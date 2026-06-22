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Rassegna stampa: i quotidiani di oggi • lunedì 22 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
22 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

lunedì 22 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 22 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 22 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Fedriga su Vannacci: “Dite di non votare Lega a chi crede alle promesse di quel generale. Noi non prendiamo in giro la gente”
    di Redazione Politica
    Durante il suo intervento alla festa regionale della Lega a Carpacco, in provincia di Udine, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha attaccato Roberto Vannacci, ex leghista e oggi leader di Futuro Nazionale che sta rosicchiando punti al Carroccio. “Io dico non votateci alle persone che vogliono credere a coloro i quali dicono […] L'articolo Fedriga su Vannacci: “Dite di non votare Lega a chi crede alle promesse di quel generale. Noi non prendiamo in giro la gente” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • MotoGp, Marc Marquez vince ancora a Brno e accorcia su Bezzecchi: eguagliato Valentino Rossi. Sul podio Bagnaia | Ordine d’arrivo e nuova classifica
    di Redazione Sport
    Seconda vittoria consecutiva per Marc Marquez, che dopo il successo in Ungheria, si impone a Brno conquistando il Gp della Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il campione del mondo spagnolo della Ducati, a sette giri dalla fine, ha completato il sorpasso decisivo sul compagno di squadra, Pecco Bagnaia che, dopo aver vinto […] L'articolo MotoGp, Marc Marquez vince ancora a Brno e accorcia su Bezzecchi: eguagliato Valentino Rossi. Sul podio Bagnaia | Ordine d’arrivo e nuova classifica proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lega, Fedriga sta con Salvini: “Cabina di regia? Ma quale sommossa o partito spaccato, è una scelta corretta del segretario per ascoltare i territori e far arrivare la loro voce al governo”
    di Redazione Politica
    “Cabina di regia? È una scelta giusta del segretario per ascoltare i territori e far arrivare le loro istanze nella cabina di governo”. In una Lega in piena crisi, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, difende il leader Salvini e la scelta di convocare per domani, lunedì 22 giugno, un tavolo di coordinamento […] L'articolo Lega, Fedriga sta con Salvini: “Cabina di regia? Ma quale sommossa o partito spaccato, è una scelta corretta del segretario per ascoltare i territori e far arrivare la loro voce al governo” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ciclista morta a Palermo: auto supera in un tratto con linea continua e travolge il gruppo
    di Redazione Cronaca
    Un’auto ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una delle persone in sella è deceduta e altre due sono rimaste leggermente ferite. È accaduto vicino Pioppo, alle porte di Palermo. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori dei carabinieri e della Polizia […] L'articolo Ciclista morta a Palermo: auto supera in un tratto con linea continua e travolge il gruppo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Forte dei Marmi, le accuse al conducente del Suv che ha travolto lo scooter uccidendo Gabriele Martini
    di Redazione Cronaca
    Omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni gravi. Sono le tre accuse delle quali deve rispondere Luigi Giordano, l’imprenditore di 27 anni originario di Catania e residente a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, arrestato dai carabinieri perché ritenuto il conducente del Suv coinvolto nell’incidente costato la vita a Gabriele Martini, 17enne viareggino. L’impatto tra l’auto […] L'articolo Forte dei Marmi, le accuse al conducente del Suv che ha travolto lo scooter uccidendo Gabriele Martini proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • I raid di Israele, lo stretto dell’Iran
    di Silvia Scipioni
    L’offensiva israeliana in Libano, tra le più violente degli ultimi mesi, arriva in un momento di estrema fragilità per la diplomazia mediorientale. Il memorandum d’intesa firmato solo pochi giorni fa […] The post I raid di Israele, lo stretto dell’Iran first appeared on il manifesto.
  • Libano, Netanyahu fa strage. Cento vittime in due giorni
    di Jacopo Favi
    Si accavallano dichiarazioni di tregua e violazioni in Libano, in una schizofrenia aggravata da tempistiche mai così ridotte. Venerdì pomeriggio alle 16 era stato annunciato da Israele e Hezbollah l’ennesimo […] The post Libano, Netanyahu fa strage. Cento vittime in due giorni first appeared on il manifesto.
  • Trump-Meloni, ormai è rissa: «Cerca voti». Lei: «Pensa a te»
    di Silvia Scipioni
    Se c’era ancora un margine per recuperare il rapporto naufragato fra Trump e Meloni, come auspicava il ministro della difesa Crosetto, adesso non c’è più. Ricucire anche solo con una […] The post Trump-Meloni, ormai è rissa: «Cerca voti». Lei: «Pensa a te» first appeared on il manifesto.
  • Meleagro-Picasso, la lunga gittata della disperazione
    di Roberto Andreotti
    Nel IX libro dell’Iliade Agamennone, in ansia per le sorti della guerra, invia ad Achille ambasciatori scelti per convincerlo a tornare: se accetta, avrà indietro Briseide e una quantità inverosimile […] The post Meleagro-Picasso, la lunga gittata della disperazione first appeared on il manifesto.
  • La rottura con l’«amica» fa rumore sui media Usa
    di Silvia Scipioni
    Dopo aver detto al giornalista Daniele Compatangelo, su La7, che Meloni lo aveva «implorato» per una foto al G7, Trump ha rincarato con un nuovo post su Truth Social, insistendo […] The post La rottura con l’«amica» fa rumore sui media Usa first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 22 Giugno 2026

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