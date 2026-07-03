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⚽📰 Il Frosinone vola, il Sora sprofonda: due facce del calcio in provincia 📅 venerdì 3 luglio 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
3 Luglio 2026

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Grazie all’aggregatore RSS di Google News, questa pagina propone una raccolta di notizie aggiornate in tempo reale su un tema di attualità scelto dalla redazione e indicato nel titolo stesso dell’articolo, offrendo un quadro chiaro e sempre aggiornato.

venerdì 3 luglio 2026
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venerdì, 3 luglio 2026
RSS NEWS AGGREGATOR

⚽ ⚽📰 Il Frosinone vola, il Sora sprofonda: due facce del calcio in provincia 📅 venerdì 3 luglio 2026 - musicletter

⚽📰 Il Frosinone vola, il Sora sprofonda: due facce del calcio in provincia 📅 venerdì 3 luglio 2026  musicletter (leggi di più)

⚽ Scheda squadra Sora Calcio 1907 - Tuttocampo

Scheda squadra Sora Calcio 1907  Tuttocampo (leggi di più)

📰 Scheda squadra Vis Sora 07 - Tuttocampo

Scheda squadra Vis Sora 07  Tuttocampo (leggi di più)

📰 Scheda squadra Città di Sora - Tuttocampo

Scheda squadra Città di Sora  Tuttocampo (leggi di più)

⚽ Tabellino partita Ferentino Calcio vs Sora Calcio 1907 - Tuttocampo

Tabellino partita Ferentino Calcio vs Sora Calcio 1907  Tuttocampo (leggi di più)

⚽📣 Sora Calcio, ultima chiamata per Tinto: rifiutata l'ennesima proposta di Russo e Lunghi. Oggi è il giorno della verità - Frosinone News

Sora Calcio, ultima chiamata per Tinto: rifiutata l'ennesima proposta di Russo e Lunghi. Oggi è il giorno della verità  Frosinone News (leggi di più)

⚽ Tabellino partita Sora Calcio 1907 vs Pol. Città di Paliano - Tuttocampo

Tabellino partita Sora Calcio 1907 vs Pol. Città di Paliano  Tuttocampo (leggi di più)

⚽ Scheda squadra Sora Calcio 1907 - Tuttocampo

Scheda squadra Sora Calcio 1907  Tuttocampo (leggi di più)

⚽📣 Sora Calcio, la partita non è finita: Russo e Lunghi trattano ancora con Tinto? - Frosinone News

Sora Calcio, la partita non è finita: Russo e Lunghi trattano ancora con Tinto?  Frosinone News (leggi di più)

⚽ Tabellino partita Sora Calcio 1907 vs Foxes Academy - Tuttocampo

Tabellino partita Sora Calcio 1907 vs Foxes Academy  Tuttocampo (leggi di più)

⚽📣 ⚽📰 Sora Calcio: news e aggiornamenti in tempo reale di oggi mercoledì 1 luglio 2026 - musicletter

⚽📰 Sora Calcio: news e aggiornamenti in tempo reale di oggi mercoledì 1 luglio 2026  musicletter (leggi di più)

⚽👨‍👩‍👧‍👦 La telenovela del Sora Calcio, la famiglia Tinto rompe il silenzio: «Titolo ancora nella nostra disponibilità» - Il Messaggero

La telenovela del Sora Calcio, la famiglia Tinto rompe il silenzio: «Titolo ancora nella nostra disponibilità»  Il Messaggero (leggi di più)

⚽📣 Sora Calcio, la replica di Lunghi: “Sono allibito. La proposta concreta esiste da giorni” - Frosinone News

Sora Calcio, la replica di Lunghi: “Sono allibito. La proposta concreta esiste da giorni”  Frosinone News (leggi di più)

⚽📣 Sora Calcio, nuovo ribaltone. Tinto frena: “Il titolo resta a Sora” - Frosinone News

Sora Calcio, nuovo ribaltone. Tinto frena: “Il titolo resta a Sora”  Frosinone News (leggi di più)

⚽🏋️ Tabellino partita Polisportiva Tecchiena vs Sora Calcio 1907 - Tuttocampo

Tabellino partita Polisportiva Tecchiena vs Sora Calcio 1907  Tuttocampo (leggi di più)

⚽📣 Sora Calcio, il giorno più nero: Tinto dice no a Russo. Distrutte le speranze di un’intera città - Frosinone News

Sora Calcio, il giorno più nero: Tinto dice no a Russo. Distrutte le speranze di un’intera città  Frosinone News (leggi di più)

⚽ Futuro del Sora calcio, il tempo stringe: sindaco e assessore in Lega - Il Messaggero

Futuro del Sora calcio, il tempo stringe: sindaco e assessore in Lega  Il Messaggero (leggi di più)

⚽ Sora Calcio a rischio scomparsa. Cori, bandiere e striscioni per sostenere la squadra - Ciociaria Oggi

Sora Calcio a rischio scomparsa. Cori, bandiere e striscioni per sostenere la squadra  Ciociaria Oggi (leggi di più)

🏋️ Il Sora sparirà da Frosinone per "trasferirsi" a Latina? Tifosi increduli e arrabbiatissimi: cosa succede - Corriere dello Sport

Il Sora sparirà da Frosinone per "trasferirsi" a Latina? Tifosi increduli e arrabbiatissimi: cosa succede  Corriere dello Sport (leggi di più)

⚽📣 Sora Calcio: la fumata bianca può ancora attendere. Trattativa viva ma serviranno altri due giorni - Frosinone News

Sora Calcio: la fumata bianca può ancora attendere. Trattativa viva ma serviranno altri due giorni  Frosinone News (leggi di più)

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