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Calciomercato Milan, svolta Leao: accordo con il Galatasaray sempre più vicino Radio Rossonera (leggi di più)
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Milan-Galatasaray, accordo per Leao: le cifre. Da definire le modalità di pagamento, maxi ingaggio per il portoghese SportmediasetLeao-Galatasaray, nuovo incontro col Milan: il club turco insiste. Le news Sky SportMilan, accordo col Galatasaray per Leao: ai rossoneri 45 milioni più bonus eurosport.itMilan, la grande telenovela Leao: l'Aston Villa si sfila, resta il Galatasaray ma ci sono due ostacoli... La Gazzetta dello SportIl Galatasaray ha trova... (leggi di più)
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Milan, altro no di Leao: secondo Il Giornale Rafa ha rifiutato anche l'Aston Villa dopo Al-Hilal e Newcastle Milan News (leggi di più)
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