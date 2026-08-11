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Federer star del Circeo: allenamento a sorpresa allo Zeppieri Tennis Team ilmessaggero.it (leggi di più)
Fabrizio Zeppieri a SuperTennis: "Federer? All'inizio ho pensato a uno scherzo" SuperTennis (leggi di più)
Sorpresa, Federer sbarca al Circeo per allenarsi in un circolo locale Sky Sport (leggi di più)
Cabras: campi da tennis abbandonati tra rifiuti, degrado e percorsi deteriorati L'Unione Sarda.it (leggi di più)
Avanza il Trofeo del Gavettone di 3° categoria al Circolo Tennis Venustas, a segno Zanini, Tedeschi, Pierini e Mattioli Geronimo News (leggi di più)
Beach Tennis Civitavecchia trionfa al Pyrgi Sporting Club Civonline (leggi di più)
Ariano, l'evoluzione del tennis attraverso le racchette. Successo per la mostra del Panathlon Club Irpinia TV (leggi di più)
Apparizione al Circeo, Federer con la racchetta: scambia sulla terra rossa della Zeppieri Tennis Team latinanews.eu (leggi di più)
Tennis Murazzano: Curti vince il RoLangaRoss Provincia Granda (leggi di più)
Allarme infortuni nel tennis: i dati PTPA, Alcaraz e Sinner e i rischi di un calendario sempre più duro OA Sport (leggi di più)
Darderi, come tutto è cominciato: "Il tennis è sempre stato il mio sogno" - VIDEO SuperTennis (leggi di più)
Tennis, a Pescara le finali dell’Open dedicato a Guido Campana Giulianova.it (leggi di più)
Perché Darderi-Nakashima non si è giocata: la causa e il nuovo orario a Montreal OA Sport (leggi di più)
Vacanze al Circeo per Federer: si allena alla Zeppieri Tennis Academy Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Federer in vacanza in Italia si diverte a giocare qualche game in un club del Circeo Corriere della Sera (leggi di più)
Avanza il torneo nazionale Open femminile del Tennis Club Viserba (1000 euro di montepremi): si qualificano Trenti e Orsini, avanzano nel main-draw Garofalo, Amadio e Pierini Geronimo News (leggi di più)
Beach tennis: assegnati a Scoglitti i titoli regionali Assoluti 2026 La Sicilia (leggi di più)
Pronostici tennis oggi 11/8/2026: quote ATP Montreal bwin (leggi di più)
Real Azzurra, subito festa a Grotte di Castro: oltre 80 partecipanti al primo torneo di tennis e padel Viterbo News (leggi di più)
SuperTenniX cresce e diventa SuperTennis+ SuperTennis (leggi di più)
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