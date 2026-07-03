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⚽📰 Il Frosinone vola, il Sora sprofonda: due facce del calcio in provincia 📅 venerdì 3 luglio 2026 musicletter (leggi di più)
Scheda squadra Sora Calcio 1907 Tuttocampo (leggi di più)
Scheda squadra Vis Sora 07 Tuttocampo (leggi di più)
Scheda squadra Città di Sora Tuttocampo (leggi di più)
Tabellino partita Ferentino Calcio vs Sora Calcio 1907 Tuttocampo (leggi di più)
Sora Calcio, ultima chiamata per Tinto: rifiutata l'ennesima proposta di Russo e Lunghi. Oggi è il giorno della verità Frosinone News (leggi di più)
Tabellino partita Sora Calcio 1907 vs Pol. Città di Paliano Tuttocampo (leggi di più)
Scheda squadra Sora Calcio 1907 Tuttocampo (leggi di più)
Sora Calcio, la partita non è finita: Russo e Lunghi trattano ancora con Tinto? Frosinone News (leggi di più)
Tabellino partita Sora Calcio 1907 vs Foxes Academy Tuttocampo (leggi di più)
⚽📰 Sora Calcio: news e aggiornamenti in tempo reale di oggi mercoledì 1 luglio 2026 musicletter (leggi di più)
La telenovela del Sora Calcio, la famiglia Tinto rompe il silenzio: «Titolo ancora nella nostra disponibilità» Il Messaggero (leggi di più)
Sora Calcio, la replica di Lunghi: “Sono allibito. La proposta concreta esiste da giorni” Frosinone News (leggi di più)
Sora Calcio, nuovo ribaltone. Tinto frena: “Il titolo resta a Sora” Frosinone News (leggi di più)
Tabellino partita Polisportiva Tecchiena vs Sora Calcio 1907 Tuttocampo (leggi di più)
Sora Calcio, il giorno più nero: Tinto dice no a Russo. Distrutte le speranze di un’intera città Frosinone News (leggi di più)
Futuro del Sora calcio, il tempo stringe: sindaco e assessore in Lega Il Messaggero (leggi di più)
Sora Calcio a rischio scomparsa. Cori, bandiere e striscioni per sostenere la squadra Ciociaria Oggi (leggi di più)
Il Sora sparirà da Frosinone per "trasferirsi" a Latina? Tifosi increduli e arrabbiatissimi: cosa succede Corriere dello Sport (leggi di più)
Sora Calcio: la fumata bianca può ancora attendere. Trattativa viva ma serviranno altri due giorni Frosinone News (leggi di più)
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