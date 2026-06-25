Home ARTICOLI 🏟️​👥🎸 Concerti e festival di oggi •
ARTICOLI

🏟️​👥🎸 Concerti e festival di oggi • giovedì 25 giugno 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

Pubblicato da
REDAZIONE
25 Giugno 2026

Concerti e Festival

giovedì 25 giugno 2026

Cerca concerti e festival

Concerti e festival in programma

12345
  • Giu25
    giovedì 25 Giugno 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Giu25
    giovedì 25 Giugno 2026
    Glitterbox - Dimitri from Paris | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
    MapVerifica evento
  • Giu25
    giovedì 25 Giugno 2026
    SEX PISTOLS ft. Frank Carter | Oversound Music Festival
    Fiera del Levante - Bari
    MapVerifica evento
  • Giu25
    giovedì 25 Giugno 2026
    Massimo Recalcati - “Il potere della parola" | Festival della Bellezza 2026
    Castello Sforzesco - Milano
    MapVerifica evento
  • Giu25
    giovedì 25 Giugno 2026
    OF MONSTERS AND MEN
    Parco delle Caserme Rosse Sequoie Music Park - Bologna
    MapVerifica evento
  • Giu25
    giovedì 25 Giugno 2026
    Arisa
    La Cittadella - Alessandria
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Paola Iezzi - Concerto | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Daniele Silvestri - “Canzoni a sdraio – Tour 2026” | Festival Abbabula
    Basilica di San Gavino - Porto Torres
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    LA NIÑA + OKGIORGIO | Flowers Festival
    Flowers Festival - Collegno (Torino)
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Subsonica - Terre Rare 96 - 26 | Sherwood Festival
    Park Nord Stadio Euganeo - Padova
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Of Monsters and Men | Festival del Vittoriale Tener-a-mente
    Anfiteatro del Vittoriale - Gardone Riviera - Gardone Riviera
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Federico Buffa - "Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan" | Festival della Bellezza 2026
    Castello Sforzesco - Milano
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Fulminacci - ALL’APERTO | Pisa Summer Knights 2026
    Piazza dei Cavalieri - Pisa
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Nek
    La Cittadella - Alessandria
    MapVerifica evento
  • Giu26
    venerdì 26 Giugno 2026
    Tony Hadley "An English Man in Italy" | Monfortinjazz 2026
    Auditorium Horszowski - Monforte d'Alba
    MapVerifica evento

CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

[1]2345678910111213
Jun
26
Inspiral Carpets and Trampolene at The Live Rooms (26 Jun 26)
The Live Rooms, Homer House, 1 Station Rd, CH1 3DR, Chester,
Map Verifica evento
Jun
26
Buffalo Traffic Jam and Bebe Stockwell at Academy 2 (26 Jun 26)
Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR,
Map Verifica evento
Jun
26
Lone at Berkeley Suite (26 Jun 26)
Berkeley Suite, 237 North Street, G3 7DL, Glasgow, UK
Map Verifica evento
Jun
26
Culture Wars at Razzmatazz 3 (26 Jun 26)
Razzmatazz 3, Pamplona 88, 08018, Barcelona, Spain
Map Verifica evento
Jun
26
Helene Fischer at RheinEnergieStadion (26 Jun 26)
RheinEnergieStadion, Aachener Straße 999, 50933, Cologne, Ger
Map Verifica evento
Jun
26
Gene at The Brook (26 Jun 26) with Edie Bens
The Brook, 466 Portswood Road, Portswood, SO17 3SD, Southampto
Map Verifica evento
Jun
26
Salmo at Giardini Del Frontone (26 Jun 26)
Giardini Del Frontone, Borgo Venti Giugno, 06121, Perugia, Ita
Map Verifica evento
Jun
26
Romain Garcia at La Nau (26 Jun 26)
La Nau, Carrer d'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
Map Verifica evento
Jun
26
Sick Tamburo at Rottura Del Silenzio (26 Jun 26)
Rottura Del Silenzio, Carpi, Italy
Map Verifica evento
Jun
26
NandaTsunami at Pérola Negra (26 Jun 26)
Pérola Negra, Rua de Gonçalo Cristóvão 284, 4000-145, Porto
Map Verifica evento
Jun
26
Fron Male Voice Choir and The South Wales Male Choir at St Giles Pa
St Giles Parish Church, Church Street, LL13, Wrexham, UK
Map Verifica evento
Jun
26
Benjamin Herman at The Brokers Bar (26 Jun 26)
The Brokers Bar, Oudebrugsteeg 9, 1012 JN, Amsterdam, Netherla
Map Verifica evento
Jun
26
Everywhere at Once 2026
Gut Level, 32-34 Chapel Walk, S1 2PD, Sheffield, UK
Map Verifica evento
Jun
26
Tony Hadley at Auditorium Horszowski (26 Jun 26)
Auditorium Horszowski, Via del Carretto, 16, 12065, Monforte D
Map Verifica evento
Jun
26
Tonino Carotone at Nxt Bergamo (26 Jun 26)
Nxt Bergamo, Piazzale degli Alpini, 24122, Bergamo, Italy
Map Verifica evento
Jun
26
Slipmatt at Volks Club (26 Jun 26)
Volks Club, 3 Madeira Dr, BN2 1PS, Brighton, UK
Map Verifica evento
Jun
26
Turbo at Grelle Forelle (26 Jun 26)
Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090, Vienna, Austria
Map Verifica evento
Jun
26
Nomadi at Palazzo Farnese (26 Jun 26)
Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza\
Map Verifica evento
Jun
26
Paradise City Festival 2026
Paradise City Festival, Kasteelhoekstraat 1, 1820, Brussels, B
Map Verifica evento
Jun
26
Manchester Popfest 2026
Levenshulme Old Library, Cromwell Grove, M19 3QE, Manchester,
Map Verifica evento

CD e vinili più venduti su Amazon

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 25 giugno 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

CD e vinili più venduti su Amazon

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 25 Giugno 2026

Pubblicato da
REDAZIONE
25 Giugno 2026

Articoli recenti

☄ Decreto caccia, tutto sul ddl “sparatutto”. Aggiornamenti e news di oggi • giovedì 25 giugno 2026

25 Giugno 2026

✎ Il terremoto in Venezuela, in diretta le notizie • giovedì 25 giugno 2026

25 Giugno 2026

🔢 La classifica delle canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo • Spotify • giovedì 25 giugno 2026

25 Giugno 2026

☀️ Previsioni meteo: scopri in tempo reale che tempo farà nella tua città oggi giovedì 25 giugno 2026

25 Giugno 2026

📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi • giovedì 25 giugno 2026

25 Giugno 2026

🛒 Le grandi occasioni di Amazon Prime Day dal 23 al 26 giugno 2026

25 Giugno 2026
APK
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video