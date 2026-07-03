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⚽💰 Calcio Serie A, i primi colpi del mercato 📅 venerdì 3 luglio 2026

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3 Luglio 2026

Attualità

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⚽🏋️ Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco punta Bremer - Sportmediaset

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⚽🏋️ Calciomercato Juventus, Bremer nel mirino del Bayern Monaco: cifre e strategia per la difesa - Sportmediaset

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🏋️ Ufficiale, Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: ha firmato fino al 2029. Ingaggio e dettagli del contratto - eurosport.it

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