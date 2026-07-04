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RAINEWS * CRONACA: «TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE SPOSI, MATRIMONIO TOP SECRET AL MADISON SQUARE GARDEN agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Non solo Taylor Swift e Travis Kelce: la storia (bizzarra) dei matrimoni al Madison Square Garden ELLE (leggi di più)
Stevie Nicks si è esibita al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce Rolling Stone Italia (leggi di più)
L’abito da sposa di Taylor Swift è una creazione Dior firmata Jonathan Anderson d la Repubblica (leggi di più)
Tutte le foto del matrimonio grandioso di Taylor Swift (e Travis Kelce) a New York ELLE (leggi di più)
Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati: Camila e Selena infrangono le regole DiLei (leggi di più)
Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati a New York – People on Interview ENTREVUE.FR (leggi di più)
Taylor Swift e Travis Kelce, sposi in Dior. Chanel acquista la camiceria Charvet La Voce di New York (leggi di più)
Taylor Swift e Travis Kelce si sposano al Madison Square Garden in nozze sfarzose e intime Euronews.com (leggi di più)
Il "matrimonio del secolo" di Taylor Swift e Travis Kelce Vietnam.vn (leggi di più)
RAINEWS * CRONACA: «TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE SPOSI, NOZZE BLINDATE A NEW YORK: ADAM SANDLER CELEBRA IL MATRIMONIO agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, folla fuori dal Madison Square Garden Il Secolo XIX (leggi di più)
New York, sfilata di star per il matrimonio di Taylor Swift Sky TG24 (leggi di più)
Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati ANSA (leggi di più)
Taylor Swift e Travis Kelce sposi: oltre 1000 invitati, Adam Sandler officia le nozze blue News (leggi di più)
Quanto è costato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce? Vanity Fair Italia (leggi di più)
Taylor Swift e Travis Kelce sposi: mille invitati e nozze blindate a New York Il Mattino (leggi di più)
Casse di aragoste e pollo: cosa hanno mangiato gli invitati di Swift e Kelce al matrimonio più glamour di sempre Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Taylor Swift e Travis Kelce sposi: mille invitati e nozze blindate a New York Il Mattino (leggi di più)
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