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Brasile-Norvegia 1-2, pagelle e tabellino: Haaland condanna Ancelotti, Bruno Guimaraes sbaglia un rigore, Gabriel si fa sorprendere, Neymar segna dal dischetto, Nyland decisivo Goal.com (leggi di più)
La Norvegia resta la bestia nera del Brasile e rema verso i quarti RSI (leggi di più)
Basta due palle ad Haaland, la Norvegia va sul 2-0 RSI (leggi di più)
Mondiali, dove vedere le partite di oggi domenica 5 luglio: Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra Il Messaggero (leggi di più)
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Brasile - Norvegia (Mondiali) Corriere della Sera (leggi di più)
#(in diretta!trasmissione!) Brasile-Norvegia Coppa del Mondo FIFA in diretta GRATIS 05 luglio 2026 人民网财经 (leggi di più)
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[DIRETTA-TV] Brasile - Norvegia Mondiali 2026 in diretta streaming 人民网财经 (leggi di più)
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Mondiali, Brasile-Norvegia 0-0: verdeoro sbagliano rigore – Diretta OglioPoNews (leggi di più)
Brasile-Norvegia, gol annullato e rigore sbagliato: avvio a tutto gas OglioPoNews (leggi di più)
[COPPA DEL MONDO FIFATM] Brasile vs Norvegia, Ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA, GRATIS, 6 luglio 2026 人民网财经 (leggi di più)
[FOX TV] Brasile vs Norvegia, Ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA, 6 luglio 2026 人民网财经 (leggi di più)
[Trasmissione in diretta] Brasile vs Norvegia, Coppa del Mondo FIFA, IN DIRETTA, 6 luglio 2026 人民网财经 (leggi di più)
[FIFATMLive] Brasile vs Norvegia, Ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA, 6 luglio 2026 人民网财经 (leggi di più)
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