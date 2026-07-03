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⛽🚗💶 Carburanti, stop al taglio delle accise da oggi: cosa cambia per i prezzi di benzina e diesel 📅 venerdì 3 luglio 2026

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3 Luglio 2026

Attualità

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venerdì, 3 luglio 2026
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📰 Lo sconto su benzina e diesel sta per scadere: quanto ci costerà in più fare il pieno - today.it

Lo sconto su benzina e diesel sta per scadere: quanto ci costerà in più fare il pieno  today.it (leggi di più)

📰 Prezzi di benzina e diesel stabili, ma a mezzanotte scade il taglio delle accise - Mattino di Foggia

Prezzi di benzina e diesel stabili, ma a mezzanotte scade il taglio delle accise  Mattino di Foggia (leggi di più)

🏋️ Carburante, sconti finiti: quanto costano da domani diesel e benzina - La Gazzetta dello Sport

Carburante, sconti finiti: quanto costano da domani diesel e benzina  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

📰 Carburanti: scade il taglio delle accise, previsti aumenti fino a 6 centesimi - HDmotori

Carburanti: scade il taglio delle accise, previsti aumenti fino a 6 centesimi  HDmotori (leggi di più)

📰 Accise carburanti, finisce lo sconto: ecco quanto costeranno benzina e diesel - Motori.it

Accise carburanti, finisce lo sconto: ecco quanto costeranno benzina e diesel  Motori.it (leggi di più)

📰 Ultimo giorno di sconto sulle accise, poi il prezzo di benzina e diesel aumenterà - Virgilio

Ultimo giorno di sconto sulle accise, poi il prezzo di benzina e diesel aumenterà  Virgilio (leggi di più)

📰 Accise, scade lo sconto: quanto costano benzina e diesel dal 3 luglio | Quattroruote.it - Quattroruote

Accise, scade lo sconto: quanto costano benzina e diesel dal 3 luglio | Quattroruote.it  Quattroruote (leggi di più)

📰 Carburanti, scade oggi lo sconto sulle accise: benzina e diesel verso nuovi rincari - Radio Sintony

Carburanti, scade oggi lo sconto sulle accise: benzina e diesel verso nuovi rincari  Radio Sintony (leggi di più)

📰 Carburanti, scade taglio delle accise: come cambiano i prezzi - Sky TG24

Carburanti, scade taglio delle accise: come cambiano i prezzi  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Fine dello sconto sulle accise: benzina e diesel pronti a un aumento da sabato - Il Sole 24 ORE

Fine dello sconto sulle accise: benzina e diesel pronti a un aumento da sabato  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Taglio accise carburanti, scaduta l’ultima proroga: da domani benzina e diesel più cari con un pieno che costerà diversi euro in più - pisachannel.tv

Taglio accise carburanti, scaduta l’ultima proroga: da domani benzina e diesel più cari con un pieno che costerà diversi euro in più  pisachannel.tv (leggi di più)

📰 Oggi scade il taglio delle accise, governo verso lo stop agli sconti: quanto aumenteranno diesel e benzina - Fanpage

Oggi scade il taglio delle accise, governo verso lo stop agli sconti: quanto aumenteranno diesel e benzina  Fanpage (leggi di più)

📰 Carburanti, da domani stop allo sconto sulle accise: aumento di 3 euro a pieno. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro - Il Messaggero motori

Carburanti, da domani stop allo sconto sulle accise: aumento di 3 euro a pieno. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro  Il Messaggero motori (leggi di più)

📣 Scadono i tagli alle accise, da domani un pieno sarà più caro di oltre 3 euro - RaiNews

Scadono i tagli alle accise, da domani un pieno sarà più caro di oltre 3 euro  RaiNews (leggi di più)

📰 Accise, ultima proroga in scadenza: quanto costeranno benzina e diesel senza sconto. - MotorBox

Accise, ultima proroga in scadenza: quanto costeranno benzina e diesel senza sconto.  MotorBox (leggi di più)

📰 Stop al taglio delle accise sui carburanti? Meloni guarda allo stretto di Hormuz, cosa cambia per gli italiani - Virgilio

Stop al taglio delle accise sui carburanti? Meloni guarda allo stretto di Hormuz, cosa cambia per gli italiani  Virgilio (leggi di più)

📰 Accise carburanti: dal 4 luglio torna il prezzo pieno, mazzata sugli italiani - SICURAUTO.it

Accise carburanti: dal 4 luglio torna il prezzo pieno, mazzata sugli italiani  SICURAUTO.it (leggi di più)

📰 Accise sui carburanti, scade la proroga: dal 3 luglio benzina e diesel tornano a salire - AsNALI

Accise sui carburanti, scade la proroga: dal 3 luglio benzina e diesel tornano a salire  AsNALI (leggi di più)

📰 Taglio accise sui carburanti: stop agli sconti su benzina e gasolio dal 4 luglio - Segugio.it

Taglio accise sui carburanti: stop agli sconti su benzina e gasolio dal 4 luglio  Segugio.it (leggi di più)

📰 Carburanti, prezzi in calo ma scade lo sconto sulle accise: quanto costa fare il pieno - QuiFinanza

Carburanti, prezzi in calo ma scade lo sconto sulle accise: quanto costa fare il pieno  QuiFinanza (leggi di più)

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