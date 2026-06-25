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☄ Decreto caccia, tutto sul ddl “sparatutto”. Aggiornamenti e news di oggi • giovedì 25 giugno 2026 musicletter.it (leggi di più)
CACCIA, DAL SENATO OK AL DDL “SPARATUTTO” Telecolor (leggi di più)
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Caccia, ecco le nuove regole: calendari più lunghi e aree più estese, compresi i valichi. L'opposizione: «Ddl sparatutto» LO_SPECIALE » (leggi di più)
Il Senato approva il DDL caccia: rimane un’ultima flebile speranza per fermare la legge sparatutto (e salvare gli animali selvatici) MSN (leggi di più)
Ddl caccia, via libera del Senato alla legge “sparatutto” Help Consumatori (leggi di più)
Caccia, Senato approva il DDL “Sparatutto”. OIPA: “Vergognoso“ OIPA.Org (leggi di più)
Via libera alla riforma della caccia, ecco cosa prevede il ddl. Le opposizioni: “Legge sparatutto” Blitz quotidiano (leggi di più)
Ddl caccia: ok Senato. Violenta polemica dell’opposizione: “Provvedimento ‘sparatutto'” Radio Gold News (leggi di più)
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Il Senato vota l'ok al ddl caccia, opposizioni insorgono, è 'incostituzionale' ANSA (leggi di più)
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Caccia approvato in Senato il ddl sparatutto Conte | Va contro la Costituzione Bonelli | Meloni insegue mondo venatorio e armieri In piazza ambientalisti e animalisti Zazoom Social News (leggi di più)
Il Senato approva il DDL “Sparatutto” t.co (leggi di più)
«Sento un'oca starnazzare»: la gaffe della senatrice FdI in Aula Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Il ddl caccia 'sparatutto' riceve l'ok dal Senato: proteste in piazza e scontri politici Il Fatto QuotidianoCaccia, via libera del Senato al Ddl: dalle armi ai giorni di sospensione, tutte le novità Il Sole 24 OREDDL Caccia: voto al Senato è violenza contro la natura e gli animali selvatici LegambienteIl Senato approva il Ddl caccia. Il testo passa alla Camera La Nuova EcologiaLa caccia diventa un business: cosa prevede la legge "sparatutto" &n... (leggi di più)
Ddl caccia, opposizioni e ambientalisti in piazza contro “legge sparatutto” 9Colonne (leggi di più)
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