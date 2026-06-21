Amazon Prime Day dal 23 al 26 giugno 2026: quattro giorni di offerte

Dal 23 al 26 giugno torna il Prime Day, l’appuntamento annuale di Amazon dedicato ai clienti Prime. Per la sua dodicesima edizione, l’evento si estende a quattro giorni e sarà accompagnato dal lancio di “Amazon Destinazione Sud”, un insieme di iniziative rivolte alle comunità, alle imprese e ai consumatori delle regioni meridionali.

Accanto alle offerte su migliaia di prodotti, il programma comprende eventi pubblici, attività di formazione, incentivi alle piccole e medie imprese e interventi legati alla sostenibilità energetica.

Prime Day 2026 dal 23 al 26 giugno

L’edizione 2026 di Prime Day offrirà ai clienti Prime l’accesso a centinaia di migliaia di promozioni in numerose categorie merceologiche, tra cui casa, giardino, elettronica, moda e cura della persona.

Tra i marchi indicati da Amazon figurano Moulinex, Dyson, Lagostina, LEGO e Foppapedretti, insieme a numerose offerte dedicate ai prodotti del Made in Italy.

In vista dell’evento, l’azienda ha inoltre annunciato alcune promozioni anticipate, tra cui:

quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited per i nuovi utenti idonei;

sconti fino al 30% su una selezione di articoli moda;

offerte fino al 40% sui prodotti a marchio Amazon.

Nasce Amazon Destinazione Sud

Per accompagnare il Prime Day, Amazon ha presentato Amazon Destinazione Sud, un programma che punta a rafforzare la presenza dell’azienda nelle regioni meridionali attraverso iniziative dedicate ai clienti e al tessuto economico locale.

Il progetto comprende eventi pubblici, agevolazioni per le imprese, attività formative e investimenti nel settore energetico e logistico.

Prime Day Festival: tre giorni di eventi a Palermo

Tra le principali iniziative figura il Prime Day Festival, in programma dal 19 al 21 giugno presso il NAUTO, al Foro Italico di Palermo.

L’evento sarà gratuito e aperto al pubblico ogni giorno dalle 17:30 alle 23:30. Il villaggio allestito per l’occasione ospiterà diverse aree tematiche dedicate alle offerte Prime Day, ai servizi Amazon, ai prodotti Made in Italy e alle nuove tecnologie.

I visitatori potranno inoltre conoscere Amazon Haul, il servizio dedicato ai prodotti a basso costo, e provare Alexa+, la nuova assistente personale basata sull’intelligenza artificiale.

Il programma prevede anche incontri culturali e momenti musicali:

19 giugno: presentazione del libro The Italian Dream – Riprendersi il futuro di Alec Ross;

19 giugno: incontro con Antonio Manzini dedicato a I tramezzini di Rocco Schiavone;

20 giugno: concerto di Davide Shorty;

21 giugno: presentazione del romanzo Come l’arancio amaro di Milena Palminteri.

Incentivi alle piccole e medie imprese del Sud

Un capitolo importante di Amazon Destinazione Sud riguarda il sostegno alle PMI. Dal prossimo 8 giugno, i nuovi partner di vendita Amazon con sede nelle regioni del Sud e presenti nella vetrina Made in Italy potranno accedere, se idonei, a un credito sulle commissioni di segnalazione fino a 500 euro. L’iniziativa interessa le imprese con sede in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna che possiedono un marchio registrato e commercializzano prodotti inclusi nella selezione Made in Italy.

Formazione digitale e competenze STEM

Amazon conferma anche il proprio impegno nella formazione digitale. L’azienda proseguirà le collaborazioni con enti e partner dedicati alla digitalizzazione delle imprese e allo sviluppo delle competenze legate all’intelligenza artificiale generativa. Nel corso del 2025 il programma Amazon Women in Innovation ha coinvolto le università di Napoli Federico II, Catania, Palermo e Cagliari attraverso borse di studio rivolte alle studentesse STEM.

Parallelamente, grazie alla collaborazione con Develhope e Code.org, sono stati realizzati percorsi formativi che hanno coinvolto oltre 300 insegnanti e 50.000 studenti del Sud Italia. Nel secondo semestre del 2026 sono previste nuove attività formative in presenza nelle città di Napoli e Palermo.

Energia rinnovabile: sette progetti solari in Sicilia

Tra le iniziative illustrate da Amazon figura anche lo sviluppo di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’azienda ha contribuito alla realizzazione di sette progetti solari in Sicilia, quattro dei quali avviati nel 2025.

Tra gli impianti già attivi figurano due parchi agrivoltaici situati a Mazara del Vallo e Paternò, progettati per combinare produzione energetica e attività agricola sullo stesso terreno.

Complessivamente Amazon ha contribuito allo sviluppo di otto progetti energetici su scala industriale in Italia, ai quali si aggiungono impianti fotovoltaici installati sui tetti di 32 siti logistici.

Amazon Haul e le offerte dedicate al Sud

Uno dei servizi al centro delle iniziative è Amazon Haul, la piattaforma che propone articoli con prezzi inferiori a 20 euro.

Alcuni prodotti partono da un prezzo di 1 euro e sono previsti ulteriori sconti sugli ordini di importo superiore a 20 e 30 euro.

Dal 8 al 14 giugno, i clienti idonei residenti nel Sud Italia potranno beneficiare di un ulteriore 20% di sconto cumulabile, con risparmi complessivi che Amazon indica fino al 60% su una selezione di articoli.

Più punti di ritiro e pagamenti in contanti

Amazon continua inoltre ad ampliare i servizi destinati ai clienti del Mezzogiorno. Il sistema “Paga in Contanti” è ora disponibile in oltre 35.000 punti vendita convenzionati in Italia, di cui circa 12.000 nel Sud, tra tabaccherie, bar, edicole e ricevitorie.

Parallelamente cresce la rete dei punti di ritiro, che comprende migliaia di esercizi commerciali e partner locali distribuiti sul territorio per facilitare la consegna degli ordini anche nei centri di dimensioni più contenute.

Gli investimenti di Amazon nel Sud Italia

Nel presentare il progetto, Amazon ha ricordato di aver investito oltre 2 miliardi di euro nelle regioni del Sud Italia dal proprio ingresso nel Paese. Secondo i dati diffusi dall’azienda, tali investimenti hanno contribuito alla creazione di oltre 3.000 posti di lavoro diretti a tempo indeterminato e generato più di 1,5 miliardi di euro di impatto economico aggiuntivo.

Con Amazon Destinazione Sud, il gruppo punta a consolidare ulteriormente la propria presenza nel Mezzogiorno attraverso iniziative dedicate a clienti, imprese e comunità locali. Ulteriori novità legate al programma saranno annunciate nel corso del 2026. (La redazione)