexit  Il Post (leggi di più)

🏛️ Rassegna delle riviste di politica e storia (21.06.2026) - Radio Radicale

Rassegna delle riviste di politica e storia (21.06.2026)  Radio Radicale (leggi di più)

📰 Vannacci a Roma, incontrerà Alemanno che esce dal carcere: "Non lasciamo indietro nessuno" - RomaToday

Vannacci a Roma, incontrerà Alemanno che esce dal carcere: "Non lasciamo indietro nessuno"  RomaToday (leggi di più)

📰 Meloni al raduno degli alpini in Friuli: «Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale» - Il Roma

Meloni al raduno degli alpini in Friuli: «Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale»  Il Roma (leggi di più)

📰 Trump-Meloni, il giorno dopo si ricuce. Salvini: "Parentesi chiusa". Tajani e Crosetto: "Rapporti solidi" - L'Espresso

Trump-Meloni, il giorno dopo si ricuce. Salvini: "Parentesi chiusa". Tajani e Crosetto: "Rapporti solidi"  L'Espresso (leggi di più)

📣 Brexit, 10 anni fa il referendum che ha ridisegnato confini: identità e futuro di Ue e Regno Unito - RaiNews

Brexit, 10 anni fa il referendum che ha ridisegnato confini: identità e futuro di Ue e Regno Unito  RaiNews (leggi di più)

📰 Meloni con gli alpini: "Bisogno di orgoglio nazionale" - Sky TG24

Meloni con gli alpini: "Bisogno di orgoglio nazionale"  Sky TG24 (leggi di più)

📣 Regno Unito. Chi è Andy Burnham, lo sfidante di Starmer: il "King of the North” - RaiNews

Regno Unito. Chi è Andy Burnham, lo sfidante di Starmer: il "King of the North”  RaiNews (leggi di più)

📰 Meloni al raduno degli Alpini: "Sano orgoglio nazionale" - Sky TG24

Meloni al raduno degli Alpini: "Sano orgoglio nazionale"  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Michele Boldrin: "No al pollaio largo e al pollaio nero: proviamo a costruire il Terzo Polo" - HuffPost Italia

Michele Boldrin: "No al pollaio largo e al pollaio nero: proviamo a costruire il Terzo Polo"  HuffPost Italia (leggi di più)

🏛️ Tgcom24: Clemente Mastella festeggia i suoi 50 anni... in politica Video - Mediaset Infinity

Tgcom24: Clemente Mastella festeggia i suoi 50 anni... in politica Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Meloni a sorpresa in Friuli al raduno degli Alpini: 'Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale' - TGLA7

Meloni a sorpresa in Friuli al raduno degli Alpini: 'Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale'  TGLA7 (leggi di più)

📰 Licheri (M5S): attacco Trump a Meloni è richiamo all'ordine - Sky TG24

Licheri (M5S): attacco Trump a Meloni è richiamo all'ordine  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Nodo alleanze, partiti discutono formazione delle coalizioni - Sky TG24

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🏛️ Nuovo scontro tra Meloni e Trump: quando i social si sostituiscono alla diplomazia nella comunicazione politica globale - ilSicilia.it

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Commissione agricoltura: Piloni segretario  Cremaonline (leggi di più)

📰 C’eravamo tanto - Il Post

C’eravamo tanto  Il Post (leggi di più)

📰 Il sindaco Fasano annuncia la sua giunta: Coppola vice, Cartenì chiude il puzzle - LeccePrima

Il sindaco Fasano annuncia la sua giunta: Coppola vice, Cartenì chiude il puzzle  LeccePrima (leggi di più)

News aggiornate in tempo reale

domenica 21 giugno 2026

Grazie all’integrazione con Google News, questa sezione viene aggiornata costantemente con le notizie più importanti e le breaking news sul tema dell’ultim’ora o del giorno. L’intento è quello di fornire un punto di accesso rapido e chiaro all’informazione, selezionando i contenuti più significativi sull’argomento del momento. In questo modo, è possibile seguire l’evoluzione delle notizie in tempo reale, con un’informazione sintetica ma sempre aggiornata e rilevante. (La redazione)

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