Bob Dylan torna in Italia: tre concerti in programma a novembre 2026

Bob Dylan tornerà a esibirsi in Italia nell’autunno del 2026 con tre concerti in programma tra Milano, Roma e Casalecchio di Reno. Il cantautore statunitense, che nel 2026 ha 85 anni, prosegue così una carriera iniziata oltre sei decenni fa e ancora oggi caratterizzata da un’intensa attività dal vivo. Di seguito le date italiane già annunciate e un riepilogo del percorso artistico di uno dei protagonisti della musica internazionale.

Le date dei concerti in Italia

L’appuntamento con il pubblico italiano si articolerà in tre serate:

2 novembre 2026 – Unipol Dome di Milano

– Unipol Dome di Milano 5 novembre 2026 – Palazzo dello Sport di Roma

– Palazzo dello Sport di Roma 7 novembre 2026 – Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Il ritorno in concerto nel nostro Paese rappresenta una nuova tappa dell’attività concertistica che Bob Dylan porta avanti con continuità dalla fine degli anni Ottanta.

Una carriera iniziata negli anni Sessanta

Nato come Robert Allen Zimmerman il 24 maggio 1941 in Minnesota, Bob Dylan si trasferì a New York nel 1961 per intraprendere la carriera musicale. L’anno successivo pubblicò il suo album di debutto, Bob Dylan, dedicato soprattutto al repertorio folk e blues tradizionale. La svolta arrivò nel 1963 con The Freewheelin’ Bob Dylan, disco che comprendeva brani come Girl from the North Country e A Hard Rain’s a-Gonna Fall. Nello stesso periodo composizioni come Blowin’ in the Wind e The Times They Are a-Changin’ divennero punti di riferimento per i movimenti per i diritti civili e contro la guerra.

L’evoluzione musicale

A metà degli anni Sessanta Bob Dylan ampliò il proprio linguaggio artistico introducendo strumenti elettrici nelle sue produzioni. Questa scelta suscitò un acceso dibattito tra gli appassionati del folk, ma contribuì anche ad aprire nuove prospettive nel rock. Album come Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde segnarono questa fase della sua carriera. Inoltre, il singolo Like a Rolling Stone, pubblicato nel 1965, contribuì a ridefinire gli standard creativi e commerciali della musica popolare.

Dai nuovi percorsi artistici al ritorno sulle scene

Dopo un incidente motociclistico nel 1966, Bob Dylan sospese l’attività concertistica per circa sette anni. Durante quel periodo registrò numerosi brani insieme ai musicisti della Band, materiale che sarebbe poi confluito in The Basement Tapes. Successivamente esplorò sonorità vicine al country con lavori come John Wesley Harding, Nashville Skyline e New Morning. Negli anni Settanta ottenne nuovi riconoscimenti grazie a Blood on the Tracks, mentre nel 1997 Time Out of Mind gli valse il Grammy Award come Album dell’anno.

Premi e riconoscimenti

Nel corso della sua carriera Bob Dylan ha venduto circa 125 milioni di dischi nel mondo. Inoltre, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Premio Oscar, dieci Grammy Awards, il Presidential Medal of Freedom e una menzione speciale del Premio Pulitzer. Nel 2016 gli è stato assegnato il Premio Nobel per la Letteratura, con la motivazione di aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della tradizione della canzone americana. Parallelamente alla musica, l’artista si è dedicato anche alla pittura e al disegno, pubblicando diversi volumi e partecipando a esposizioni in importanti gallerie. La sua vita è stata inoltre raccontata in vari film, tra cui il biopic A Complete Unknown, candidato agli Oscar.

Un artista ancora in tournée

A distanza di oltre sessant’anni dall’inizio della sua carriera, Bob Dylan continua a pubblicare nuova musica e a esibirsi dal vivo. I tre concerti italiani del novembre 2026 offriranno al pubblico un’altra occasione per assistere all’esibizione di uno degli autori più influenti della storia della musica contemporanea. (La redazione)

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