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⛽🚗 Accise sui carburanti, il governo valuta di nuovo una riduzione dopo proteste e malumori • Aggiornamenti di oggi domenica 26 luglio 2026

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26 Luglio 2026

Attualità

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domenica, 26 luglio 2026
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📰 CODACONS * «CARBURANTI, PIENO DI GASOLIO COSTA 15 EURO IN PIÙ DA INIZIO LUGLIO, TAGLIO ACCISE DA 8 CENT È INSUFFICIENTE - agenziagiornalisticaopinione.it

CODACONS * «CARBURANTI, PIENO DI GASOLIO COSTA 15 EURO IN PIÙ DA INIZIO LUGLIO, TAGLIO ACCISE DA 8 CENT È INSUFFICIENTE  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Caro carburanti, in Puglia in un anno aumenti per oltre il 21% - Quotidiano Di Puglia

Caro carburanti, in Puglia in un anno aumenti per oltre il 21%  Quotidiano Di Puglia (leggi di più)

📰 Decreto carburanti, “non ci saranno solo le accise mobili” - il Giornale

Decreto carburanti, “non ci saranno solo le accise mobili”  il Giornale (leggi di più)

📣 Prezzi record per la benzina in Italia, governo valute accise mobili - Euronews.com

Prezzi record per la benzina in Italia, governo valute accise mobili  Euronews.com (leggi di più)

📰 Carburanti, ipotesi decreto in settimana e accise mobili - Sky TG24

Carburanti, ipotesi decreto in settimana e accise mobili  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Caro carburanti: Urso annuncia l'ipotesi accise mobili - Emme24

Caro carburanti: Urso annuncia l'ipotesi accise mobili  Emme24 (leggi di più)

📰 Prezzi carburanti ancora su, il diesel self service a 2,184 euro - lapresse.it

Prezzi carburanti ancora su, il diesel self service a 2,184 euro  lapresse.it (leggi di più)

📰 Carburanti alle stelle, Meloni anticipa il taglio accise - Virgilio

Carburanti alle stelle, Meloni anticipa il taglio accise  Virgilio (leggi di più)

📰 Carburanti, il governo corre ai ripari - Sarno Notizie

Carburanti, il governo corre ai ripari  Sarno Notizie (leggi di più)

📰 Per il mini-taglio dei carburanti bisogna attendere. Urso "Attiveremo l'accisa mobile, per fare altro servono risorse" - HuffPost Italia

Per il mini-taglio dei carburanti bisogna attendere. Urso "Attiveremo l'accisa mobile, per fare altro servono risorse"  HuffPost Italia (leggi di più)

📰 Carburanti, il Governo valuta le accise mobili per frenare il rialzo di benzina e diesel - Informazione e Comunicazione

Carburanti, il Governo valuta le accise mobili per frenare il rialzo di benzina e diesel  Informazione e Comunicazione (leggi di più)

📰 Carburanti, ancora spinta al rialzo: a Milano punte oltre i 2,6 euro al litro - Il Sole 24 ORE

Carburanti, ancora spinta al rialzo: a Milano punte oltre i 2,6 euro al litro  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: «CARBURANTI. FILINI (FDI): SU ACCISE MOBILI SCHLEIN PRENDE CANTONATA, NON NE AZZECCA UNA - agenziagiornalisticaopinione.it

FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: «CARBURANTI. FILINI (FDI): SU ACCISE MOBILI SCHLEIN PRENDE CANTONATA, NON NE AZZECCA UNA  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Quanto stanno aumentando i carburanti per la guerra in Iran? E cosa ci dobbiamo aspettare in futuro - TGLA7

Quanto stanno aumentando i carburanti per la guerra in Iran? E cosa ci dobbiamo aspettare in futuro  TGLA7 (leggi di più)

📰 Benzina alle stelle: il governo tace mentre i prezzi volano - Il Fatto Quotidiano

Benzina alle stelle: il governo tace mentre i prezzi volano  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Potrebbe non esserci un nuovo taglio delle accise - Motor1.com Italia

Potrebbe non esserci un nuovo taglio delle accise  Motor1.com Italia (leggi di più)

📰 Caro-carburanti, il ministro Urso a Tgcom24: "Valutiamo accise mobili, ma prezzi aumentati di meno rispetto all'Europa" - Mediaset Infinity

Caro-carburanti, il ministro Urso a Tgcom24: "Valutiamo accise mobili, ma prezzi aumentati di meno rispetto all'Europa"  Mediaset Infinity (leggi di più)

📰 Caro carburanti 2026: governo al lavoro su nuovo taglio accise mobili - Capitalist.it

Caro carburanti 2026: governo al lavoro su nuovo taglio accise mobili  Capitalist.it (leggi di più)

📰 Carburanti, Governo al lavoro sul caro prezzi. Al vaglio anche ipotesi accise mobili - PPN ADI - Agenzia delle Infrastrutture -

Carburanti, Governo al lavoro sul caro prezzi. Al vaglio anche ipotesi accise mobili  PPN ADI - Agenzia delle Infrastrutture - (leggi di più)

📰 Caro carburanti, il governo studia i tagli - Momento-Sera

Caro carburanti, il governo studia i tagli  Momento-Sera (leggi di più)

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