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CODACONS * «CARBURANTI, PIENO DI GASOLIO COSTA 15 EURO IN PIÙ DA INIZIO LUGLIO, TAGLIO ACCISE DA 8 CENT È INSUFFICIENTE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Caro carburanti, in Puglia in un anno aumenti per oltre il 21% Quotidiano Di Puglia (leggi di più)
Decreto carburanti, “non ci saranno solo le accise mobili” il Giornale (leggi di più)
Prezzi record per la benzina in Italia, governo valute accise mobili Euronews.com (leggi di più)
Carburanti, ipotesi decreto in settimana e accise mobili Sky TG24 (leggi di più)
Caro carburanti: Urso annuncia l'ipotesi accise mobili Emme24 (leggi di più)
Prezzi carburanti ancora su, il diesel self service a 2,184 euro lapresse.it (leggi di più)
Carburanti alle stelle, Meloni anticipa il taglio accise Virgilio (leggi di più)
Carburanti, il governo corre ai ripari Sarno Notizie (leggi di più)
Per il mini-taglio dei carburanti bisogna attendere. Urso "Attiveremo l'accisa mobile, per fare altro servono risorse" HuffPost Italia (leggi di più)
Carburanti, il Governo valuta le accise mobili per frenare il rialzo di benzina e diesel Informazione e Comunicazione (leggi di più)
Carburanti, ancora spinta al rialzo: a Milano punte oltre i 2,6 euro al litro Il Sole 24 ORE (leggi di più)
FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: «CARBURANTI. FILINI (FDI): SU ACCISE MOBILI SCHLEIN PRENDE CANTONATA, NON NE AZZECCA UNA agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Quanto stanno aumentando i carburanti per la guerra in Iran? E cosa ci dobbiamo aspettare in futuro TGLA7 (leggi di più)
Benzina alle stelle: il governo tace mentre i prezzi volano Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Potrebbe non esserci un nuovo taglio delle accise Motor1.com Italia (leggi di più)
Caro-carburanti, il ministro Urso a Tgcom24: "Valutiamo accise mobili, ma prezzi aumentati di meno rispetto all'Europa" Mediaset Infinity (leggi di più)
Caro carburanti 2026: governo al lavoro su nuovo taglio accise mobili Capitalist.it (leggi di più)
Carburanti, Governo al lavoro sul caro prezzi. Al vaglio anche ipotesi accise mobili PPN ADI - Agenzia delle Infrastrutture - (leggi di più)
Caro carburanti, il governo studia i tagli Momento-Sera (leggi di più)
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