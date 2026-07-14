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Guardare Sinner: un esercizio di attenzione a cui non siamo più abituati Ubitennis (leggi di più)
Alcaraz vicino al rientro, in Spagna sono sicuri: “È guarito”. Carlos è pronto a interrompere il dominio di Sinner Virgilio Sport (leggi di più)
Sinner, il clone di Djokovic: tutte le incredibili analogie con il serbo panorama.it (leggi di più)
VIDEO. Sinner show a Wimbledon: 'Sono brillo... L'ansia di mamma? Non so, non sono ancora genitore' Sky Sport (leggi di più)
Quanto costa lo staff di Jannik Sinner: stipendi e spese del team Sky TG24 (leggi di più)
Sinner, il commento di 4 parole che dice tutto su Kate Middleton e William Corriere dello Sport (leggi di più)
Sinner dopo Wimbledon, ballo e risate alla cena di gala: "Sono brillo" Sportmediaset (leggi di più)
Quando si giocherà il prossimo Sinner-Alcaraz? Le ipotesi all’orizzonte. Attenzione: potrebbe non essere in finale… OA Sport (leggi di più)
Sinner, il trionfo a Wimbledon spinge il suo impero economico oltre gli 80 milioni di euro Tgcom24 (leggi di più)
Effetto Sinner, il tennis supera il calcio anche online La Verità (leggi di più)
L'incredibile coincidenza tra Sinner e Djokovic: stessi titoli vinti a 25 anni Sky Sport (leggi di più)
Effetto Sinner, Emilia Romagna terra di tennis: sesta in Italia, prima sulla Coppa Davis Il Resto del Carlino (leggi di più)
Buonfiglio rivela il discorso fatto a Sinner dopo Wimbledon Sky Sport (leggi di più)
Jannik Sinner primo del Prize Money Ranking. Quanti soldi guadagnano i tennisti? La classifica dei premi OA Sport (leggi di più)
L'avversario più duro di Sinner? La patente per la moto: "Bocciato 4 volte all'esame, l'ultima..." La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Zverev 'punta' Sinner, allarme nel ranking: così può sorpassare a numero 1 Adnkronos (leggi di più)
I maxi guadagni di Sinner: quasi 100 milioni di patrimonio. Caccia ad Alcaraz il Giornale (leggi di più)
Jannik Sinner "brillo" al gala di Wimbledon: "Bocciato di nuovo alla patente della moto" Tgcom24 (leggi di più)
Allo US Open il quarto campione Slam diverso? Non succede dal 2014 SuperTennis (leggi di più)
Sinner vince Wimbledon per il secondo anno di fila: Zverev battuto dopo quasi quattro ore di gioco today.it (leggi di più)
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