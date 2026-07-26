Il disco in evidenza: Sanctuary Park, 2026, The Jayhawks

I Jayhawks pubblicheranno il nuovo album Sanctuary Park il 28 agosto 2026 per Thirty Tigers. Il disco arriva nell’anno in cui la formazione americana celebra il 40º anniversario dalla nascita, avvenuta nel 1986 a Minneapolis. Il nuovo lavoro è stato anticipato da due singoli, Keeping Our Heads Above Water e American Midnight. Entrambi introducono un album che guarda alla lunga storia della band e al suo modo di unire diverse influenze musicali.

Un album tra alternative country e college rock

Sanctuary Park raccoglie gli elementi che hanno caratterizzato il percorso dei Jayhawks negli ultimi quarant’anni. Il gruppo propone un equilibrio tra alternative country, americana e college rock, sostenuto da melodie pop e armonizzazioni a tre voci. In questo nuovo capitolo, la band punta quindi su un sound costruito nel tempo. Le armonie vocali e la scrittura di Gary Louris restano al centro dell’identità musicale del gruppo, insieme all’intesa tra i componenti della formazione.

La collaborazione con Bob Ezrin

La band ha registrato Sanctuary Park a Toronto, in Canada, insieme al produttore Bob Ezrin. Il rapporto tra Ezrin e i Jayhawks risale al 2000, quando il produttore aveva già lavorato con il gruppo per Smile, considerato un classico della discografia della formazione. Ezrin ha inoltre collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Pink Floyd, Peter Gabriel, Alice Cooper e Lou Reed. Per il nuovo album, il produttore ha invitato i Jayhawks a registrare nel suo studio di Toronto. Il lavoro in studio ha permesso di ritrovare una collaborazione già sperimentata in passato. La produzione punta così a valorizzare la personalità sonora della band, mantenendo al centro le caratteristiche che ne hanno definito il percorso.

La formazione e il ruolo di Gary Louris

Per Sanctuary Park, i Jayhawks hanno scelto di concentrarsi sugli elementi che da sempre contraddistinguono la loro musica. Tra questi spicca la scrittura del leader Gary Louris, affiancata dalle armonizzazioni vocali a tre voci. La formazione comprende inoltre Karen Grotberg alle tastiere, Tim O’Reagan alla batteria e Marc Perlman al basso. Il loro rapporto musicale si è consolidato attraverso quattro decenni di attività condivisa. Inoltre, la scelta di registrare suonando dal vivo in studio ha contribuito a catturare l’intesa sviluppata dalla band nel corso degli anni. L’album nasce quindi dall’interazione diretta tra i musicisti e dalla loro lunga esperienza comune.

Quarant’anni di storia

Il 2026 rappresenta un anno importante per i Jayhawks, nati a Minneapolis nel 1986. Nel corso della loro carriera, la formazione ha suonato in diversi festival internazionali. La band ha inoltre condiviso il palco come formazione di supporto per artisti come Ray Davies, Roger McGuinn e Johnny Cash. Un percorso lungo quarant’anni che trova ora un nuovo capitolo in Sanctuary Park. L’album, in uscita il 28 agosto 2026 per Thirty Tigers, arriva dunque in una fase significativa della storia dei Jayhawks. I due singoli già pubblicati, Keeping Our Heads Above Water e American Midnight, hanno anticipato il ritorno della formazione americana.

I singoli che hanno anticipato Sanctuary Park

I Jayhawks pubblicheranno Sanctuary Park il 28 agosto 2026 per Thirty Tigers. Il nuovo lavoro arriva nell’anno in cui la formazione americana celebra il 40º anniversario della nascita. Il disco raccoglie gli elementi che hanno caratterizzato il percorso della band negli ultimi quattro decenni. L’album è stato anticipato da due singoli, Keeping Our Heads Above Water e American Midnight. Entrambi offrono un primo assaggio del nuovo capitolo musicale dei Jayhawks.

Sanctuary Park, un nuovo capitolo per i Jayhawks

Con Sanctuary Park, i Jayhawks valorizzano il sound che li ha accompagnati per quarant’anni. Il disco unisce alternative country, americana e college rock, con melodie pop curate e le armonizzazioni a tre voci che da sempre caratterizzano la formazione. Al centro del progetto resta Gary Louris, leader della band e autore delle canzoni. Accanto a lui ci sono Karen Grotberg alle tastiere, Tim O’Reagan alla batteria e Marc Perlman al basso. La loro intesa musicale rappresenta uno degli elementi centrali del nuovo album. Inoltre, il gruppo ha scelto di registrare suonando dal vivo in studio. Questa modalità ha permesso di catturare la spontaneità nata da quarant’anni di attività condivisa.

La collaborazione con Bob Ezrin

I Jayhawks hanno registrato Sanctuary Park a Toronto, in Canada, insieme al produttore Bob Ezrin. La collaborazione arriva a distanza di anni dal precedente lavoro svolto insieme nel 2000 per Smile, considerato un classico della discografia della band. Ezrin ha accettato nuovamente di lavorare con i Jayhawks e li ha invitati a registrare nel suo studio di Toronto. Il produttore ha inoltre sottolineato il valore della musica della band e la particolare gentilezza e dolcezza che riconosce nel suo suono. La carriera di Bob Ezrin comprende collaborazioni con artisti come Pink Floyd, Peter Gabriel, Alice Cooper e Lou Reed. Il suo ritorno al fianco dei Jayhawks rappresenta quindi un nuovo incontro con una formazione con cui aveva già lavorato in passato.

Due singoli anticipano il nuovo album

Prima dell’uscita di Sanctuary Park, i Jayhawks hanno presentato due brani. Il primo è Keeping Our Heads Above Water, seguito da American Midnight. I due singoli introducono il pubblico al nuovo album e al percorso musicale scelto dalla band per questo nuovo appuntamento discografico.

I Jayhawks verso i 40 anni di carriera

Il 2026 segna il 40º anniversario dei Jayhawks, formazione nata a Minneapolis nel 1986. Nel corso della loro carriera, la band ha portato la propria musica sui palchi dei principali festival internazionali. Nel tempo, inoltre, i Jayhawks hanno condiviso il palco come band di supporto con artisti come Ray Davies, Roger McGuinn e Johnny Cash. Una storia lunga quattro decenni che trova ora un nuovo punto di passaggio con l’arrivo di Sanctuary Park. Il nuovo album uscirà il 28 agosto 2026 per Thirty Tigers, dopo essere stato anticipato dai singoli Keeping Our Heads Above Water e American Midnight. (La redazione)

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