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Il terremoto in Venezuela, in diretta | Scossa di magnitudo 7.5, decine di palazzi crollati: «Almeno 32 morti e 700 feriti, è un disastro». Tajani: «Al momento non risultano vittime italiane» Corriere della SeraTerremoto in Venezuela, vittime nel municipio di Chacao a Caracas ANSADevastante doppio terremoto in Venezuela, è stato d'emergenza. LIVE Sky TG24Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 7.1 e 7.5, decine di morti. Stato di emergenza RaiNe... (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, donna estratta viva dalle macerie a Baruta: le immagini dei soccorsi la Repubblica (leggi di più)
Le immagini dei terremoti in Venezuela, centinaia di case distrutte, si cercano i dispersi tra le macerie Virgilio (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, le immagini shock da Caracas: detriti dal grattacielo e persone in fuga tra le macerie dopo la scossa (VIDEO) TGLA7 (leggi di più)
Venezuela, le immagini di un hotel crollato a La Guaira Sky TG24 (leggi di più)
Venezuela, i momenti della scossa all'aeroporto Maiquetia Sky TG24 (leggi di più)
Terremoto in Venezuela: due scosse di 7,2 e 7,5. Oltre 30 morti e centinaia di dispersi sotto le macerie L'Espresso (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, doppio sisma magnitudo 7.5: crolli a Caracas, oltre 32 morti e 700 feriti panorama.it (leggi di più)
Terremoto Venezuela, voragine in strada a Valencia Sky TG24 (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Il primo bilancio: 32 morti e 700 feriti La Nuova Sardegna (leggi di più)
Venezuela, doppia scossa di terremoto Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 in Venezuela, colpita anche Caracas, decine di morti e centinaia di feriti Virgilio (leggi di più)
Doppio terremoto in Venezuela, le immagini della devastazione. FOTO Sky TG24 (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, paura e crolli all'aeroporto di Caracas Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, doppia scossa devastante: morti e palazzi crollati lapresse.it (leggi di più)
Sisma Venezuela, parla la presidente ad interim Rodriguez Sky TG24 (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, Tajani: 'Offerto aiuto italiano' Sky TG24 (leggi di più)
Terremoto in Venezuela: due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 colpiscono Caracas, vittime e danni ancora provvisori Ingenio: Informazione Tecnica e Progettuale (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, la fuga dall'aeroporto Sky TG24 (leggi di più)
Terremoto in Venezuela, Delcy Rodriguez: "Grazie a tutti i Paesi che ci hanno espresso solidarietà" Il Sole 24 ORE (leggi di più)
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