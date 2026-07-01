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Addio a Victor Willis, è morto il leader dei Village People. La dipendenza, i guai con la giustizia e quali brani aveva scritto: l'addio della band - Il video Open (leggi di più)
È morto Victor Willis, il mitico frontman dei Village People che ci ha fatto ballare sulle note di "YMCA" e "Go West" greenMe (leggi di più)
Morto a 75 anni Victor Willis, storica voce e frontman dei Village People Blasting News (leggi di più)
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Victor Willis è morto, addio alla star dei Village People: la malattia improvvisa e la causa del decesso a 71 anni Libero (leggi di più)
Addio a Victor Willis, anima e voce dei Village People che ha fatto ballare tutti Quotidiano Nazionale (leggi di più)
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Addio a Victor Willis, il leggendario cantante dei Village People blue News (leggi di più)
Addio a Victor Willis: perché il fondatore dei Village People scelse il ruolo del poliziotto upday News (leggi di più)
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Addio a Victor Willis, il frontman dei Village People CN24TV (leggi di più)
Victor Willis, morto il frontman dei Village People: oggi avrebbe compiuto 75 anni Adnkronos (leggi di più)
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È morto Victor Willis, storica voce dei Village People: aveva 74 anni il Giornale (leggi di più)
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