Il disco in evidenza: Confessions II, 2026, Madonna

Il nuovo lavoro di Madonna si intitola Confessions II e si presenta come il seguito di Confessions on a Dance Floor. L’album esce per Warner Records il 3 luglio 2026 e si compone di 16 brani costruiti attorno alla dimensione della musica dance. Il progetto mette al centro la pista da ballo come spazio narrativo e simbolico. Allo stesso tempo, intreccia collaborazioni internazionali e richiami alla carriera dell’artista. Il lavoro è stato anticipato da iniziative musicali e audiovisive che ne ampliano il racconto.

Un progetto costruito sulla continuità

Confessions II riprende l’impianto concettuale del capitolo del 2005 e lo rielabora in chiave attuale. La produzione principale coinvolge Stuart Price insieme alla stessa Madonna. Il disco insiste sull’idea della pista da ballo come spazio fisico e mentale. In questa prospettiva, il movimento diventa linguaggio e forma di comunicazione. Il progetto si sviluppa così come un ambiente sonoro continuo, dove i brani si collegano tra loro senza interruzioni nette.

Collaborazioni e nuove presenze

Nel disco trovano spazio diversi artisti internazionali. Tra questi figurano Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix e Stromae. È presente anche Lola Leon, che contribuisce a un brano del progetto. Le collaborazioni costruiscono un mosaico sonoro che alterna elettronica, pop e richiami alla club culture contemporanea. Il singolo Bring Your Love, realizzato con Sabrina Carpenter, ha anticipato l’uscita del disco ed è stato eseguito per la prima volta durante il Coachella, evento organizzato da Coachella sul palco della stessa artista.

Riferimenti alla carriera e memoria musicale

All’interno dell’album emergono richiami alla produzione storica di Madonna. Alcuni brani riprendono elementi sonori legati a Justify My Love del 1990 e a Bedtime Story del 1994. In più momenti affiorano strutture vocali e recitate che richiamano l’album Erotica del 1992. Questi riferimenti non vengono presentati come citazioni dirette, ma come elementi rielaborati nel linguaggio del nuovo progetto. Il brano “Danceteria” si collega invece alla scena dei club newyorkesi degli inizi della carriera, con un’attenzione particolare alla dimensione collettiva e alla cultura dei locali.

Il racconto della pista da ballo

Nel progetto, la pista da ballo assume un ruolo centrale. Madonna la descrive come uno spazio di passaggio, dove il movimento sostituisce la parola e diventa esperienza condivisa. Questa impostazione attraversa tutto l’album e definisce il suo impianto narrativo. I brani si muovono così tra energia fisica e dimensione più introspettiva, senza separazioni rigide tra i diversi momenti.

CONFESSIONS II – The Film

Accanto all’album, il progetto include CONFESSIONS II – The Film, un cortometraggio diretto da TORSO e prodotto da DIVISION. Il lavoro è realizzato con il sostegno di Dolce&Gabbana e di Warner Records. Il film accompagna le prime sei tracce del disco e costruisce un unico flusso narrativo. Le sequenze si alternano senza soluzione di continuità e seguono una struttura legata alla musica. Il risultato è un racconto visivo che si sviluppa come un’esperienza immersiva, tra ambienti diversi e situazioni notturne.

Un cast ampio e una narrazione corale

Nel film compaiono figure provenienti da ambiti diversi, tra moda, musica e cultura pop. Tra i nomi coinvolti ci sono Kate Moss, Arca, Benedict Cumberbatch, Cole Palmer, Debi Mazar, Honey Dijon, João Pedro, Richard E. Grant e Shygirl. Il racconto si sviluppa tra spazi differenti, dai club agli ambienti privati, fino a contesti più aperti. La narrazione alterna momenti di controllo e situazioni di dispersione, mantenendo sempre la musica come elemento centrale.

Conclusione

Confessions II si presenta come un progetto che unisce album e dimensione visiva, con un’attenzione costante alla continuità narrativa. Il lavoro mette in relazione passato e presente della carriera di Madonna, senza interrompere il dialogo tra le diverse fasi della sua produzione artistica. (La redazione)