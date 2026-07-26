domenica 26 luglio 2026
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Balletto Civile · Corpi in Azione (restituzione)
Teatro degli Impavidi - Sarzana
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Emanuela Serra · I'm not a hero
Fortezza Firmafede - Sarzana
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domenica 26 Luglio 2026
Vincenzo Salemme in: Lo spettacolo della mia vita
Levante Arena - Giovinazzo (Bari)
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Patrick Watson | Roma Summer Fest
Casa del Jazz - Roma
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Compagnie Ma' · Hold Fast
Fortezza Firmafede - Sarzana
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Joan Thiele | 79 Estate Fiesolana
Teatro Romano Fiesole - Fiesole
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domenica 26 Luglio 2026
YNGWIE MALMSTEEN (unica data in Italia) + MASTERPLAN + RivetSkull | 35° PORDENONE BLUES & C. FESTIVAL 2026
Parco San Valentino - Pordenone
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domenica 26 Luglio 2026
De André canta De André Best of Tour 2026
Arena Fiera Cagliari - Cagliari
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Skunk Anansie | Pisa Summer Knights 2026
Piazza dei Cavalieri - Pisa
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lunedì 27 Luglio 2026
Frah Quintale - Summer Tour '26
Piccolo Parco Urbano - Bagheria
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I Cani | acieloaperto
Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
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Savatage
Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
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L'Antidote
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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lunedì 27 Luglio 2026
Questa non è una pipa - L'illusione nell'arte dal Rinascimento a Magritte | Estate al Castello 2026
Castello Sforzesco - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (26 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Sick Tamburo at La Genzianella (26 Jul 26)
La Genzianella, Piazzale Della Puppa, 33081, Aviano, Italy
Pordenone Blues & C. Festival 2026
Parco San Valentino, Via San Valentino, 33170, Pordenone, Ital
WhoMadeWho at Phi Beach (27 Jul 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
Massimo Ranieri at La Rotonda Del Lungomare Vittorio Emanuele III (
La Rotonda Del Lungomare Vittorio Emanuele III, Lungomare Vittori
Tom Jones at Piazza Napoleone (28 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
Dropkick Murphys and Agnostic Front at Piazza Liberta' (28 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 33082, Azzano Decimo, Italy
Angelina Mango at Arena Beniamino Gigli (28 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Francesco Gabbani at Piazza Cavour (29 Jul 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
Emma at Arena Flegrea (29 Jul 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
Pooh at Piazza Napoleone (29 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
Eugenio Finardi at Piazzale Re Astolfo (29 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
Angelina Mango at Cavea Auditorium Parco della Musica (30 Jul 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
Carmen Consoli at Teatro Greco (30 Jul 26)
Teatro Greco, Siracusa, 96100, Siracusa, Italy
TonyPitony at Villa Bellini (30 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
Arisa at Forum Eventi (30 Jul 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
Delia at Piazza Liberta' (30 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 97100, Ragusa, Italy
Roma Summer Fest 2026
Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, 00196, Rome, Ita
Sting at Bassano Music Park (31 Jul 26)
Bassano Music Park, Galleria Ragazzi Del '99, 36061, Bassano De
Myke Towers at Raffo Parco Gondar (31 Jul 26)
Raffo Parco Gondar, Otello Torsello, Lungomare Galileo Galilei,
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
domenica, 26 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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