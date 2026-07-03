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Lo sconto su benzina e diesel sta per scadere: quanto ci costerà in più fare il pieno today.it (leggi di più)
Prezzi di benzina e diesel stabili, ma a mezzanotte scade il taglio delle accise Mattino di Foggia (leggi di più)
Carburante, sconti finiti: quanto costano da domani diesel e benzina La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Carburanti: scade il taglio delle accise, previsti aumenti fino a 6 centesimi HDmotori (leggi di più)
Accise carburanti, finisce lo sconto: ecco quanto costeranno benzina e diesel Motori.it (leggi di più)
Ultimo giorno di sconto sulle accise, poi il prezzo di benzina e diesel aumenterà Virgilio (leggi di più)
Accise, scade lo sconto: quanto costano benzina e diesel dal 3 luglio | Quattroruote.it Quattroruote (leggi di più)
Carburanti, scade oggi lo sconto sulle accise: benzina e diesel verso nuovi rincari Radio Sintony (leggi di più)
Carburanti, scade taglio delle accise: come cambiano i prezzi Sky TG24 (leggi di più)
Fine dello sconto sulle accise: benzina e diesel pronti a un aumento da sabato Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Taglio accise carburanti, scaduta l’ultima proroga: da domani benzina e diesel più cari con un pieno che costerà diversi euro in più pisachannel.tv (leggi di più)
Oggi scade il taglio delle accise, governo verso lo stop agli sconti: quanto aumenteranno diesel e benzina Fanpage (leggi di più)
Carburanti, da domani stop allo sconto sulle accise: aumento di 3 euro a pieno. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro Il Messaggero motori (leggi di più)
Scadono i tagli alle accise, da domani un pieno sarà più caro di oltre 3 euro RaiNews (leggi di più)
Accise, ultima proroga in scadenza: quanto costeranno benzina e diesel senza sconto. MotorBox (leggi di più)
Stop al taglio delle accise sui carburanti? Meloni guarda allo stretto di Hormuz, cosa cambia per gli italiani Virgilio (leggi di più)
Accise carburanti: dal 4 luglio torna il prezzo pieno, mazzata sugli italiani SICURAUTO.it (leggi di più)
Accise sui carburanti, scade la proroga: dal 3 luglio benzina e diesel tornano a salire AsNALI (leggi di più)
Taglio accise sui carburanti: stop agli sconti su benzina e gasolio dal 4 luglio Segugio.it (leggi di più)
Carburanti, prezzi in calo ma scade lo sconto sulle accise: quanto costa fare il pieno QuiFinanza (leggi di più)
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