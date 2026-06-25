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✎ Venezuela: i drammatici video del terremoto che ha sconvolto il Paese • giovedì 25 giugno 2026

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25 Giugno 2026

Attualità

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📣 Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto” - news-24.it

Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto”  news-24.it (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto” - La Sintesi

Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto”  La Sintesi (leggi di più)

🌦️ Doppio terremoto scuote il Venezuela, distruggendo centinaia di edifici: molte vittime e caos. Video e ultime notizie - ilmeteo.net

Doppio terremoto scuote il Venezuela, distruggendo centinaia di edifici: molte vittime e caos. Video e ultime notizie  ilmeteo.net (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, danneggiato l'edificio della televisione VTV a Caracas - lapresse.it

Terremoto in Venezuela, danneggiato l'edificio della televisione VTV a Caracas  lapresse.it (leggi di più)

📰 Terremoto Venezuela, La Presidente Rodriguez: Colpiti duramente, dichiaro lo stato di emergenza - Il Mattino

Terremoto Venezuela, La Presidente Rodriguez: Colpiti duramente, dichiaro lo stato di emergenza  Il Mattino (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, almeno 32 morti e 700 feriti - Alto Adige

Terremoto in Venezuela, almeno 32 morti e 700 feriti  Alto Adige (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: "Crolla tutto" - Corriere Toscano

Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: "Crolla tutto"  Corriere Toscano (leggi di più)

📣 Terremoto in Venezuela, la fuga dal palazzo distrutto – Video - recnews.it

Terremoto in Venezuela, la fuga dal palazzo distrutto – Video  recnews.it (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Primo bilancio: 32 morti e 700 feriti. - Corriere Toscano

Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Primo bilancio: 32 morti e 700 feriti.  Corriere Toscano (leggi di più)

📰 IL SOLE 24 ORE * MONDO: «TERREMOTO IN VENEZUELA, I VIDEO» - agenziagiornalisticaopinione.it

IL SOLE 24 ORE * MONDO: «TERREMOTO IN VENEZUELA, I VIDEO»  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori - Adnkronos

Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori  Adnkronos (leggi di più)

📣 Video. Terremoto in Venezuela: il momento della scossa, gente in fuga nel panico - Euronews

Video. Terremoto in Venezuela: il momento della scossa, gente in fuga nel panico  Euronews (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela: due scosse di 7,2 e 7,5. Almeno 164 morti, 900 feriti e centinaia di dispersi sotto le macerie - Il video - L'Espresso

Terremoto in Venezuela: due scosse di 7,2 e 7,5. Almeno 164 morti, 900 feriti e centinaia di dispersi sotto le macerie - Il video  L'Espresso (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, i primi video del momento della scossa - Blitz quotidiano

Terremoto in Venezuela, i primi video del momento della scossa  Blitz quotidiano (leggi di più)

🌦️ Terremoto in Venezuela, il video virale della fuga da un edificio tra le macerie - InMeteo

Terremoto in Venezuela, il video virale della fuga da un edificio tra le macerie  InMeteo (leggi di più)

📰 Violento terremoto in Venezuela: almeno 32 morti e 700 feriti. Verifiche in corso sugli italiani nel Paese - video - Agenzia Nova

Violento terremoto in Venezuela: almeno 32 morti e 700 feriti. Verifiche in corso sugli italiani nel Paese - video  Agenzia Nova (leggi di più)

📰 Terremoto Venezuela, duplice scossa di M 7.5 e 7.2 | Video, Caracas devastata: 30 morti e 700 feriti - IlSussidiario.net

Terremoto Venezuela, duplice scossa di M 7.5 e 7.2 | Video, Caracas devastata: 30 morti e 700 feriti  IlSussidiario.net (leggi di più)

📰 VIDEO – Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Oltre 30 morti e almeno 700 feriti - QdS

VIDEO – Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Oltre 30 morti e almeno 700 feriti  QdS (leggi di più)

📣 Terremoto in Venezuela, la fuga dal palazzo distrutto – Video - news-24.it

Terremoto in Venezuela, la fuga dal palazzo distrutto – Video  news-24.it (leggi di più)

🎬🏠 Due violente scosse di terremoto in Venezuela: «La casa ci stava cadendo addosso, sembrava un film horror» - Corriere del Ticino

Due violente scosse di terremoto in Venezuela: «La casa ci stava cadendo addosso, sembrava un film horror»  Corriere del Ticino (leggi di più)

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