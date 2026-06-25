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Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto” news-24.it (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto” La Sintesi (leggi di più)
Doppio terremoto scuote il Venezuela, distruggendo centinaia di edifici: molte vittime e caos. Video e ultime notizie ilmeteo.net (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, danneggiato l'edificio della televisione VTV a Caracas lapresse.it (leggi di più)
Terremoto Venezuela, La Presidente Rodriguez: Colpiti duramente, dichiaro lo stato di emergenza Il Mattino (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, almeno 32 morti e 700 feriti Alto Adige (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: "Crolla tutto" Corriere Toscano (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, la fuga dal palazzo distrutto – Video recnews.it (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Primo bilancio: 32 morti e 700 feriti. Corriere Toscano (leggi di più)
IL SOLE 24 ORE * MONDO: «TERREMOTO IN VENEZUELA, I VIDEO» agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori Adnkronos (leggi di più)
Video. Terremoto in Venezuela: il momento della scossa, gente in fuga nel panico Euronews (leggi di più)
Terremoto in Venezuela: due scosse di 7,2 e 7,5. Almeno 164 morti, 900 feriti e centinaia di dispersi sotto le macerie - Il video L'Espresso (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, i primi video del momento della scossa Blitz quotidiano (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, il video virale della fuga da un edificio tra le macerie InMeteo (leggi di più)
Violento terremoto in Venezuela: almeno 32 morti e 700 feriti. Verifiche in corso sugli italiani nel Paese - video Agenzia Nova (leggi di più)
Terremoto Venezuela, duplice scossa di M 7.5 e 7.2 | Video, Caracas devastata: 30 morti e 700 feriti IlSussidiario.net (leggi di più)
VIDEO – Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Oltre 30 morti e almeno 700 feriti QdS (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, la fuga dal palazzo distrutto – Video news-24.it (leggi di più)
Due violente scosse di terremoto in Venezuela: «La casa ci stava cadendo addosso, sembrava un film horror» Corriere del Ticino (leggi di più)
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