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📖 📚 Il caso Mario Adinolfi: l'arresto del capo del Popolo della Famiglia 📅 domenica 12 luglio 2026

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12 Luglio 2026

Attualità

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📰 Caso Adinolfi, la compagna di partito: Spero si penta - Il Mattino

Caso Adinolfi, la compagna di partito: Spero si penta  Il Mattino (leggi di più)

🎭 Il teatro italiano. Le maschere eterne di Adinolfi e Lavitola - HuffPost Italia

Il teatro italiano. Le maschere eterne di Adinolfi e Lavitola  HuffPost Italia (leggi di più)

📰 Caso Adinolfi, la compagna di partito: "Ci fidavamo di lui, ora spero dica la verità" - Adnkronos

Caso Adinolfi, la compagna di partito: "Ci fidavamo di lui, ora spero dica la verità"  AdnkronosAdinolfi, l'accusa di truffa e quei 1,6 milioni usati per fini personali, dalla barca al viaggio a Courmayeur. Il gip: «Faceva doni con i soldi dei clienti»  Corriere RomaSeicentomila euro in fumo, le puntate di Adinolfi nei casinò  la Repubblica (leggi di più)

📰 Arrestato Mario Adinolfi. Accusato dei reati di truffa e evasione fiscale. - Giornale Radio

Arrestato Mario Adinolfi. Accusato dei reati di truffa e evasione fiscale.  Giornale Radio (leggi di più)

📰 Mario Adinolfi si difende: «Dopo 14 ore di perquisizione sono andati via con due fogli di carta e un bancomat» - Il Mattino

Mario Adinolfi si difende: «Dopo 14 ore di perquisizione sono andati via con due fogli di carta e un bancomat»  Il Mattino (leggi di più)

📰 Belpaese dei balocchi | Adinolfi, Lavitola, Ranucci, Cairo e gli altri Nuovissimi mostri - Linkiesta.it

Belpaese dei balocchi | Adinolfi, Lavitola, Ranucci, Cairo e gli altri Nuovissimi mostri  Linkiesta.it (leggi di più)

🏛️ Mario Adinolfi arrestato, la politica, il poker, i reality: le mille vite di un provocatore - Il Messaggero

Mario Adinolfi arrestato, la politica, il poker, i reality: le mille vite di un provocatore  Il Messaggero (leggi di più)

👄 Mario Adinolfi ai domiciliari, Benedetta Rossi e il marito finalmente genitori, il nuovo fidanzato di Belen e gli altri gossip da leggere nel weekend - today.it

Mario Adinolfi ai domiciliari, Benedetta Rossi e il marito finalmente genitori, il nuovo fidanzato di Belen e gli altri gossip da leggere nel weekend  today.it (leggi di più)

📰 Adinolfi dai domiciliari: "Invidio Lavitola, lui è libero e io arrestato" - Il Fatto Quotidiano

Adinolfi dai domiciliari: "Invidio Lavitola, lui è libero e io arrestato"  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 “Mario Adinolfi parlava a Radio Maria e commentava il Vangelo, mi fidavo. E invece ha portato via i risparmi di una vita” - Il Fatto Quotidiano

“Mario Adinolfi parlava a Radio Maria e commentava il Vangelo, mi fidavo. E invece ha portato via i risparmi di una vita”  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 L’avvocato di Adinolfi: "Gli atti dell'inchiesta? Li ho letti prima sui giornali. A Mario hanno messo il braccialetto elettronico, si valuti una misura diversa" - Il Riformista

L’avvocato di Adinolfi: "Gli atti dell'inchiesta? Li ho letti prima sui giornali. A Mario hanno messo il braccialetto elettronico, si valuti una misura diversa"  Il Riformista (leggi di più)

📰 La presunta truffa per cui è stato arrestato Mario Adinolfi - Il Post

La presunta truffa per cui è stato arrestato Mario Adinolfi  Il Post (leggi di più)

📰 Parlano le vittime di Mario Adinolfi, come sono caduti nella trappola e i soldi in fumo. Anziani, fragili e fan cattolici: «Con lui ho perso la dignità - Open

Parlano le vittime di Mario Adinolfi, come sono caduti nella trappola e i soldi in fumo. Anziani, fragili e fan cattolici: «Con lui ho perso la dignità  Open (leggi di più)

📰 Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Con la scommessa collettiva buco da quasi 5 milioni di euro». Il gip:... - Il Messaggero

Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Con la scommessa collettiva buco da quasi 5 milioni di euro». Il gip:...  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Mario Adinolfi arrestato a Roma: «Truffa ed evasione fiscale, con la "Scommessa collettiva" danni per 5 milioni di euro» - Corriere Roma

Mario Adinolfi arrestato a Roma: «Truffa ed evasione fiscale, con la "Scommessa collettiva" danni per 5 milioni di euro»  Corriere Roma (leggi di più)

📰 Adinolfi: 'Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale' - ANSA

Adinolfi: 'Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale'  ANSA (leggi di più)

📣 Mario Adinolfi ai domiciliari, lui si difende: "Posso solo dire di essere totalmente innocente" - RaiNews

Mario Adinolfi ai domiciliari, lui si difende: "Posso solo dire di essere totalmente innocente"  RaiNews (leggi di più)

📰 Mario Adinolfi ai domiciliari: “Sono totalmente innocente, vogliono vedermi nel fango” - la Repubblica

Mario Adinolfi ai domiciliari: “Sono totalmente innocente, vogliono vedermi nel fango”  la Repubblica (leggi di più)

📰 Caso Adinolfi, il giornalista si difende: "Totalmente innocente. Vivo da monaco, senza vizi" - RomaToday

Caso Adinolfi, il giornalista si difende: "Totalmente innocente. Vivo da monaco, senza vizi"  RomaToday (leggi di più)

⚖️ “Come Davide contro Golia”, Adinolfi si difende dalle accuse: “Vivo come un monaco. Conta la giustizia di Dio. Sono puro come acqua di fonte” - Quotidiano Nazionale

“Come Davide contro Golia”, Adinolfi si difende dalle accuse: “Vivo come un monaco. Conta la giustizia di Dio. Sono puro come acqua di fonte”  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

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