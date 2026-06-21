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Vip alla maturità 2026: da Pupo a Blanco pronti all’esame Napolike.it (leggi di più)
A 70 anni Pupo affronta la maturità e lo fa con gli stessi slip degli esami preliminari: il regalo che dedica ai genitori ScreenWorld.it (leggi di più)
Maturità, Pupo sceglie Saragat: "Amo la democrazia, oggi limitata" Affaritaliani (leggi di più)
Maturità 2026, da Sal Da Vinci a Pupo e Jannik Sinner: tutte le celebrità che hanno preso “in ritardo” il diploma Leggo.it (leggi di più)
Maturità 2026, Pupo ha scelto Saragat e la Costituente ANSA (leggi di più)
Pupo e la maturità: «Ero più teso che a un concerto, dopo voglio fare l’università» Il Gazzettino (leggi di più)
«Un’emozione immensa, quasi un brivido», Pupo dopo la prima prova della Maturità: «Ora deciderò se diventare il Dottor Pupo» - Il video Open (leggi di più)
Pupo all’esame di maturità R101 (leggi di più)
Pupo alla Maturità 2026 a 70 anni: 'Lo faccio per i miei genitori', ha scelto la traccia su Saragat Notizie Audaci (leggi di più)
Vita in diretta 2025/26 - L'esame di maturità di Pupo: l'intervista dopo la prova d'italiano - 18/06/2026 - Video RaiPlay (leggi di più)
Pupo alla Maturità: primo a consegnare e ultimo a smettere di stupire L'Ortica (leggi di più)
Maturità 2026, Pupo all'uscita dall'esame: "Ho scelto Saragat. La vera pace è un'utopia, cerchiamo il compromesso" Orizzonte Scuola Notizie (leggi di più)
Il mio tema di maturità copiato da Pupo. Evviva il presidente Saragat! Il Foglio (leggi di più)
Esame di maturità anche per Pupo: "Lo faccio per i miei genitori" AGI (leggi di più)
Pupo, domani la maturità (a 70 anni): «Regalo ai miei genitori. E la notte prima dell’esame mi rilasso facendo l’amore» Il Messaggero (leggi di più)
Pupo alla maturità a 70 anni Polesine24.it (leggi di più)
Pupo all'esame di maturità: "Emozionato più di quando faccio i concerti. Ieri sera ho studiato D'Annunzio" Affaritaliani (leggi di più)
Maturità 2026, Pupo finisce la prima prova e canta coi prof: «Sarà perché ti amo» Il Messaggero motori (leggi di più)
Pupo alla Maturità, dopo la prova ha cantato con una prof. La traccia scelta e le parole su Vannacci: "Brava persona" Tecnica della Scuola (leggi di più)
Pupo e la Maturità a 70 anni: «Volevo fare il tema sui confini, ma ho evitato per non rinfocolare le polemiche sui miei concerti a Mosca... allora ho scelto quello sulla democrazia» Corriere Fiorentino (leggi di più)
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