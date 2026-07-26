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L'etica smarrita di Coverciano: perché il calcio italiano non può permettersi il caso Pirlo Il Mattino di Puglia e Basilicata (leggi di più)
Pirlo e quei legami con la Russia: la panchina della Nazionale è a rischio il Giornale (leggi di più)
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Pirlo Ct dell’Italia, giallo sulla mancata ufficialità. Scoppia il caso dello sponsor russo Il Sole 24 ORE (leggi di più)
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La crociata per far saltare Pirlo: il pretesto dello sponsor russo e le riflessioni di Malagò. Perché sconfessare subito Maldini sarebbe un errore | L’analisi Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
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«Sponsor russi? La politica non si schieri contro Pirlo ct». Il generale scende in campo sulla nazionale Il Messaggero (leggi di più)
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Pirlo e il caso Russia, Malagò valuta e il Condacons pronto a ricorrere al Tar Adnkronos (leggi di più)
Anche Shevchenko contro Pirlo: “Condanno quello che ha fatto. Mi ha ferito” Radio Sportiva (leggi di più)
Pirlo infastidito per le "accuse strumentali": dal ritiro dello United Fc filtra nervosismo. Ore decisive La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Andrea Pirlo, Codacons: «Commissario tecnico della Nazionale? Ricorso immediato al Tar del Lazio per bloccare tale nomina» Leggo.it (leggi di più)
Pirlo, panchina ct Italia in bilico: nel mirino i rapporti con la Russia lapresse.it (leggi di più)
Affari in Russia, si complica la strada di Pirlo verso la panchina azzurra RaiNews (leggi di più)
Pirlo ct? Malagò vuole prima controllare il contratto con Fonbet eurosport.it (leggi di più)
No a Pirlo ct, esposto del Codacons all'Agcom AGI (leggi di più)
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