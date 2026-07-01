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🎵 🎤 Victor Willis, addio al fondatore e leader dei Village People 📅 mercoledì 1 luglio 2026

Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le notizie provenienti da Google News relative a un tema di attualità scelto dalla redazione, indicato nel titolo dell'articolo.

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1 Luglio 2026

Attualità

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📰 Victor Willis, addio al frontman dei Village People - Stato Quotidiano

Victor Willis, addio al frontman dei Village People  Stato Quotidiano (leggi di più)

📰 Addio a Victor Willis, il frontman dei Village People - Radiosei

Addio a Victor Willis, il frontman dei Village People  Radiosei (leggi di più)

📰 Village People, morto il frontman Victor Willis della band di Y.M.C.A., il brano preferito da Trump nei suoi comizi - Blitz quotidiano

Village People, morto il frontman Victor Willis della band di Y.M.C.A., il brano preferito da Trump nei suoi comizi  Blitz quotidiano (leggi di più)

📰 Victor Willis che malattia aveva? Il cantante dei Village People è morto a 74 anni - Men's Health

Victor Willis che malattia aveva? Il cantante dei Village People è morto a 74 anni  Men's Health (leggi di più)

⚖️ Addio a Victor Willis, è morto il leader dei Village People. La dipendenza, i guai con la giustizia e quali brani aveva scritto: l'addio della band - Il video - Open

Addio a Victor Willis, è morto il leader dei Village People. La dipendenza, i guai con la giustizia e quali brani aveva scritto: l'addio della band - Il video  Open (leggi di più)

📰 È morto Victor Willis, il mitico frontman dei Village People che ci ha fatto ballare sulle note di "YMCA" e "Go West" - greenMe

È morto Victor Willis, il mitico frontman dei Village People che ci ha fatto ballare sulle note di "YMCA" e "Go West"  greenMe (leggi di più)

📣 Morto a 75 anni Victor Willis, storica voce e frontman dei Village People - Blasting News

Morto a 75 anni Victor Willis, storica voce e frontman dei Village People  Blasting News (leggi di più)

📰 Addio a Victor Willis: il frontman dei Village People aveva 74 anni - Whoopsee

Addio a Victor Willis: il frontman dei Village People aveva 74 anni  Whoopsee (leggi di più)

📰 Il mondo della musica piange Victor Willis, il “poliziotto” dei Village People - Esperia Tv

Il mondo della musica piange Victor Willis, il “poliziotto” dei Village People  Esperia Tv (leggi di più)

📰 Victor Willis è morto, addio alla star dei Village People: la malattia improvvisa e la causa del decesso a 71 anni - Libero

Victor Willis è morto, addio alla star dei Village People: la malattia improvvisa e la causa del decesso a 71 anni  Libero (leggi di più)

📰 Addio a Victor Willis, anima e voce dei Village People che ha fatto ballare tutti - Quotidiano Nazionale

Addio a Victor Willis, anima e voce dei Village People che ha fatto ballare tutti  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 È morto Victor Willis, il frontman e fondatore dei Village People - Metropolitan Magazine

È morto Victor Willis, il frontman e fondatore dei Village People  Metropolitan Magazine (leggi di più)

📣 Addio a Victor Willis, il leggendario cantante dei Village People - blue News

Addio a Victor Willis, il leggendario cantante dei Village People  blue News (leggi di più)

📣 Addio a Victor Willis: perché il fondatore dei Village People scelse il ruolo del poliziotto - upday News

Addio a Victor Willis: perché il fondatore dei Village People scelse il ruolo del poliziotto  upday News (leggi di più)

📰 Musica, è morto Victor Willis: fondatore e voce dei Village People - vetrina tv

Musica, è morto Victor Willis: fondatore e voce dei Village People  vetrina tv (leggi di più)

📰 È morto Victor Willis, storica voce dei Village People e interprete di YMCA - TGLA7

È morto Victor Willis, storica voce dei Village People e interprete di YMCA  TGLA7 (leggi di più)

📰 Addio a Victor Willis, il frontman dei Village People - CN24TV

Addio a Victor Willis, il frontman dei Village People  CN24TV (leggi di più)

📰 Victor Willis, morto il frontman dei Village People: oggi avrebbe compiuto 75 anni - Adnkronos

Victor Willis, morto il frontman dei Village People: oggi avrebbe compiuto 75 anni  Adnkronos (leggi di più)

📰 Village People, muore il frontman Victor Willis: aveva 74 anni - lapresse.it

Village People, muore il frontman Victor Willis: aveva 74 anni  lapresse.it (leggi di più)

📰 È morto Victor Willis, storica voce dei Village People: aveva 74 anni - il Giornale

È morto Victor Willis, storica voce dei Village People: aveva 74 anni  il Giornale (leggi di più)

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