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Wimbledon: Sinner batte Struff, è in semifinale Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Sinner, paura del caldo a Wimbledon 2026: "Spero non accada come a Parigi..." Adnkronos (leggi di più)
"Ero un po' in difficoltà, poi ho iniziato a servire meglio. Sono rimasto lì mentalmente": l'analisi di Sinner Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Sinner batte Struff e vola in semifinale a Wimbledon La Provincia di Cremona (leggi di più)
Sinner, semifinale a Wimbledon e... pensiero al Roland Garros: "Speriamo che non ricapiti" Adnkronos (leggi di più)
Un bambino grida "Jannik" dagli spalti: la reazione di Sinner conquista tutti Corriere dello Sport (leggi di più)
Sinner batte Struff a Wimbledon, poi l'ennesima domanda su Parigi: "Grazie per avermelo ricordato" Fanpage (leggi di più)
Jannik Sinner: “Ho servito meglio, il secondo set poteva finire diversamente”. E all’ennesima domanda sul caldo… OA Sport (leggi di più)
Sinner batte Struff in scioltezza: terza semifinale a Wimbledon panorama.it (leggi di più)
Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon dopo il successo su Struff: ora sfida Djokovic o Auger-Aliassime Il Mattino (leggi di più)
Sinner-Struff: highlights Wimbledon 2026 Sky Sport (leggi di più)
Wimbledon, Sinner: "È stata dura ma mi godo questa semifinale" Sportmediaset (leggi di più)
Quando gioca Sinner la semifinale a Wimbledon? Orario, avversario, tv, streaming OA Sport (leggi di più)
Jannik Sinner, perché i genitori non sono a Wimbledon a tifare per lui DiLei (leggi di più)
Sinner in semifinale a Wimbledon dovrà alzare ancora il livello: il commento di Renzo Furlan Sky Sport (leggi di più)
Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon: Struff battuto in tre set Il T Quotidiano (leggi di più)
Sinner avanza in tre set blue News (leggi di più)
Golarsa: "Sinner ha fatto la differenza in pochi punti" Sky Sport (leggi di più)
Sinner a Wimbledon: "Lavorato tanto, oggi ero a mio agio anche con il caldo" Sky Sport (leggi di più)
Wimbledon: Sinner disinnesca Struff in tre set e torna in semifinale Ubitennis (leggi di più)
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