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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi domenica 26 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
26 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 26 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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domenica, 26 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
domenica, 26 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Mosca ribatte a Crosetto: “Ha offerto un posto all’ex ministro ucraino Fedorov? Anche Bin Laden sarebbe stato un eccellente consigliere”
    di Redazione Esteri
    Nuove tensioni tra Mosca e il governo italiano. L’offerta di un incarico come consulente, lanciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto all’ex ministro ucraino Mykhailo Fedorov, silurato dal presidente Zelensky nell’ambito del suo ultimo rimpasto di governo, ha irritato i vertici russi. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, non nuova a reazioni […] L'articolo Mosca ribatte a Crosetto: “Ha offerto un posto all’ex ministro ucraino Fedorov? Anche Bin Laden sarebbe stato un eccellente consigliere” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Scontri No Tav in Val di Susa, Mattarella chiama Piantedosi: “Solidarietà”. Meloni: “Lo Stato non si piega”. M5s: “Si danneggia una giusta battaglia”
    di Redazione Cronaca
    Condanna unanime della politica agli scontri tra manifestanti e polizia durante la marcia No Tav in Valle di Susa. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto, telefonando al miministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere “solidarietà”. Poco prima aveva parlato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusando gli attivisti di “non stare difendendo un’idea, […] L'articolo Scontri No Tav in Val di Susa, Mattarella chiama Piantedosi: “Solidarietà”. Meloni: “Lo Stato non si piega”. M5s: “Si danneggia una giusta battaglia” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Legge elettorale, la rivolta dentro Forza Italia. Gianni Letta media col Quirinale per le preferenze
    di Giacomo Salvini
    Mercoledì, quando Antonio Tajani si presenterà davanti ai suoi senatori per convincerli ad approvare la legge elettorale, troverà un gruppo riottoso. Tra i fedelissimi del segretario che vogliono chiudere la legge il prima possibile e quelli più vicini a Marina Berlusconi che invece vogliono rallentare le tempistiche o addirittura frenare Fratelli d’Italia sulle preferenze. Lo […] L'articolo Legge elettorale, la rivolta dentro Forza Italia. Gianni Letta media col Quirinale per le preferenze proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La ministra Calderone a un giovane che lascia l’Italia: “Siamo il paese più bello del mondo, qui garanzie senza eguali”
    di Redazione Politica
    Lo scorso 20 luglio, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone è stata ospite del Giffoni Film Festival. L’ex presidente dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, carica che ha lasciato per diventare ministra e da allora ricoperta da suo marito, ha preso parte alla presentazione del film “Il quaderno di Tommaso” promosso dalla Fondazione Studi Consulenti […] L'articolo La ministra Calderone a un giovane che lascia l’Italia: “Siamo il paese più bello del mondo, qui garanzie senza eguali” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Val di Susa, la manifestazione No Tav contro i “cantieri della devastazione”: “Siamo oltre 20mila” | Il video
    di Redazione Cronaca
    È partita da Venaus (Torino), in Valle di Susa, la manifestazione del movimento No Tav ribattezzata “marcia verso i cantieri della devastazione“. Secondo gli organizzatori si sono radunate circa 20mila persone. In apertura del corteo lo striscione “C’eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav”. La protesta è organizzata in occasione della decima […] L'articolo Val di Susa, la manifestazione No Tav contro i “cantieri della devastazione”: “Siamo oltre 20mila” | Il video proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Usa, la surreale cena dei corrispondenti alla corte dell’aguzzino
    di Valeria Marzano
    Annullata in seguito all’incursione di un attentatore armato lo scorso 25 aprile, la cerimonia di gala con premiazione dei corrispondenti della Casa bianca è andata in scena ieri (venerdì sera […] The post Usa, la surreale cena dei corrispondenti alla corte dell’aguzzino first appeared on il manifesto.
  • Nuovi raid. La Cisgiordania è vicina al punto di rottura
    di Michele Giorgio
    Centinaia di migliaia di palestinesi erano chiusi ieri, da cancelli e posti di blocco dell’esercito, dentro decine di villaggi e città della Cisgiordania centro-settentrionale. I coloni israeliani, invece, sono tornati […] The post Nuovi raid. La Cisgiordania è vicina al punto di rottura first appeared on il manifesto.
  • Ángel Bonomini, metafisica del fantastico
    di Gennaro Serio
    Joachin Despines è un poeta con un unico ammiratore che, oltre a stamparne i libri, li distribuisce coscienziosamente tra gli intellettuali più in vista. I suoi «appetiti di fama», però, […] The post Ángel Bonomini, metafisica del fantastico first appeared on il manifesto.
  • «Per la Sanità territoriale il Pnrr è un’occasione persa»
    di Valeria Marzano
    Gavino Maciocco è stato chirurgo, medico di famiglia, dirigente Asl e docente universitario. È il padre nobile della riforma della sanità territoriale. Le «case di comunità» realizzate con il Pnrr […] The post «Per la Sanità territoriale il Pnrr è un’occasione persa» first appeared on il manifesto.
  • Fakir, la verità schiacciata. «Fanno come con Aldrovandi»
    di Valeria Marzano
    «Siamo rassegnati». Non è affatto ottimista Fabio Anselmo, l’avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, il 43enne morto una settimana fa a Bologna mentre veniva «contenuto» da due agenti di polizia. […] The post Fakir, la verità schiacciata. «Fanno come con Aldrovandi» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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