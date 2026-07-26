Il disco in evidenza: The Confuser, 2026, Robyn Hitchcock

Robyn Hitchcock torna con The Confuser, il suo 25° album solista in studio. Il disco raccoglie brani originali inediti ed è arrivato il 24 luglio 2026 per Tiny Ghost Records. L’album nasce a Nashville, nel Tennessee, dove Hitchcock ha lavorato con il produttore Brad Jones. La formazione comprende Jeremy Fetzer alla chitarra elettrica, Todd Bolden al basso ed Eric Slick alla batteria. Al progetto partecipa anche Kimberley Rew, storico compagno di chitarra di Hitchcock nei Soft Boys. Rew suona in cinque brani, aggiungendo un legame diretto con una delle prime fasi della carriera dell’artista.

Un percorso lungo quasi cinquant’anni

La storia musicale di Robyn Hitchcock affonda le radici nella scena britannica della fine degli anni Settanta. Con i Soft Boys, il musicista ha contribuito a definire un modo personale di unire rock psichedelico, melodie pop e scrittura surreale. Nel corso della carriera solista, Hitchcock ha mantenuto una produzione costante. Il suo percorso comprende album molto diversi tra loro, ma conserva una linea riconoscibile. The Confuser si inserisce così in una discografia che ha attraversato diverse epoche. Il disco richiama, per impostazione e sensibilità, lavori precedenti come Element of Light del 1986 e Respect del 1993. La voce e la chitarra di Hitchcock restano al centro del progetto, con un approccio energico e una scrittura capace di alternare ironia, stranezza e riflessione.

Un suono tra rock e psichedelia

Il nuovo lavoro si muove soprattutto nell’area del jangle rock. Le chitarre hanno un ruolo importante, mentre le melodie conservano una componente pop che rende il materiale immediato. Allo stesso tempo, l’album non rinuncia alla dimensione psichedelica che accompagna da tempo la musica di Hitchcock. Il risultato mette insieme chitarre brillanti, ritmi vivaci e atmosfere più sospese, senza rinunciare alla varietà. La produzione di Brad Jones contribuisce a tenere insieme queste diverse direzioni. Inoltre, la presenza di Kimberley Rew crea un dialogo tra passato e presente, soprattutto nei brani in cui le due chitarre si incontrano.

I Am This Thing apre il disco

Il primo brano, I Am This Thing, parte con grande dinamismo. Hitchcock propone una scrittura rapida e ironica, costruita su giochi di parole e linee melodiche agili. Subito dopo arriva My Dead Astronaut. Il brano presenta inizialmente un tono leggero e surreale. Tuttavia, sotto questa superficie emerge una riflessione sulla morte di un esploratore dello spazio. Qui torna una delle caratteristiche più riconoscibili dell’artista. Hitchcock usa la musica per sviluppare immagini, idee e temi attraverso una prospettiva volutamente straniante.

Tra malinconia e chitarre sospese

Yesterday’s Rain mantiene una buona dose di energia. Il testo alterna spunti di riflessione e immagini insolite, mentre la voce si muove con un fraseggio particolare. Con Breathless, invece, il disco rallenta. Le chitarre assumono un tono più morbido e stratificato. Il brano costruisce così un’atmosfera sospesa, prima di lasciare spazio a Ghost in Sunlight. Anche quest’ultimo mantiene un andamento controllato. Poi, però, il pezzo cresce fino a un finale più ruvido e deciso.

Il dialogo tra epoche diverse

Uno degli aspetti più interessanti di The Confuser riguarda il modo in cui Hitchcock accosta influenze appartenenti a periodi differenti. Building From The Ruins rappresenta bene questa caratteristica. Il basso richiama una sensibilità vicina al rock degli anni Novanta, mentre le chitarre aggiungono una componente più vicina alla tradizione psichedelica. In How to Feel Alright, invece, emergono suggestioni legate agli anni Sessanta. Batteria e basso procedono insieme e costruiscono una base adatta alla scrittura melodica di Hitchcock. Il disco non cerca quindi una sola direzione sonora, ma mette in relazione linguaggi e decenni diversi.

Le crepe della vita quotidiana

Un altro tema ricorrente riguarda la sensazione di disgregazione. Diversi brani raccontano, con prospettive differenti, situazioni in cui qualcosa sembra perdere il proprio equilibrio. Monday for Me affronta questa dimensione attraverso una struttura folk-rock. Il brano procede con passo regolare e lascia spazio alle parole, che acquistano peso man mano che la canzone avanza. Il percorso conduce poi a Wasted, brano conclusivo dell’album. Hitchcock affronta con ironia il rapporto con l’alcol e con le difficoltà della vita quotidiana. Il tono resta leggero, ma sotto l’umorismo emerge una consapevolezza più amara delle contraddizioni dell’esistenza.

Kimberley Rew e il ritorno dei Soft Boys

La presenza di Kimberley Rew rappresenta uno degli elementi più significativi del nuovo album. I due musicisti condividono una lunga storia artistica iniziata con i Soft Boys. Il loro incontro in The Confuser non assume però il carattere di una semplice celebrazione del passato. Al contrario, le chitarre dialogano all’interno di un progetto nuovo e costruito nel presente. In How to Feel Alright, questo rapporto emerge con particolare evidenza. I due sembrano divertirsi nel sovrapporre riff e idee, mantenendo vivo il carattere giocoso della musica.

Un nuovo capitolo nella carriera di Hitchcock

A 73 anni, Robyn Hitchcock continua a lavorare senza affidarsi soltanto alla propria storia. The Confuser mostra un artista ancora interessato a sperimentare, cambiare prospettiva e cercare nuove combinazioni. Il disco non punta sulla nostalgia. Piuttosto, utilizza elementi che appartengono alla lunga carriera di Hitchcock per costruire un lavoro contemporaneo. Tra jangle rock, psichedelia, pop e scrittura surreale, The Confuser conferma la continuità di un percorso artistico che non ha perso curiosità né vitalità. La sua forza sta proprio nell’equilibrio tra familiarità e sorpresa, con una raccolta di brani che guarda al passato senza restarne prigioniera. (La redazione)

Cerca Reset