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Michael Stipe presenta Hum Desiderata, un nuovo brano tra poesia e musica

Michael Stipe presenta Hum Desiderata, un nuovo lavoro che unisce la recitazione della poesia "Desiderata" di Max Ehrmann a "Hum", brano strumentale scritto e prodotto con Andy LeMaster. La registrazione, presenta tra opere sonore di Joyfully Waiting 21, include anche la voce aggiuntiva di Elizabeth Hatmaker.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
26 Luglio 2026

Micheal Stipe (press photo)

Michael Stipe torna al centro della scena musicale con Hum Desiderata, un nuovo lavoro che unisce la recitazione di una poesia a una traccia strumentale. Il brano fa parte delle opere sonore presentate nell’ambito di Joyfully Waiting 21.

La poesia di Max Ehrmann incontra la musica

Michael Stipe interpreta la poesia Desiderata di Max Ehrmann, accompagnato dal brano strumentale Hum, scritto e prodotto insieme ad Andy LeMaster. Nella registrazione è presente anche la voce di Elizabeth Hatmaker. Il risultato mette in relazione parola recitata e composizione musicale, con un approccio che amplia il percorso artistico di Stipe oltre la tradizionale forma della canzone.

Il contributo di Elizabeth Hatmaker

La registrazione include inoltre la voce aggiuntiva di Elizabeth Hatmaker, artista con base ad Atene. Il suo intervento arricchisce la componente vocale del lavoro e completa la struttura sonora di Hum Desiderata. Il brano rientra tra le opere sonore presentate in Joyfully Waiting 21, progetto che accoglie il lavoro di Stipe in una dimensione artistica legata anche alla sperimentazione tra suono e parola. (La redazione)

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