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2 Luglio 2026

Attualità

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📰 Coppa del Mondo 2026 - Francia avanti senza problemi, ok anche il Messico. La Norvegia elimina la Costa d'Avorio - Voce Giallorossa

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🥇🏅 Calendario, Risultati e Classifica Mondiali 2026: gironi completi, date e orari delle partite - Fanpage

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📰 MONDIALE 2026, notte di emozioni: in campo Francia, Messico e Norvegia - Tuttocampo

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⚽🥇 Mondiali 2026, prime qualificate agli ottavi: il tabellone completo del torneo - Calcio e Finanza

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