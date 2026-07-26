🎾 Tennis, Sinner salta Montreal, Djokovic rinuncia. Il ritorno è previsto per il Cincinnati Open 2026

Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno del mondo ha deciso di prolungare il periodo di riposo dopo il trionfo a Wimbledon. Anche Novak Djokovic ha rinunciato al torneo canadese, in programma dal 2 al 13 agosto. La decisione arriva in una fase importante della stagione sul cemento. Infatti, dopo Montreal, il calendario prevede il Masters 1000 di Cincinnati. Il torneo si svolgerà dal 13 al 23 agosto e rappresenterà un appuntamento significativo in vista degli US Open. Sinner ha scelto di concedersi altro tempo per recuperare, con uno sguardo rivolto soprattutto all’ultimo Slam della stagione. Gli US Open si disputeranno a New York a partire dal 31 agosto.

Il ritorno previsto a Cincinnati

Dopo il successo ottenuto a Wimbledon, Sinner non aveva ancora definito pubblicamente la propria programmazione. Tuttavia, la rinuncia a Montreal lascia pensare a un ritorno in campo a Cincinnati. Il Masters 1000 dell’Ohio potrebbe quindi rappresentare il primo vero test del numero uno del mondo dopo Wimbledon. Sinner avrebbe così l’opportunità di ritrovare il ritmo agonistico prima dell’appuntamento di New York. Anche Novak Djokovic dovrebbe tornare in campo a Cincinnati. Entrambi, quindi, potrebbero affrontare il torneo del 13 agosto come tappa di preparazione verso gli US Open.

Sinner perde 200 punti nel ranking ATP

La rinuncia a Montreal avrà una conseguenza sul ranking ATP di Sinner. Il tennista italiano perderà infatti 200 punti, senza però provocare cambiamenti significativi nella classifica. La scelta interrompe inoltre la corsa verso un possibile risultato mai raggiunto prima. Sinner aveva già conquistato i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Con questi cinque successi, il numero uno del mondo aveva costruito una stagione particolarmente positiva nei principali tornei della categoria. L’assenza da Montreal gli impedirà di proseguire, almeno per ora, il percorso verso la conquista di tutti i Masters 1000 dell’anno.

A Montreal spazio a Zverev e Auger-Aliassime

Senza Sinner e Djokovic, il torneo di Montreal vedrà comunque al via alcuni protagonisti di primo piano. Tra questi ci sarà Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP e vincitore del torneo nel 2017. Il tedesco arriva inoltre all’appuntamento canadese dopo aver conquistato il suo primo titolo del Grande Slam al Roland-Garros. Sarà presente anche il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 4 ATP. Per lui sarà la nona partecipazione al torneo di casa. L’obiettivo sarà migliorare il risultato ottenuto nel 2022, quando raggiunse i quarti di finale. Auger-Aliassime arriva inoltre a Montreal dopo due quarti di finale consecutivi disputati al Roland-Garros e a Wimbledon. Per la prima volta in carriera, sarà la testa di serie numero 2 in un torneo Masters 1000.

Il calendario verso gli US Open

Il programma del tennis sul cemento nordamericano entrerà quindi nel vivo con Montreal. Subito dopo, dal 13 al 23 agosto, toccherà a Cincinnati. Per Sinner e Djokovic, il prossimo appuntamento dovrebbe dunque essere il Masters 1000 dell’Ohio. Il torneo offrirà a entrambi l’occasione di prepararsi sul cemento in vista degli US Open. L’ultimo Slam della stagione prenderà il via a New York il 31 agosto. Sinner arriverà all’appuntamento dopo aver scelto il riposo al posto di Montreal, mentre Djokovic seguirà lo stesso percorso di avvicinamento. (La redazione)

Cerca Reset