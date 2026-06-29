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Meteo, l'allarme Arpav: «Possibili fenomeni intensi». Dopo il caldo temporali con vento e grandine dalle Dolomiti alle Prealpi. Le... Il Gazzettino (leggi di più)
Caldo e temporali, allarme grandine Polesine24 (leggi di più)
L'ondata di caldo ha i giorni contati, in arrivo forti temporali e grandine. Domani allerta rossa in due comuni parmensi Gazzetta di Parma (leggi di più)
Meteo, l'allarme Arpav: «Possibili fenomeni intensi». Dopo il caldo temporali con vento e grandine dalle Dolomiti alle Prealpi. Le... Il Gazzettino (leggi di più)
Arriva l’apice del caldo: due giorni fra 38 e 39 gradi. Poi temporali e grandine (ma anche 7 gradi in meno) L'Arena (leggi di più)
Caldo estremo ai titoli di coda: in arrivo temporali, grandine e un calo delle temperature VeraTV (leggi di più)
Caldo record sull’Europa, poi cambia tutto: arrivano temporali, grandine e calo temperature Agipress (leggi di più)
Il caldo estremo ha i giorni contati: temporali e grandine dopo la cupola africana La Nuova Sardegna (leggi di più)
Allerta per temporali e rischio grandine: i primi segnali della fine del caldo estremo quicomo.it (leggi di più)
Temporali (con grandine e vento) a Milano e in Lombardia dopo l’ondata di caldo tropicale: i rischi anche per la salute Il Giorno (leggi di più)
Dal caldo estremo ai temporali: tempesta di fulmini, grandine e downburst a Torino, a Crissolo chicchi fino a 5 centimetri - VIDEO Quotidiano Piemontese (leggi di più)
Dopo il caldo record, attenzione: temporali violentissimi e grandine in arrivo. Le 5 regioni più a rischio ilmeteo.net (leggi di più)
Temporali e grandine in arrivo dopo l'emergenza caldo: quando e dove Sky TG24 (leggi di più)
Ondata di caldo in graduale attenuazione: temporali sparsi, rischio grandine Bergamonews (leggi di più)
Meteo, il caldo record ha le ore contate: arrivano temporali, grandine e aria più fresca. Ecco quando cambia tutto Leggo.it (leggi di più)
Previsioni meteo, il caldo estremo ha i giorni contati: arrivano forti temporali e grandine la Repubblica (leggi di più)
Meteo: ondata di caldo estremo coi giorni contati, in arrivo forti temporali (e grandine), parla Gussoni iLMeteo.it (leggi di più)
Caldo da record, ma cambia tutto: in arrivo temporali violenti, grandine e crollo delle temperature Giornale La Voce (leggi di più)
Caldo record fino a lunedì, poi arrivano temporali e calo delle temperature: possibile rischio grandine ChietiToday (leggi di più)
Meteo Nord: temporali e grandine spezzano il gran caldo 3BMeteo (leggi di più)
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