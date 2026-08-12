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DIRETTA Europei di atletica: Battocletti si conferma oro nei 5000 m, Majori bronzo. Guarda lo streaming qui 👉🏻 https://www.rainews.it/maratona/2026/08/campionati-europei-atletica-2026-italia-birmingham-record-orari-programma-medaglie-news-aggiorname facebook.com (leggi di più)
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MATTINATA AZZURRA A BIRMINGHAM 🇮🇹 Birmingham si sveglia con l'Italia già in pista! Pernici scalda i motori nelle semifinali degli 800m, Sibilio guida il trio dei 400hs verso la finale di stasera... e la giornata è appena iniziata ⏱️😎 Segui tutte le gare LIVE s instagram.com (leggi di più)
Europei atletica 2026, terza giornata: Fantini punta ad una medaglia, debutta Andy Diaz, Folorunso mina vagante OA Sport (leggi di più)
Europei atletica 2026 oggi: orari 12 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara OA Sport (leggi di più)
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Nadia Battocletti campionessa europea dei 5000m: "Sono felice, sto trattendendo le lacrime" RaiPlay (leggi di più)
Europei di Atletica 2026 - Marcell Jacobs dopo il ritiro in finale: "Ho avuto un infortunio all'adduttore" - Video RaiPlay (leggi di più)
Jacobs dopo il 7° posto nei 100: "Adduttore saltato, sento dolore. Sto rosicando" eurosport.it (leggi di più)
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Europei: dramma Jacobs, si infortuna nella finale dei 100. Nei 5000 oro Battocletti, bronzo Majori La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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