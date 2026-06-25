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📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi • giovedì 25 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
25 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 25 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 25 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 25 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Sicurezza sul lavoro, l’obiettivo è avere 1.700 ispettori in campo
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/valentina-melis.html">Valentina Melis</a>
    Su 4.366 unità di personale ispettivo, i tecnici addetti ai controlli nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono le prestazioni sono solo 949. Una selezione in corso dovrebbe portarne altri 750
  • Auto assegnate ai dipendenti, la tassazione torna al forfettario
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/stefano-sirocchi.html">Stefano Sirocchi</a>
    Il correttivo della riforma fiscale ripristina il vecchio criterio dal 1° gennaio 2026
  • Asse da 6,5 miliardi: energia, nearshoring e filiere al centro del forum tunisino
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/sergio-rochi.html">Sergio Rochi</a>
    Tunisi rafforza il proprio ruolo di hub produttivo e logistico nel Mediterraneo e si candida a piattaforma avanzata per l’espansione del sistema industriale italiano verso l’Africa. È questo il perimetro…
  • Maturità, Flc Cgil: errori in traccia liceo musicale, Mim chiarisca
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-scuola.html">Redazione Scuola</a>
    “La traccia somministrata lo scorso 19 giugno nella seconda prova dell'Esame di Stato dei licei musicali per la prova di teoria, analisi e composizione, presentava numerosi errori nello spartito proposto,…
  • Capitali gastronomiche d’Europa, podio tutto italiano
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-roma.html">Redazione Roma</a>
    È un podio tutto italiano quello della classifica delle capitali culinarie d’Europa 2026, realizzata da Holidu valutando cento le città tra le più grandi e popolari del continente…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Strage di Ferragosto, si riapre il caso: scarcerati cinque libici condannati per la morte di 49 migranti
    di Redazione Giustizia
    Undici anni dopo la tragedia e dopo anni di carcere scontati sulla base di sentenze passate in giudicato, si riapre uno dei casi più controversi legati alle stragi dei migranti nel Mediterraneo. La Corte d’appello di Messina ha disposto la scarcerazione di cinque degli otto cittadini libici condannati per la cosiddetta “strage di Ferragosto”, avvenuta […] L'articolo Strage di Ferragosto, si riapre il caso: scarcerati cinque libici condannati per la morte di 49 migranti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Falso in bilancio e frode, prosciolti i vertici di Original Marines. Per il Gup di Nola “il fatto non sussiste”
    di Vincenzo Iurillo
    Non luogo a procedere e proscioglimento. Così si è concluso il procedimento giudiziario scaturito circa un anno fa dal sequestro da ben 38 milioni di euro notificato a otto indagati – tra amministratori, componenti il collegio sindacale e la stessa società Original Marines spa – a cui la Procura di Nola contestava, a vario titolo, […] L'articolo Falso in bilancio e frode, prosciolti i vertici di Original Marines. Per il Gup di Nola “il fatto non sussiste” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ci abitueremo al clima caraibico, non moriremo”: La Russa scatenato alla presentazione del libro di Procaccini (che loda per aver “fatto incazzare Floris”)
    di Vanessa Ricciardi
    Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il danno del mutamento climatico è un luogo comune: “Ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo”. E il responsabile Energia e Ambiente di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, “meriterebbe una piccola statua” per aver fatto “incazzare come una bestia” il giornalista di La7, Giovanni Floris, […] L'articolo “Ci abitueremo al clima caraibico, non moriremo”: La Russa scatenato alla presentazione del libro di Procaccini (che loda per aver “fatto incazzare Floris”) proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Rai nega a Ranucci la tutela delle spese legali sul caso Cipriani-Uruguay. Ms5 all’attacco: “Così TeleMeloni prova a indebolire Report”
    di Redazione Politica
    L’ultima trincea si chiama tutela legale. Ed è qui che si consuma l’ennesimo scontro su Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di inchiesta Report su Rai 3. Secondo quanto anticipato da Dagospia, l’azienda avrebbe deciso di non garantire la copertura delle spese legali al giornalista ella causa promossa dall’imprenditore Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Il […] L'articolo La Rai nega a Ranucci la tutela delle spese legali sul caso Cipriani-Uruguay. Ms5 all’attacco: “Così TeleMeloni prova a indebolire Report” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La destra mette il turbo per cambiare la legge elettorale: ok in commissione, venerdì testo in Aula. Con l’ombra della tagliola
    di Redazione Politica
    L’urgenza della destra per una nuova legge elettorale porta la corsa della riforma al suo primo traguardo. La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il primo via libera al testo ribattezzato “Bignami bis” (dal nome del capogruppo di Fdi a Montecitorio) che recepisce l’accordo stretto tra i partiti di maggioranza. Ora la riforma del […] L'articolo La destra mette il turbo per cambiare la legge elettorale: ok in commissione, venerdì testo in Aula. Con l’ombra della tagliola proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Anche al Senato il no alla guerra unilaterale di Trump è bipartisan
    di Giulia Filpi
    Dopo la Camera, è il turno del Senato: alla decima introduzione della War Powers Resolution, la misura che simbolicamente impone al presidente Donald Trump di passare dall’approvazione del Congresso prima […] The post Anche al Senato il no alla guerra unilaterale di Trump è bipartisan first appeared on il manifesto.
  • Economia iraniana, la crisi oltre l’accordo
    di Chiara Cruciati
    Oggi milioni di fedeli sciiti commemorano l’Ashura. 1346 anni fa, il martirio di un piccolo gruppo di uomini, donne e bambini guidati da Husayn ibn Ali, nipote del profeta Mohammad, […] The post Economia iraniana, la crisi oltre l’accordo first appeared on il manifesto.
  • Rutte: «In Italia 500 scali verso l’Iran»
    di Michele Gambirasi
    Il Segretario generale della Nato Mark Rutte ha scatenato una tempesta mediatica dichiarando che «500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione Epic Fury» contro […] The post Rutte: «In Italia 500 scali verso l’Iran» first appeared on il manifesto.
  • Il nuovo «fuoco amico» che imbarazza il governo
    di Giulia Filpi
    Dire furiosi è poco: al ministero della Difesa sono letteralmente imbestialiti. Le parole del segretario generale della Nato Rutte sui 500 voli americani partiti dalle basi italiane rischiano di provocare […] The post Il nuovo «fuoco amico» che imbarazza il governo first appeared on il manifesto.
  • Usa, golpe al rallentatore. Parola d’ordine: Antifa «nemico interno»
    di Giulia Filpi
    Otto manifestanti anti Ice sono stati condannati in Texas a pene da 30 a 100 anni di reclusione per una protesta all’esterno di un centro di detenzione Ice lo scorso […] The post Usa, golpe al rallentatore. Parola d’ordine: Antifa «nemico interno» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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