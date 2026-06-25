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✎ Il terremoto in Venezuela, in diretta le notizie • giovedì 25 giugno 2026

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25 Giugno 2026

Tecnologia (pixabay)

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📡📺 Il terremoto in Venezuela, in diretta | Scossa di magnitudo 7.5, decine di palazzi crollati: «Almeno 32 morti e 700 feriti, è un disastro». Tajani: «Al momento non risultano vittime italiane» - Corriere della Sera

Il terremoto in Venezuela, in diretta | Scossa di magnitudo 7.5, decine di palazzi crollati: «Almeno 32 morti e 700 feriti, è un disastro». Tajani: «Al momento non risultano vittime italiane»  Corriere della SeraTerremoto in Venezuela, vittime nel municipio di Chacao a Caracas  ANSADevastante doppio terremoto in Venezuela, è stato d'emergenza. LIVE  Sky TG24Terremoto in Venezuela, scosse di magnitudo 7.1 e 7.5, decine di morti. Stato di emergenza  RaiNe... (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, donna estratta viva dalle macerie a Baruta: le immagini dei soccorsi - la Repubblica

Terremoto in Venezuela, donna estratta viva dalle macerie a Baruta: le immagini dei soccorsi  la Repubblica (leggi di più)

📰 Le immagini dei terremoti in Venezuela, centinaia di case distrutte, si cercano i dispersi tra le macerie - Virgilio

Le immagini dei terremoti in Venezuela, centinaia di case distrutte, si cercano i dispersi tra le macerie  Virgilio (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, le immagini shock da Caracas: detriti dal grattacielo e persone in fuga tra le macerie dopo la scossa (VIDEO) - TGLA7

Terremoto in Venezuela, le immagini shock da Caracas: detriti dal grattacielo e persone in fuga tra le macerie dopo la scossa (VIDEO)  TGLA7 (leggi di più)

📰 Venezuela, le immagini di un hotel crollato a La Guaira - Sky TG24

Venezuela, le immagini di un hotel crollato a La Guaira  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Venezuela, i momenti della scossa all'aeroporto Maiquetia - Sky TG24

Venezuela, i momenti della scossa all'aeroporto Maiquetia  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela: due scosse di 7,2 e 7,5. Oltre 30 morti e centinaia di dispersi sotto le macerie - L'Espresso

Terremoto in Venezuela: due scosse di 7,2 e 7,5. Oltre 30 morti e centinaia di dispersi sotto le macerie  L'Espresso (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, doppio sisma magnitudo 7.5: crolli a Caracas, oltre 32 morti e 700 feriti - panorama.it

Terremoto in Venezuela, doppio sisma magnitudo 7.5: crolli a Caracas, oltre 32 morti e 700 feriti  panorama.it (leggi di più)

📰 Terremoto Venezuela, voragine in strada a Valencia - Sky TG24

Terremoto Venezuela, voragine in strada a Valencia  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Il primo bilancio: 32 morti e 700 feriti - La Nuova Sardegna

Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Il primo bilancio: 32 morti e 700 feriti  La Nuova Sardegna (leggi di più)

📰 Venezuela, doppia scossa di terremoto - Il Sole 24 ORE

Venezuela, doppia scossa di terremoto  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 in Venezuela, colpita anche Caracas, decine di morti e centinaia di feriti - Virgilio

Terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 in Venezuela, colpita anche Caracas, decine di morti e centinaia di feriti  Virgilio (leggi di più)

📰 Doppio terremoto in Venezuela, le immagini della devastazione. FOTO - Sky TG24

Doppio terremoto in Venezuela, le immagini della devastazione. FOTO  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, paura e crolli all'aeroporto di Caracas - Il Sole 24 ORE

Terremoto in Venezuela, paura e crolli all'aeroporto di Caracas  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, doppia scossa devastante: morti e palazzi crollati - lapresse.it

Terremoto in Venezuela, doppia scossa devastante: morti e palazzi crollati  lapresse.it (leggi di più)

📰 Sisma Venezuela, parla la presidente ad interim Rodriguez - Sky TG24

Sisma Venezuela, parla la presidente ad interim Rodriguez  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, Tajani: 'Offerto aiuto italiano' - Sky TG24

Terremoto in Venezuela, Tajani: 'Offerto aiuto italiano'  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela: due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 colpiscono Caracas, vittime e danni ancora provvisori - Ingenio: Informazione Tecnica e Progettuale

Terremoto in Venezuela: due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 colpiscono Caracas, vittime e danni ancora provvisori  Ingenio: Informazione Tecnica e Progettuale (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, la fuga dall'aeroporto - Sky TG24

Terremoto in Venezuela, la fuga dall'aeroporto  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Terremoto in Venezuela, Delcy Rodriguez: "Grazie a tutti i Paesi che ci hanno espresso solidarietà" - Il Sole 24 ORE

Terremoto in Venezuela, Delcy Rodriguez: "Grazie a tutti i Paesi che ci hanno espresso solidarietà"  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

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