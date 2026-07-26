Home ARTICOLI 🏟️​👥🎸 Concerti e festival in Italia • Calendario aggiornato a oggi
Categorie: ARTICOLICALENDARIO E CONCERTI FESTIVALMUSICANEWS

🏟️​👥🎸 Concerti e festival in Italia • Calendario aggiornato a oggi domenica 26 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
26 Luglio 2026

Concerti e Festival

domenica 26 luglio 2026

Cerca concerti e festival

RESET

Controlla il meteo della tua città

domenica 26 Luglio 2026 - 20:10
Reset

Roma, IT

Map
27°C

pioggia leggera

Lun
25°C
cielo sereno
Mar
28°C
cielo sereno
Mer
29°C
cielo sereno
Gio
29°C
cielo sereno

Concerti e festival in programma

RESET
12345
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    Balletto Civile · Corpi in Azione (restituzione)
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
    MapVerifica evento
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    Emanuela Serra · I'm not a hero
    Fortezza Firmafede - Sarzana
    MapVerifica evento
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    Vincenzo Salemme in: Lo spettacolo della mia vita
    Levante Arena - Giovinazzo (Bari)
    MapVerifica evento
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    Patrick Watson | Roma Summer Fest
    Casa del Jazz - Roma
    MapVerifica evento
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    Compagnie Ma' · Hold Fast
    Fortezza Firmafede - Sarzana
    MapVerifica evento
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    Joan Thiele | 79 Estate Fiesolana
    Teatro Romano Fiesole - Fiesole
    MapVerifica evento
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    YNGWIE MALMSTEEN (unica data in Italia) + MASTERPLAN + RivetSkull | 35° PORDENONE BLUES & C. FESTIVAL 2026
    Parco San Valentino - Pordenone
    MapVerifica evento
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    De André canta De André Best of Tour 2026
    Arena Fiera Cagliari - Cagliari
    MapVerifica evento
  • Lug26
    domenica 26 Luglio 2026
    Skunk Anansie | Pisa Summer Knights 2026
    Piazza dei Cavalieri - Pisa
    MapVerifica evento
  • Lug27
    lunedì 27 Luglio 2026
    Frah Quintale - Summer Tour '26
    Piccolo Parco Urbano - Bagheria
    MapVerifica evento
  • Lug27
    lunedì 27 Luglio 2026
    I Cani | acieloaperto
    Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
    MapVerifica evento
  • Lug27
    lunedì 27 Luglio 2026
    Savatage
    Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
    MapVerifica evento
  • Lug27
    lunedì 27 Luglio 2026
    L'Antidote
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
    MapVerifica evento
  • Lug27
    lunedì 27 Luglio 2026
    Questa non è una pipa - L'illusione nell'arte dal Rinascimento a Magritte | Estate al Castello 2026
    Castello Sforzesco - Milano
    MapVerifica evento

CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

RESET
[1]23456789101112
Jul
26
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (26 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Map Verifica evento
Jul
26
Sick Tamburo at La Genzianella (26 Jul 26)
La Genzianella, Piazzale Della Puppa, 33081, Aviano, Italy
Map Verifica evento
Jul
26
Pordenone Blues & C. Festival 2026
Parco San Valentino, Via San Valentino, 33170, Pordenone, Ital
Map Verifica evento
Jul
27
WhoMadeWho at Phi Beach (27 Jul 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
Map Verifica evento
Jul
27
Massimo Ranieri at La Rotonda Del Lungomare Vittorio Emanuele III (
La Rotonda Del Lungomare Vittorio Emanuele III, Lungomare Vittori
Map Verifica evento
Jul
28
Tom Jones at Piazza Napoleone (28 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
Map Verifica evento
Jul
28
Dropkick Murphys and Agnostic Front at Piazza Liberta' (28 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 33082, Azzano Decimo, Italy
Map Verifica evento
Jul
28
Angelina Mango at Arena Beniamino Gigli (28 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Map Verifica evento
Jul
29
Francesco Gabbani at Piazza Cavour (29 Jul 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
Map Verifica evento
Jul
29
Emma at Arena Flegrea (29 Jul 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
Map Verifica evento
Jul
29
Pooh at Piazza Napoleone (29 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
Map Verifica evento
Jul
29
Eugenio Finardi at Piazzale Re Astolfo (29 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
Map Verifica evento
Jul
30
Angelina Mango at Cavea Auditorium Parco della Musica (30 Jul 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
Map Verifica evento
Jul
30
Carmen Consoli at Teatro Greco (30 Jul 26)
Teatro Greco, Siracusa, 96100, Siracusa, Italy
Map Verifica evento
Jul
30
TonyPitony at Villa Bellini (30 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
Map Verifica evento
Jul
30
Arisa at Forum Eventi (30 Jul 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
Map Verifica evento
Jul
30
Delia at Piazza Liberta' (30 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 97100, Ragusa, Italy
Map Verifica evento
Jul
30
Roma Summer Fest 2026
Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, 00196, Rome, Ita
Map Verifica evento
Jul
31
Sting at Bassano Music Park (31 Jul 26)
Bassano Music Park, Galleria Ragazzi Del '99, 36061, Bassano De
Map Verifica evento
Jul
31
Myke Towers at Raffo Parco Gondar (31 Jul 26)
Raffo Parco Gondar, Otello Torsello, Lungomare Galileo Galilei,
Map Verifica evento
🛒💿🎶 Offerte dischi (CD e vinili) su Amazon

Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

domenica, 26 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

CD e vinili più venduti su Amazon

Reset

Cerca il prodotto su Amazon

Musicletter.it utilizza i link di affiliazione per supportare il progetto.

CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 26 Luglio 2026

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
26 Luglio 2026

Articoli recenti

The Housemartins, la storia della band indie pop di Hull

26 Luglio 2026

CCCP – Fedeli alla linea, una storia tra punk, teatro e politica

26 Luglio 2026

Bob Dylan torna in Italia: tre concerti in programma a novembre 2026

26 Luglio 2026

⚽🟥⬛ Tutto sul Milan calcio • Aggiornamenti di oggi domenica 26 luglio 2026

26 Luglio 2026

⚽ Calcio: caso Pirlo, il Codacons chiede un'indagine e punta a bloccare la nomina come ct dell'Italia • Aggiornamenti di oggi domenica 26 luglio 2026

26 Luglio 2026

🎾 Tennis, Sinner salta Montreal, Djokovic rinuncia. Il ritorno è previsto per il Cincinnati Open 2026

26 Luglio 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Aggiungi Musicletter.it tra le tue fonti preferite di Google